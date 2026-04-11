Japanka, Kolumbijac, Danac i Portugalka o životu u Hrvatskoj: 'Tražio sam mir i ravnotežu'

Hrvatska posljednjih godina postaje sve privlačnija strancima koji ovdje žele započeti novo životno poglavlje. Među njima su Kolumbijac Juan Hoyos i Danac Morten Smalby koji su se preselili na Jadran, ali i Japanka Naomi Loring te Portugalka Irene Martinho koje su izabrale Zagreb za svoj novi početak.

Dok su nekima ključnu ulogu imali sigurnost i opušteniji način života, drugi su pak ovdje došli zbog ljubavi. Iza svake od ovih priča kriju se različiti razlozi preseljenja i izazovi povezani s uklapanjem u novu sredinu. Ipak, gostoljubivost lokalnih ljudi pomogli su im da se brzo prilagode i osjećaju kod kuće.

Ovi stranci su za Net.hr ispričali zašto su se preselili u Hrvatsku, kako su se prilagodili i čime se ovdje bave.

Foto: Pola Križevac

Japanka Naomi Loring doselila zbog Cro Copa

Digitalna nomatkinja Naomi Loring (40) prije tri godine napustila je Japan sa samo jednim koferom i tako krenula na putovanje koje joj je promijenilo život. Nakon što je posjetila New York, Kanadu, Indiju, Tursku, Oman i Grčku, u Albaniji je upoznala svog budućeg supruga, Amerikanca. Tijekom zajedničkih putovanja obišli su 15 zemalja, ali srce im je osvojila upravo Hrvatska.

Naomi priča kako je dio fascinacije prema našoj zemlji došao i od praćenja nastupa poznatog hrvatskog sportaša, Cro Copa: "Hrvatski K-1 borac Mirko Filipović vrlo je poznat u Japanu i gledanje njegovih borbi pobudio je u meni interes za Hrvatsku. Također sam često viđala fotografije gradova s narančastim krovovima i željela sam ih vidjeti uživo. U Japanu se često spominje i da je animirani film Kiki’s Delivery Service studija Studio Ghibli djelomično inspiriran Dubrovnikom pa se Hrvatska ondje doživljava kao iznimno lijepa zemlja no zbog velike udaljenosti tek rijetki Japanci imaju priliku posjetiti je."

Premda je bračni par na početku razmišljao o životu na obali jer oboje vole more i mediteransku klimu, Zagreb im se učinio boljim izborom. "Grad nije previše preplavljen turistima kao neka druga mjesta, a i zimi nudi bogat društveni život, kao što je recimo Advent u Zagrebu. Javni prijevoz je praktičan, osobito tramvaji, a svakodnevno mogu kupiti svježu hranu na tržnici. Za mene Zagreb nije ni prevelik ni premalen – riječ je o vrlo ugodnom gradu za život", dodaje Naomi Loring, a cijelu priču možete pročitati ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Kolumbijac Juan pronašao mir u Rijeci

Poduzetnik, triatlonac i trener Juan Hoyos (48) užurban život u Kolumbiji zamijenio je laganijim tempom u Hrvatskoj. Juan je u Rijeku doselio iz Bogote, grada s više od osam milijuna stanovnika. Nakon što je stres zbog posla utjecao na njegovo zdravlje, Kolumbijac kaže da je trenutačno u životnoj fazi mira, svjesnosti i zahvalnosti.

"U Hrvatsku sam došao nakon mnogo godina intenzivnog, ubrzanog i zahtjevnog života. U Kolumbiji sam spavao vrlo malo - četiri sata sna bila su uobičajena. Moj život se sveo na balansiranje stalnog rada, dugih putovanja i trajnog osjećaja da se neprestano borim s vremenom. Tražio sam nešto što se tada činilo jednostavnim, ali je bilo složeno - mir, ravnotežu i stvarno vrijeme za život", kaže Juan.

Danas je njegov život u Hrvatskoj potpuno drukčiji. "Živim od ulaganja koja imam i u Kolumbiji i ovdje, a moja glavna djelatnost je sport - trener sam, specijaliziran za triatlon. Nisam samo trener, aktivni sam triatlonac. Završio sam nekoliko Ironman i 70.3 utrka te trenutačno sudjelujem na lokalnim i međunarodnim natjecanjima. Otkako živim u Hrvatskoj, natječem se kao hrvatski sportaš, što za mene ima posebno značenje", napominje, a cijelu priču možete pročitati ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Danac Morten već 20 godina živi u Splitu

Poduzetnik Morten Smalby (54) iz rodne Danske doselio je u Split prije gotovo dva desetljeća sa suprugom i dvije kćeri. Tijekom godina Morten je pokrenuo nekoliko uspješnih poduzetničkih projekata, a danas se bavi razvojem digitalnih i promotivnih platformi. Premda mu nije bilo lako priviknuti se na dalmatinski način života, sada uživa u laganijem tempu i tvrdi kako je zadovoljan kvalitetom života ovdje te da se ne želi vratiti u Dansku.

"Izuzetno sam zadovoljan. Živio sam dulje vrijeme u tri države i mogu reći da je kvaliteta života ovdje izvrsna. Sigurnost je nešto što mnogi u Hrvatskoj uzimaju zdravo za gotovo, ali ona je iznimno važna za kvalitetan život i ovdje je na visokoj razini. Sjećam se situacije kada su moja djeca bila mlađa, a moji roditelji u posjeti, bilo je kasno navečer, djece nije bilo kod kuće pa se moja majka zabrinula. Kada smo izašli van, vidjeli smo puno djece kako se igraju, dok ih nekoliko majki nadgleda – to je nešto što u Danskoj nije uobičajeno", prisjeća se.

Kulturne razlike poput dugog ispijanja kave i načina komunikacije posebno su ga se dojmile. "U početku me iznenadilo koliko ljudi provodi vrijeme u kafićima, ali sam shvatio da su oni važni za druženje i poslovne susrete. Hrvatski jezik mi je i dalje izazov, ali planiram ga bolje savladati", priznaje Morten, a cijelu priču možete pročitati ovdje.

Foto: Pola Križevac

Portugalka doselila u Zagreb zbog Hrvata

Portugalku Irene Martinho (26), je put od Portugala, preko Engleske i Nizozemske, na kraju doveo do Hrvatske. Na studiju u Engleskoj je upoznala Hrvata koji je osvojio njezino srce. Njihova priča bila je puna izazova - selidbe, razdvojenost i život na relaciji između različitih zemalja - postali su pravi test za održavanje veze, a na kraju su se odlučili na zajednički život u Hrvatskoj.

"Tijekom studija družila sam se s grupom Hrvatica koje su me upoznale s Ivanom. Iako smo pohađali isti studij, nismo se službeno upoznali sve dok nas one nisu povezale. Prošlo je manje od mjesec dana otkako smo počeli izlaziti, a on me već odveo u Hrvatsku. Sjećam se kako sam u avionu pokušavala naučiti nekoliko rečenica na hrvatskom, a po dolasku sam odjednom upoznala cijelu njegovu obitelj", prisjeća se Irene.

Psihologinja Irene se kao ljubiteljica kave vrlo brzo se prilagodila tradiciji dugog ispijanja ovog toplog napitka.

"Jedna od mojih omiljenih stvari u Hrvatskoj je kava. Dok sam živjela u Engleskoj, navikla sam na brzu kavu za van kao brzu dozu energije. U Portugalu pijemo bicu, mali i gorki espresso, obično s dvije-tri kockice šećera, koji se često brzo popije na šanku. Ovdje je iskustvo potpuno drukčije, fascinantno je kako su kafići uvijek puni jer Hrvati vole sjediti i satima uživati u kavi s mlijekom. To je lijepa prilika da se uspori, poveže s ljudima i jednostavno bude prisutan", kaže, a cijelu priču pročitajte ovdje.

