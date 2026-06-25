Ova zemlja je najveći svjetski proizvođač kakaa i indijskih oraščića, a imaju i najveću crkvu

Iako je u svijetu često prepoznata po svojoj nogometnoj reprezentaciji poznatoj kao "Slonovi", koja je ponovno u fokusu zbog plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026., Obala Bjelokosti nudi mnogo više od sportskih uspjeha.

Službenog naziva Côte d’Ivoire, ova zapadnoafrička država zemlja je izraženih kontrasta, gdje se moderni neboderi uzdižu pored drevnih tradicija, a guste prašume skrivaju iznimnu bioraznolikost, piše Britannica.

#traveltok #traveller #ivorycoast #cotedivoire ♬ Baianá (Sped Up Version) - Bakermat @travelandretreat 10 best cities to visit in Ivory Coast 🇨🇮 1. Abidjan The economic capital, vibrant and cosmopolitan, known for its skyline, nightlife, and lagoon views. 2. Yamoussoukro The political capital, famous for the Basilica of Our Lady of Peace, one of the largest churches in the world. 3. Grand-Bassam A UNESCO-listed coastal town with colonial architecture, beaches, and a relaxed artistic vibe. 4. Bouaké A lively central city and cultural crossroads with bustling markets and local traditions. 5. San-Pédro A major port city with beautiful beaches and a growing eco-tourism scene. 6. Korhogo The heart of Senufo culture, known for traditional crafts, masks, and nearby savannah landscapes. 7. Man A scenic western city surrounded by mountains, waterfalls, and hiking trails. 8. Daloa An important agricultural hub reflecting everyday Ivorian life and regional culture. 9. Aboisso A charming southeastern town near the Ghana border, known for cocoa farms and greenery. 10. Sassandra A peaceful coastal town with fishing villages, cliffs, and quiet beaches Have you been there? ⬇️ #travel

Bogatstvo tradicije

Jedinstvenost Obale Bjelokosti proizlazi iz njezinog iznimnog kulturnog bogatstva. Dom je za više od 60 etničkih skupina, od kojih svaka doprinosi živopisnom mozaiku običaja. Među najvećima su Baoulé, poznati po vještim drvodjeljama, Senufo na sjeveru, čiji su rituali povezani s poljoprivredom, te Dan na zapadu, slavni po plesačima na štulama. Iako je francuski službeni jezik, u svakodnevnoj komunikaciji koristi se mnoštvo lokalnih jezika.

Ta se raznolikost očituje i u duhovnom životu, gdje se islam, dominantan na sjeveru, i kršćanstvo, rašireno na jugu, isprepliću s tradicionalnim afričkim vjerovanjima.

Kulturna scena je iznimno dinamična, obilježena glazbenim žanrovima poput coupé-décalé, a kuhinja nudi jela kao što je "attieke" od fermentirane kasave i "kedjenou", pikantni paprikaš od piletine.

Od trgovine bjelokosti do turbulentne neovisnosti

Ime zemlje svjedoči o njezinoj povijesti. Europski trgovci stoljećima su dolazili na ovu obalu zbog trgovine slonovom kosti, resursom koji je oblikovao njezinu sudbinu. U 19. stoljeću Francuska uspostavlja kolonijalnu vlast, a zemlja postaje dio Francuske Zapadne Afrike. Neovisnost je proglašena 7. kolovoza 1960. godine.

Prvi predsjednik, Félix Houphouët-Boigny, vodio je zemlju čak 33 godine, a njegovo je razdoblje obilježeno političkom stabilnošću i gospodarskim rastom, temeljenim na izvozu kave i kakaa. No, nakon njegove smrti 1993. godine, Obala Bjelokosti ušla je u turbulentno razdoblje političke nestabilnosti i građanskog rata koji je privremeno podijelio zemlju. Danas se zemlja oporavlja, gradeći budućnost na temeljima svoje složene prošlosti i ponovno zauzimajući mjesto važnog regionalnog igrača.

Gospodarstvo temeljeno na poljoprivredi

Gospodarstvo Obale Bjelokosti uvelike se temelji na poljoprivredi. Zemlja nosi titulu najvećeg svjetskog proizvođača kakaa, osiguravajući značajan dio globalne opskrbe. Uz kakao, jedan je od vodećih svjetskih izvoznika kave i indijskih oraščića. Ove su kulture desetljećima bile pokretač njezina razvoja, čineći je jednom od najprosperitetnijih ekonomija u regiji.

Ipak, ovisnost o cijenama sirovina na svjetskom tržištu donijela je i izazove. Danas se gospodarstvo diversificira, a značajan doprinos daju i prirodna bogatstva poput nafte, prirodnog plina, zlata i dijamanata. Zahvaljujući snažnom rastu, Obala Bjelokosti smatra se jednom od najbrže rastućih afričkih ekonomija.

Znamenitosti arhitekture i prirodne baštine

Obala Bjelokosti posjeduje i neke od značajnih znamenitosti na afričkom kontinentu. U administrativnom glavnom gradu Yamoussoukrou uzdiže se Bazilika Naše Gospe od Mira, koja je prema Guinnessovoj knjizi rekorda najveća crkva na svijetu, površinom veća od Bazilike sv. Petra u Vatikanu.

Ekonomska prijestolnica Abidjan, s nadimkom 'Pariz zapadne Afrike', dinamičan je grad s modernim neboderima i razvijenim urbanim životom. Za ljubitelje prirode, ističe se Nacionalni park Taï, pod zaštitom UNESCO-a, jedna od posljednjih primarnih prašuma zapadne Afrike i dom rijetkim vrstama poput patuljastog vodenkonja.

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