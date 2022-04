'Izdržala sam sate pakla': Alice McIntyre (38), spisateljica iz Tunbridge Wellsa se prisjetila uspomena na svoj traumatski prvi porod nakon što su se pojavile vijesti o izvješću Ockendena. Udana za Chrisa (37), arhitekta i mama dvoje djece, Charlotte (11) i Oscara (6) bi ovog mjeseca trebala roditi treće dijete. Kad je rodila Charlotte, Alice je rekla da je nastao pakao kada je u njezinoj vodi otkriven mekonij, koji je znak da bi beba mogla biti u nevolji. Alice se prisjeća: “Prvo što je primalja rekla je bilo: ‘Spremite stol za reanimaciju’. Ono što je uslijedilo, bili su sati potpunog pakla." Beba je bila zaglavljena, a Alice je klizila i gubila svijest. 'Molim te, trebam carski rez', preklinjala sam, rekla je Alice. Njezine molbe dočekane su s potpunim prijezirom. Liječnik joj je rekao: "Ne budi tako smiješna." Nakon 18 sati porođaja, Charlotte je rođena putem ventousea, uređaja za vakuumsku čašicu koja isisava bebu, što je ostavilo konusnu branu na njezinoj glavi. “Ona je bila teška 3 kg, ogromna za mene”, objašnjava Alice. “Sljedećeg jutra, jedna od babica me je došla vidjeti. Nasmiješila se i rekla: 'Znala sam da je prevelika da bi se prirodno rodila'. Alice je bila ljuta te joj je rekla: “Zašto sam bila ostavljena da se mučim kad je od samog početka bilo jasno da je opasno roditi Charlotte prirodnim putem?” Alice je sada u 36. tjednu trudnoće i zabrinuta je zbog svog trećeg poroda. Rekla je: “Duboko u sebi želim carski rez kako bih izbjegla ono što sam proživjela s Charlotte, ali kad god sam to predložila u svom prvom tromjesečju, obrve su se podigle. Uhvatila sam se u tome kako očajnički pokušavam obraniti svoju odluku do točke u kojoj sam se osjećala da moram roditi prirodnim putem, iako sam prestravljena. “Roditi carskim rezom se smatra neprirodnim. Još uvijek ga okružuje stigma”, dodala je. Alice kaže da je krajnje vrijeme da se trudnicama da više poštovanja. “Zašto se od žena očekuje da posežu za srednjovjekovnim praksama u ono što može biti opasno i ranjivo? Nismo slabe da želimo ublažavanje bolova ili carski rez, ako je to ono što nam je ugodno. Životi će biti spašeni ako se žene saslušaju. Nosile smo svoje bebe devet mjeseci i ako netko zna što je najbolje za naša tijela, to smo mi", zaključila je.