WhatsApp uvodi veliku promjenu za milijarde korisnika: Stiže opcija koju su tražili

Korisnici popularne aplikacije za razmjenu poruka, WhatsApp, uskoro će dobiti dugo očekivanu funkcionalnost. Meta je najavila uvođenje jedinstvenih korisničkih imena, čime će se omogućiti komunikacija bez potrebe za dijeljenjem osobnog telefonskog broja.

Ova značajna promjena, osmišljena kao ključna nadogradnja privatnosti, postupno će postati dostupna za više od tri milijarde korisnika diljem svijeta, nudeći im višu razinu kontrole nad time tko ih i kako može kontaktirati, piše BBC.

Foto: Pixabay

Kako će funkcionirati korisnička imena?

Proces uvođenja nove značajke odvijat će se postupno tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, a korisnici će dobiti obavijest unutar aplikacije kada im opcija postane dostupna. Iako je rezervacija željenih imena već započela za ograničeni broj korisnika, važno je naglasiti da korištenje korisničkog imena neće biti obavezno. Oni koji se odluče za ovu opciju, moći će je aktivirati unutar postavki profila, gdje će pronaći novi izbornik za kreiranje svog jedinstvenog identifikatora. Jednom stvoreno, korisničko ime moći će se u svakom trenutku promijeniti ili u potpunosti obrisati.

WhatsApp je postavio i jasna pravila za kreiranje imena. Svako korisničko ime mora imati između tri i 35 znakova, a smije sadržavati isključivo mala slova, brojke, točke i podvlake. Kako bi se izbjegla zabuna s internetskim domenama, imena ne smiju započinjati s "www." niti završavati ekstenzijama poput ".com".

Zbog očekivane velike potražnje za jednostavnim i prepoznatljivim imenima, Meta je omogućila rane rezervacije. Tvrtkama, organizacijama i kreatorima sadržaja bit će omogućeno zatražiti korisnička imena koja već koriste na Instagramu ili Facebooku, čime se osigurava dosljednost brenda unutar Metinog ekosustava.

Foto: Pixabay

Privatnost u prvom planu

Glavni pokretač ove promjene jest želja za jačanjem privatnosti. "Čuli smo od korisnika da ne žele uvijek dijeliti svoj broj telefona kako bi bili u kontaktu s drugima, posebno u velikim grupnim razgovorima", izjavila je Alice Newton-Rex, potpredsjednica proizvoda u WhatsAppu. Do sada je svatko tko je imao nečiji broj mogao tu osobu kontaktirati putem aplikacije, što je otvaralo vrata neželjenim porukama i pozivima. S novim sustavom, telefonski broj ostat će skriven od osoba koje korisnik nema u svom imeniku.

Kako bi se dodatno osigurala privatnost, neće postojati javni imenik ili tražilica korisničkih imena. Da bi netko započeo razgovor, morat će znati točno i potpuno korisničko ime osobe koju želi kontaktirati. Aplikacija neće nuditi prijedloge imena tijekom upisivanja. Kao dodatni sloj zaštite, WhatsApp uvodi i opcionalni "ključ korisničkog imena". Riječ je o četveroznamenkastom kodu koji korisnik može postaviti. U tom slučaju, osoba koja pokušava uspostaviti kontakt morat će, osim korisničkog imena, unijeti i taj kod prije nego što se otvori prozor za razgovor.

Unatoč ovim poboljšanjima, stručnjaci pozivaju na oprez. Carisa Veliz, profesorica sa Sveučilišta u Oxfordu, ističe: "To je dobra značajka, ali čak i ako nudi više privatnosti, zapamtite da WhatsApp općenito nije aplikacija koja štiti privatnost." Iako su poruke zaštićene end-to-end enkripcijom, što znači da ih Meta ne može čitati, tvrtka i dalje prikuplja značajnu količinu metapodataka, poput lokacije i osnovnih informacija o računu, koje koristi u marketinške svrhe. Korisnici bi također trebali biti svjesni da korištenje istog korisničkog imena kao na Instagramu može otkriti vezu između tih računa.

Uvođenje korisničkih imena predstavlja značajan korak koji je WhatsApp poduzeo u smjeru zaštite privatnosti korisnika. Ova funkcionalnost pruža im alat za kontrolu vidljivosti jednog od najosobnijih podataka – telefonskog broja. Ipak, ova promjena, koju su konkurenti poput Signala uveli ranije, ne mijenja temeljni poslovni model tvrtke Meta. Korisnici dobivaju veću kontrolu nad time tko ih može kontaktirati, ali ostaju unutar ekosustava koji i dalje prikuplja njihove podatke. Odluka o tome kako balansirati između praktičnosti i privatnosti na kraju ostaje na svakom pojedincu.

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