4. Ne smanjuje, već poboljšava funkcije pluća: Zanimljivo je da je velika studija predstavljena 2012. u časopisu Journal of the American Medical Association utvrdila da marihuana ne uzrokuje slabljenje funkcija pluća kada se konzumira u umjerenim količinama, već ih, naprotiv, može poboljšati. Mada uzroci ovog neobičnog efekta nisu potpuno jasni, znanstvenici smatraju da bi on mogao biti posljedica vježbi dubokog udisanja i dugog zadržavanja daha.