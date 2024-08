Plinovi, svrbež, stolica: Liječnik odgovara na 9 pitanja koja se sramite postaviti

Ako nekoliko dana niste imali veliku nuždu ili vam se čini da to radite prečesto u jednom danu, možda se pitate jesu li vaše crijevne navike "normalne". Dr. Philip Mayhead, gastroenterolog, rekao je za The Sun: "Ono što je 'normalno' je ono što je 'normalno za vas'. Prosječno pražnjenje crijeva je između tri puta dnevno i jednom svaka tri dana, no moguće je da zdrava osoba ide izvan tog raspona".