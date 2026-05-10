Donosimo vam 40 najljepših poruka za najvažniju ženu u našim životima, upotrijebite ih

Majčin dan, praznik posvećen majkama i majčinstvu, tradicionalno se obilježava druge nedjelje u svibnju. To je dan kada slavimo ženu koja nas je donijela na svijet, bdjela nad našim prvim koracima, brisala suze i pružala bezuvjetnu ljubav koja je temelj svega što jesmo. Iako je moderna proslava započela u Sjedinjenim Američkim Državama početkom 20. stoljeća, ideja o odavanju počasti majkama stara je koliko i civilizacija.

Dok cvijeće i pokloni mogu izmamiti osmijeh, najdublji trag ostavljaju tople i iskrene riječi. Pronaći one prave ponekad može biti izazov, stoga smo pripremili 40 najljepših poruka i čestitki kojima svojoj majci možete pokazati koliko vam znači i uljepšati joj dan.

Klasične i dirljive poruke

Ovakve poruke nikada ne izlaze iz mode jer dolaze iz srca i slave majčinsku ljubav kao najveću vrijednost.

Draga mama, hvala ti što si uvijek bila uz mene, podržavala me i voljela bezuvjetno. Sretan Majčin dan!

Tvoja ljubav je svjetionik koji mi osvjetljava put. Hvala ti što si uvijek tu za mene. Sretan ti Majčin dan!

Bez tebe ne bih bio osoba kakva sam danas. Hvala ti na svemu što si učinila za mene.

Tvoja snaga, dobrota i nesebičnost moj su životni uzor. Hvala ti što si najbolja majka na svijetu.

Majčin dan je samo jedna prilika da ti pokažem koliko te volim i koliko mi značiš svaki dan. Volim te!

Od svih mama na svijetu, neizmjerno sam sretan/sretna što si baš ti moja.

Hvala ti za svaki osmijeh koji si mi darovala i svaku suzu koju si obrisala. Sretan ti tvoj dan, mama.

Tvoja ljubav je moja sigurna luka u svim životnim olujama. Hvala ti što postojiš.

Kažu da dom nije mjesto, nego osjećaj. Za mene, ti si dom. Sretan Majčin dan.

Sve što jesam i što se nadam biti, dugujem tebi. Hvala ti, mama.

Poruke od kćeri i sinova

Odnos s majkom je jedinstven, a ove poruke slave tu posebnu vezu iz perspektive kćeri i sina.

Nadam se da ću jednog dana biti upola žena kakva si ti. Hvala ti što si moj uzor. Sretan Majčin dan!

Hvala ti što si me naučila što znači biti snažna i neovisna žena. Ponosna sam što sam tvoja kći.

Najbolji kompliment koji mi netko može dati jest da sam isti/ista kao ti. Volim te, mama.

Ne bih bio čovjek kakav sam danas bez tvoje ljubavi i vodstva. Hvala ti za sve, mama.

Hvala ti što si uvijek vjerovala u mene, čak i onda kada ja nisam. Tvoja podrška mi znači sve.

Hvala ti što si uvijek imao/imala strpljenja za mene. Znam da nije uvijek bilo lako. Volim te, mama.

Ti si stup koji našu obitelj drži na okupu. Neizmjerno te volim i cijenim.

Sjećam se onih štikli koje sam kao djevojčica krala iz ormara. Sada znam da nikada neću moći popuniti tvoje cipele. Najbolja si.

Ti nisi samo moja mama, ti si moja najbolja prijateljica. Sretan ti Majčin dan!

Tvoja hrabrost i snaga inspiriraju me da svakoga dana budem bolji čovjek. Hvala ti.

Kratke poruke za čestitku ili SMS

Ponekad je dovoljno samo nekoliko riječi da se iskaže ljubav. Ove kratke poruke idealne su za SMS ili malu karticu uz cvijeće.

Sretan Majčin dan najboljoj mami na svijetu!

Hvala ti za sve. Volim te do neba i natrag!

Ti si moje sunce. Sretan ti tvoj dan!

Šaljem ti najveći zagrljaj na svijetu. Sretan Majčin dan!

Hvala što si me naučila što je ljubav.

Zaslužuješ cijeli svijet. Uživaj u svom danu, mama!

Najsretnije sam dijete na svijetu jer te imam.

Jednostavno, najbolja si. Sretan Majčin dan!

Cijeli naš dom miriše na tvoju ljubav. Hvala ti.

Svijet je ljepše mjesto jer si ti u njemu.

Duhovite poruke za osmijeh na licu

Ako vaša majka voli humor, razveselite je jednom od ovih šaljivih poruka koje će joj sigurno izmamiti osmijeh.

Sretan Majčin dan od tvog najdražeg djeteta! (Znamo da je to istina.)

Oprosti za sve sijede vlasi. Ako ti je za utjehu, i ti si meni uzrokovala pokoju. Volim te!

Hvala ti što si me odgojila prije doba društvenih mreža. Poštedjela si me puno neugodnosti.

Mama, zaslužuješ medalju… što si me trpjela sve ove godine. Sretan ti dan!

Čestitam! Ispao/ispala sam super! Očito si odradila sjajan posao.

Hvala ti što uvijek odgovaraš na moje pozive, čak i kad samo pitam kako se pere rublje.

Ti si moja najdraža mama i najjeftiniji terapeut. Hvala na svemu!

Volim te više nego što tvoj drugi sin/tvoja druga kći voli. Samo kažem.

Život ne dolazi s uputama za korištenje, ali dolazi s majkom. Srećom!

Znam da nije uvijek bilo lako sa mnom, ali nadam se da se na kraju isplatilo. Volim te!

Bez obzira na to koju poruku odabrali, najvažnije je da dolazi iz srca. Majčin dan samo je podsjetnik da ljubav i zahvalnost treba pokazivati svaki dan, jer majčina ljubav je dar koji traje cijeli život.

