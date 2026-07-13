Podvrgnula se liftingu lica i vrata pa se razočarala: ‘Nisam znala da je ovo normalno’

Lori Skeldon, poznata na Instagramu pod korisničkim imenom Align.2.Shine, podijelila je svoje iskustvo nakon faceliftinga i liftinga vrata te otvoreno priznala kako se osjeća "obeshrabreno" dosadašnjim ishodom, gotovo pet mjeseci nakon operacije.

'Čekanje je najteži dio cijelog iskustva'

Poznata po sadržaju o ljepoti i wellnessu, snimila je video u kojem pokazuje profil lica, izražavajući nezadovoljstvo opuštenom kožom u području vrata. "Evo razočaravajućeg profila", napisala je. "Definitivno počinjem misliti da mi slijedi revizija. Znam da moramo pričekati magičnu granicu od šest mjeseci da bi se vidjeli ukupni rezultati, ali teško mi je povjerovati da će se ovo riješiti u iduća dva mjeseca."

Priznala je kako se istovremeno "nada, ali se osjeća obeshrabreno" zbog viška kože. "Ne vidim kako će se koža zategnuti u sljedeća dva mjeseca. Ova faza 'čekanja i promatranja' vjerojatno je najteži dio cijelog iskustva." U objavi je pojasnila da se podvrgnula takozvanom "deep plane" faceliftingu. Prema Američkoj akademiji za facijalnu plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju (AAFPRS), taj zahvat uključuje operiranje dubljih slojeva lica, ispod mišićno-aponeurotskog sustava (SMAS), što omogućuje repozicioniranje tkiva srednjeg dijela lica, čeljusti i vrata u jedinstvenu strukturu.

Neočekivani psihički izazovi oporavka

U razgovoru za časopis People, Lori je otkrila da prije vlastitog zahvata "nije provela ogromnu količinu vremena istražujući" tuđa iskustva. "Nisam, jer se nisam htjela uplašiti i predomisliti", objasnila je. Odluku je donijela na temelju povjerenja u kirurga koji joj je prije 15 godina uspješno izveo dva druga zahvata. Tijekom same operacije nije imala nikakvih komplikacija. "Nisam imala oštećenja živaca, a utrnulost je uglavnom nestala nakon otprilike tri i pol mjeseca", kazala je.

Iako su prva dva tjedna oporavka bila "laka", frustracija je nastupila u tjednima koji su uslijedili. "Odmor kod kuće potaknuo me da provodim više vremena na Instagramu gledajući sadržaj o faceliftingu. U početku bih vidjela divne rezultate drugih ljudi četiri tjedna nakon operacije i osjećala se uzbuđeno zbog onoga što me čeka. Međutim, kad sam i sama došla do četiri, pet, šest i više tjedana, a nisam imala te željene rezultate, nastupila je frustracija." Iako su je liječnici upozorili da će puni rezultati biti vidljivi tek nakon godinu dana, nije bila spremna na "mentalnu bitku oporavka".

"Iako sam znala vremenski okvir, nisam znala da zacjeljivanje neće biti linearno. Nisam znala da se oporavak može toliko razlikovati od osobe do osobe. Nisam znala da će emocionalni oporavak biti teži od fizičkog", priznala je Lori. Njezina priča naglašava važnost psihološke pripreme pacijenata, na što stručnjaci sve više upozoravaju. Tjeskoba prije operacije može utjecati na jačinu postoperativne boli i cjelokupni proces, a nerealna očekivanja, često potaknuta idealiziranim prikazima na društvenim mrežama, predstavljaju stvaran psihološki rizik.

Lori je za People potvrdila da će njezin kirurg ponovno procijeniti situaciju u rujnu, kada oteklina u potpunosti splasne. U međuvremenu, njezin je prioritet "ostati strpljiva i živjeti".

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