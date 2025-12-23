Milijarder je otac više od stotinu djece: Njegova najnovija ideja zaprepastila je svijet

Pavel Durov, milijarder i osnivač popularne aplikacije za dopisivanje Telegram, ponudio je pokriti pune troškove medicinski potpomognute oplodnje (IVF) za žene mlađe od 38 godina koje žele začeti koristeći njegovu spermu. Ovaj 41-godišnji tehnološki poduzetnik ruskog podrijetla tvrdi da je doniranjem sperme već postao otac više od stotinu djece, uz šestoro djece koje ima s tri partnerice.

Građanska dužnost i borba protiv neplodnosti

Durov svoje donacije smatra "građanskom dužnošću" kojom pomaže u rješavanju problema nedostatka "visokokvalitetnog donatorskog materijala". Njegov cilj je, kako kaže, "destigmatizirati cjelokupni pojam donacije sperme". Durov je javno povezao pad broja spermija diljem svijeta s okolišnim čimbenicima, uključujući zagađenje plastikom, te je izjavio da je ponosan što može doprinijeti rješavanju tog problema.

Prema riječima Sergeja Jakovenka, ravnatelja moskovske klinike za plodnost Altravita i Durovljevog prijatelja, on je savjetovao Durovu da bi dijeljenje snažnog genetskog materijala moglo biti shvaćeno kao društvena odgovornost u vrijeme kada je muška neplodnost u porastu. Durov je počeo donirati spermu 2010. godine, kada je pristao pomoći prijatelju koji se borio s neplodnošću, a nastavio je nakon što su mu stručnjaci za plodnost rekli da postoji nestašica.

Svi nasljednici bogatstva od 17 milijardi dolara

Bogatstvo Pavela Durova procjenjuje se na gotovo 17 milijardi dolara, a on je izjavio da će sva njegova djeca, bez obzira na to kako su začeta, jednog dana naslijediti dio njegovog imetka.

"Sve dok mogu utvrditi zajednički DNK sa mnom, jednog dana, možda za 30 godina, imat će pravo na dio mog imanja nakon što mene više ne bude", rekao je u podcastu Le Fridman. U zasebnom intervjuu za francuski časopis Le Point potvrdio je: "Ne pravim razliku među svojom djecom."

Prošle godine deseci žena odazvali su se na oglas koji je nudio besplatnu Durovljevu spermu na jednoj klinici u Moskvi, izvijestio je Daily Mail. U oglasu je također obećano da će on platiti troškove za žene mlađe od 38 godina zainteresirane za korištenje njegove sperme, za kojom, kako se navodi, vlada velika potražnja.

Kako doći do uzoraka?

Iako Durov više ne donira spermu izravno, uzorci iz njegovih ranijih donacija pohranjeni su na klinici Altravita. U objavi na Telegramu u srpnju 2024. godine, Durov je potvrdio da je sperma "još uvijek dostupna". Kako bi se izbjegle pravne komplikacije, pristup uzorcima je ograničen. Prema navodima klinike, pravo na korištenje imaju samo neudane žene mlađe od 37 godina. Ponuđeni embriji prolaze provjeru kako bi se osiguralo da nemaju genetske poremećaje i prvenstveno su dostupni bogatim ruskim i međunarodnim klijenticama.

Jedan od bivših liječnika s klinike opisao je interes žena: "Pacijentice koje su dolazile izgledale su sjajno, bile su dobro obrazovane i vrlo zdrave. Željele su dijete od, pa, određene vrste muškarca. Odjednom se pojavila prilika: troškovi su pokriveni, a donator je netko tako uspješan, inteligentan i zgodan."

Privatni život i pravne bitke

Prije donacija, Durov je dobio dvoje djece s djevojkom, a zatim još troje s odvjetnicom za ljudska prava Irinom Bolgar, koja živi u Švicarskoj. Prema izvješćima, par je trenutno u pravnom sporu u kojem ona tvrdi da je 2023. godine prekinuo svu financijsku potporu njoj i djeci. Također je podnijela kaznenu prijavu navodeći da je udario najmlađe od njihove djece u pet različitih navrata, što je Durovljev glasnogovornik demantirao.

Pavel Durov pokrenuo je Telegram 2013. godine, nakon što je prethodno stvorio rusku društvenu mrežu VK. Danas Telegram ima više od milijardu aktivnih korisnika i jedna je od najutjecajnijih platformi za razmjenu poruka na svijetu.

