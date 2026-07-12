Sušila kosu i otkrila skriveni znak kobne bolesti: 'Za njih je to značilo početak kraja'

Jedna majka i baka dobila je dijagnozu raka nakon što je u ogledalu primijetila udubljenje na dojci koje je bilo vidljivo samo u jednom, neuobičajenom položaju. Njezina priča podsjetnik je koliko je važno poznavati svoje tijelo i obraćati pažnju na suptilne promjene.

Karen Peterman (67) u lipnju 2021. godine, usred pandemije, bila je prisiljena sama se brinuti o svojoj frizuri. Dok je sjedila ispred ogledala i sušila kosu, podigla je ruke i na donjoj strani lijeve dojke ugledala neobično udubljenje koje nikada prije nije vidjela.

Uvlačenje na koži vidljivo samo s podignutim rukama

Kad je spustila ruke, udubljenje je nestalo. Shvatila je da ga je mogla uočiti samo zato što su joj ruke bile podignute, što je položaj u kojem se inače nikada nije promatrala bez odjeće. Ovaj neobičan znak odmah ju je zabrinuo. Kao baka osmero unučadi, odmah je nazvala svog liječnika opće prakse.

"Zbog covida nisam mogla ići frizeru, pa sam sjedila i sušila kosu ispred ogledala. Kad sam podigla ruke, bilo je vrlo očito da postoje udubljenja, a sjećala sam se postera u ordinaciji koji je upozoravao da to može biti znak raka dojke", ispričala je Karen, po struci knjigovotkinja.

"Udubljenje se moglo vidjeti samo ako podignem ruke iznad glave gledajući u ogledalo. Da sam provjeravala dojke na uobičajen način, stojeći ili ležeći, ne bih ga pronašla. Zato želim podijeliti svoju priču, kako bi žene bile svjesne da bi trebale podići ruke i tako se pregledati", dodala je.

Brza dijagnoza i važnost genetskog testiranja

Ubrzo je upućena specijalistu koji je odmah posumnjao na rak. Mamografija isprva nije pokazala ništa zabrinjavajuće, no magnetska rezonancija potvrdila je sumnje: Karen je imala rak dojke drugog stupnja i u prvom stadiju. Srećom, zahvaljujući neočekivanom otkriću tijekom beauty rutine, bolest je otkrivena vrlo rano i nije se proširila, piše Mirror.

"Cijeli proces dijagnoze trajao je četiri do šest tjedana, a operirana sam prilično brzo. Moj mehanizam za suočavanje bio je da o tome ne govorim previše. Nisam htjela da me bolest definira niti sam željela sažaljenje", objasnila je. Najteži trenutak bio je reći svojim kćerima. "Bile su shrvane, za njih je to značilo početak kraja. Ja sam možda imala malo realniji pogled na ono što slijedi."

Dodatna genetska testiranja otkrila su da Karen, koja je aškenaskog židovskog podrijetla, nema mutacije na poznatijim genima BRCA1 ili BRCA2, već na genu CHEK2, što je češće u njezinoj genetskoj skupini. U kolovozu 2021. podvrgnuta je lumpektomiji, operaciji uklanjanja tumora, nakon čega je uslijedilo pet ciklusa radioterapije. Od tada redovito odlazi na godišnje kontrole, a pet nalaza zaredom bilo je uredno.

Samopregled je ključan, ali treba znati kako ga raditi

Iako je kvržica najpoznatiji simptom raka dojke, stručnjaci upozoravaju da postoje i drugi znakovi na koje treba obratiti pozornost. To uključuje bilo kakvu promjenu u veličini ili obliku dojke, uvlačenje bradavice, iscjedak koji nije majčino mlijeko, crvenilo ili promjenu teksture kože koja podsjeća na narančinu koru.

Karenina priča snažan je podsjetnik da je samopregled ključan, no treba ga izvoditi temeljito i u različitim položajima. Manveet Basra iz organizacije Breast Cancer Now savjetuje: "Dodirnite svoje dojke. Potražite promjene. Provjerite sve novo ili neobično kod svog liječnika opće prakse. Ako primijetite nešto što vam se ne čini ispravnim, bez obzira koliko malo bilo, neka to pregleda liječnik."

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