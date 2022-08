Stopa preživljavanja za rak peritoneuma: Stopa preživljavanja za primarni peritonealni karcinom kreće se od 11 do 17 mjeseci, ali je kod sekundarnog peritonealnog karcinoma još kraća. Sekundarni peritonealni karcinomi stadija 0-2 imaju stopu preživljavanja od 5 do 10 mjeseci, dok je u kasnijim fazama ta stopa od 2 do nepuna 4 mjeseca. Znanstvenici nastavljaju poboljšavati opcije liječenja raka, a izgledi se razlikuju ovisno o stadiju raka i dostupnosti tretmana.