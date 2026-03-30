Nisu sve masti loše - neke zapravo čuvaju zdravlje srca. One opskrbljuju tijelo energijom

Kada je riječ o prehrani, masti često imaju lošu reputaciju. Dio toga je opravdan jer određene vrste masti — kao i tvar slična mastima, kolesterol — mogu igrati ulogu u kardiovaskularnim bolestima, dijabetesu, raku i pretilosti.

No nisu sve masti iste. Neke su masti bolje za vas od drugih i čak mogu pridonijeti dobrom zdravlju. Poznavanje razlika može vam pomoći da odredite koje masti treba izbjegavati, a koje konzumirati umjereno. Istraživanja o prehrambenim mastima i dalje se razvijaju, ali neke su činjenice jasne.

Prehrambene masti, poznate i kao masne kiseline, nalaze se u hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Određene masti povezane su s negativnim učincima na zdravlje srca, dok je za druge utvrđeno da pružaju značajne zdravstvene koristi.

Masti su jednako važne u prehrani kao proteini i ugljikohidrati jer opskrbljuju tijelo energijom. Određene tjelesne funkcije također ovise o prisutnosti masti. Na primjer, neki vitamini trebaju masti kako bi se mogli otopiti u krvotoku i osigurati hranjive tvari.

Međutim, višak kalorija koji dolazi od prekomjernog unosa bilo koje vrste masti može dovesti do neželjenog debljanja.

Hrana i ulja sadrže mješavinu masnih kiselina, ali prevladavajuća vrsta masti u njima određuje jesu li zdraviji ili manje zdravi.

Koje su manje zdrave masti?

Dvije vrste masti — zasićene masti i trans masti — prepoznate su kao potencijalno štetne za zdravlje. Većina namirnica koje sadrže ove vrste masti čvrste su na sobnoj temperaturi, kao što su maslac, margarin, skraćena mast, goveđa ili svinjska mast.

Trans masti treba izbjegavati, dok zasićene masti treba konzumirati vrlo umjereno.

Zasićene masti: koristiti umjereno

Većina zasićenih masti potječe iz životinjskih izvora. Nalaze se u masnijim vrstama mesa i mliječnim proizvodima s visokim udjelom masti.

Izvori zasićenih masti uključuju:

masnije komade govedine, svinjetine i janjetine

tamno pileće meso i kožu peradi

punomasne mliječne proizvode (punomasno mlijeko, maslac, sir, kiselo vrhnje, sladoled)

tropska ulja (kokosovo ulje, palmino ulje, kakao maslac)

svinjsku mast

Prekomjeran unos zasićenih masti može povećati razinu kolesterola u krvi i razinu LDL („lošeg”) kolesterola.

Tradicionalno su liječnici povezivali veći unos zasićenih masti s povećanim rizikom od srčanih bolesti. Ta je ideja u novije vrijeme dovedena u pitanje.

Prema Sveučilištu Harvard, istraživači sada smatraju da zasićene masti možda nisu toliko štetne kao što se nekad mislilo — ali i dalje nisu najbolji izbor kada je riječ o mastima.

Pregled iz 2015. godine koji je obuhvatio 15 randomiziranih kontroliranih studija analizirao je zasićene masti i srčane bolesti. Istraživači su zaključili da zamjena zasićenih masti polinezasićenima može smanjiti rizik od srčanih bolesti.

Iako je smanjenje rizika relativno malo, te razlike ipak mogu imati utjecaj na zdravlje.

Članak iz 2017. objavljen u časopisu British Journal of Sports Medicine navodi da su rizici povezani s LDL (''lošim”) kolesterolom ranije bili precijenjeni, osobito kada je riječ o njegovom negativnom utjecaju na zdravlje srca.

Preporučuje se uspoređivanje ukupne razine kolesterola s razinom HDL (''dobrog”) kolesterola. Liječnici povezuju viši omjer s povećanom inzulinskom rezistencijom i srčanim problemima, piše Healthline.

Trans masti: izbjegavati kad god je moguće

Trans masti, skraćeno od ''trans masne kiseline”, nalaze se u hrani koja sadrži djelomično hidrogenirana biljna ulja. To su najnezdravije masti za vas. Možete ih pronaći u:

prženoj hrani (pomfrit, krafne, duboko pržena brza hrana)

margarinu (u čvrstom i mazivom obliku)

biljnoj masti (shortening)

pekarskim proizvodima (keksi, kolači, peciva)

industrijski prerađenim grickalicama (krekeri, kokice za mikrovalnu)

Poput zasićenih masti, trans masti mogu povećati razinu LDL (''lošeg”) kolesterola. Također mogu smanjiti razinu HDL (''dobrog”) kolesterola.

Liječnici su trans masti povezali i s povećanim rizikom od upala u tijelu. Takve upale mogu dovesti do štetnih zdravstvenih posljedica, uključujući srčane bolesti, dijabetes i moždani udar.

Neki margarini mogu sadržavati trans masti ako su napravljeni s hidrogeniranim sastojcima, zato je važno uvijek birati proizvode bez hidrogeniranih ulja.

Propisi o označavanju omogućuju proizvođačima da zaokruže količinu na nulu i navedu ''bez trans masti” ili ''0 g trans masti” ako proizvod sadrži manje od 0,5 g po porciji — iako i dalje može sadržavati hidrogenirana ulja.

Zato je važno ne oslanjati se na marketinške tvrdnje na prednjoj strani pakiranja, nego uvijek pažljivo pročitati popis sastojaka.

Hrana s dobrim mastima

Liječnici smatraju da su mononezasićene i polinezasićene masti ''zdrave za srce”. To su masti koje su bolji izbor u prehrani.

Hrana koja uglavnom sadrži ove zdravije masti obično je tekuća na sobnoj temperaturi, primjerice biljna ulja.

Mononezasićene masti

Ova korisna vrsta masti prisutna je u različitim namirnicama i uljima.

Istraživanja dosljedno pokazuju da konzumacija hrane koja sadrži mononezasićene masti može poboljšati razinu kolesterola u krvi i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Takve namirnice uključuju:

orašaste plodove (bademi, indijski oraščići, kikiriki, pekan orasi)

biljna ulja (maslinovo ulje, kikirikijevo ulje)

maslac od kikirikija i badema

avokado

Polinezasićene masti

Polinezasićene masti poznate su kao ''esencijalne masti” jer ih tijelo ne može proizvesti i mora ih unositi hranom. Primarni izvori ove masti su biljke i biljna ulja.

Slično mononezasićenim mastima, polinezasićene masti mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti tako što snižavaju razinu kolesterola u krvi. Posebno korisne za srce su omega-3 masne kiseline, koje smanjuju rizik od koronarne bolesti, pomažu snižavanju krvnog tlaka i štite od nepravilnog srčanog ritma.

Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama uključuju:

losos

haringu

sardine

pastrvu

orahe

lanene sjemenke

chia sjemenke

repičino ulje

Osim omega-3 masnih kiselina, polinezasićene masti nalaze se i u namirnicama bogatim omega-6 masnim kiselinama:

tofu

pečeni soja grah i maslac od soje

orašasti plodovi (npr. orasi)

sjemenke (suncokretove, bučine, sezamove)

biljna ulja (kukuruzno ulje, ulje šafranike, sezamovo ulje, suncokretovo ulje)

mekani margarin (tekući ili u tubi)

Dobra je strategija uključiti u prehranu namirnice koje sadrže mononezasićene i polinezasićene masti — to će pomoći vašem srcu i poboljšati kvalitetu života.

Ponedjeljkom na portalu Net.hr čitajte o zdravstvenim mitovima i stvarnoj istini iza njih.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'