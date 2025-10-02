Trudnicu šokirale tajne partnerove poruke: 'Jesam li previše osjetljiva?'

Jedna trudnica ostala je u potpunom šoku nakon što je slučajno otkrila poruke koje je njezin suprug slao drugim ljudima, a koje nikada nije trebala vidjeti.

Svoju je priču podijelila na popularnom forumu za roditelje Mumsnet, objasnivši kako "posebno" vrijeme koje je planirala sa suprugom prije dolaska bebe ne ide onako kako je zamislila.

Foto: Freepik

Plan za idiličan odmor prije dolaska bebe

Žena je detaljno opisala dogovor koji je imala s partnerom, nadajući se mirnom i opuštajućem periodu prije velikih životnih promjena.

"Partner i ja smo se još u prvim tjednima trudnoće dogovorili da ćemo od 39. tjedna boraviti kod mojih roditelja, koji žive malo izvan grada, kako bih se mogla opustiti prije dolaska bebe", napisala je.

"Sve je već organizirano i za porođaj kod kuće. Zaista sam se radovala tome – vremenu da jednostavno usporimo, kuhamo zajedno, razgovaramo i uživamo u zajedničkim trenucima prije nego što se sve promijeni", nastavila je.

Nakon što su konačno stigli kod njezinih roditelja, žena je priznala da je iskreno vjerovala kako oboje uživaju i da im je vrijeme koje su proveli zajedno bilo prekrasno, piše People.

Međutim, slučajan splet okolnosti otkrio joj je da njezin suprug ne dijeli njezin entuzijazam. "Nešto ranije, dok sam pokušavala spojiti njegov mobitel na Bluetooth, vidjela sam poruke koje je razmjenjivao s članicom obitelji i njezinim suprugom", prisjetila se. Spomenute osobe su ujedno i njegovi kolege s posla.

Foto: Freepik

"Žalio se kako mu je ovdje užasno dosadno. Osjećam se slomljeno. Mislila sam da je ovo posebno vrijeme za nas, ali on očito ne osjeća isto", priznala je.

Zatim je pitala druge korisnike foruma za mišljenje: "Jesam li previše osjetljiva što on ne uživa u našem zajedničkom vremenu ili jednostavno moram prihvatiti da mu je možda dosadno, iako meni nije?"

U komentarima su je suočili s različitim razmišljanjima o situaciji, a mnogi su ponudili svoje viđenje problema. "Nitko od vas dvoje nije nerazuman – jednostavno niste predvidjeli koliko će ovo iskustvo biti različito za oboje", napisala je jedna osoba, a druga je dodala: "Zvuči kao da si romantizirala cijelu ideju jer si u toj fazi." Treća osoba bila je znatno direktnija, rekavši kako bi joj takva životna situacija bila "definicija pakla."

