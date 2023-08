Ako svrbež vagine nastaje kao posljedica suhoće vagine i menopauze, mogu se koristiti lokalne kreme na bazi estrogena, koje smanjuju vaginalnu suhoću. Ipak, sva navedena stanja koja dovode do svrbeža vagine, dovode i do neravnoteže vaginalne flore. Kada na vaginalnoj sluznici nema dovoljno dobrih bakterija – laktobacila, dolazi do narušavanja pH vrijednosti i razvoja infekcija. Dobro je koristiti oralni imunoprobiotski preparat koji sadrži čak šest različitih sojeva laktobacila, kao i dva snažna imunomodulatora – vitamin D i laktoferin. Ova kompleksna formulacija omogućava sprječavanje nastanka vaginalnih infekcija i svih neugodnih simptoma – uključujući i vaginalni svrbež.