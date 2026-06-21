Zaboravite sve što znate o Egiptu: Ovo je istina o faraonovoj kletvi

Dok milijuni navijača prate zbivanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026., Egipat je ponovno u središtu pozornosti kao jedna od zemalja s najbogatijom sportskom i kulturnom tradicijom afričkog kontinenta. Njegovo ime gotovo trenutačno priziva slike piramida, faraona i rijeke Nil.

No iza najpoznatijih simbola drevne civilizacije krije se mnogo složenija priča. Egipat nije samo zemlja impresivne povijesti i kulturne baštine, nego i država bogatih običaja, živopisnog društvenog života i gastronomije oblikovane stoljećima različitih utjecaja. Upravo izvan najpoznatijih turističkih atrakcija otkriva se njegova druga strana – ona koju često zasjene veličanstveni spomenici prošlosti, piše Britannica.

#egypt🇪🇬 #egypteveryday #luxor #luxoregypt ♬ Arabian Nights (2019) - Will Smith @catchagypsea Of all the temples in Egypt, you can’t miss these ⬇️ 𝐄𝐒𝐍𝐀: It’s one of the most well-preserved temples in Egypt and is a must-visit on your itinerary! Dedicated to god Khnum, its hypostyle hall features 24 giant columns decorated with intricate details, colours and an astrological ceiling 😍 𝐀𝐁𝐔 𝐒𝐈𝐌𝐁𝐄𝐋: Carved into the cliffs and featuring 20m colossal statues of Ramses II, this temple stands as a breathtaking reminder of Egypt’s grandeur. The complex was relocated in its entirety (!!) in 1968 to save it from flooding. It’s a 4hrs drive from Aswan, so a perfect day trip material 👌🏽 𝐃𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀: Another well-preserved temple in Egypt and yet not many people know about it! Dedicated to Hathor, Egyptian goddess of love, music and motherhood, this temple features astrological ceiling and a stone carving of the zodiac with star constellations 💫 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐀𝐊: Over 30 pharaohs contributed to the construction of this massive, 200-acre temple, which has over 130 towering columns and one of Egypt’s tallest obelisks, reaching over 29m high Can you imagine walking through halls that were once entirely covered in gold and color?? 🤯 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐍𝐄𝐓 𝐇𝐀𝐁𝐎𝐔: This lesser-known temple in Luxor is one of the most awe-inspiring temples you’ll find, with among the best preserved artwork and architecture that will transport you back in time 🤩 © Copyrighted content - no reposts without prior permission #egypttravel

Povijesne činjenice iza uvriježenih mitova

Jedna od najraširenijih zabluda o drevnom Egiptu odnosi se na gradnju piramida. Za razliku od prikaza koji su desetljećima dominirali popularnom kulturom, današnja arheološka istraživanja upućuju na to da piramide nisu gradili robovi, nego kvalificirani i organizirani radnici. Otkriće njihovih naselja u blizini piramida pokazalo je da su imali osiguranu prehranu, smještaj i medicinsku skrb te da su za svoj rad bili nagrađivani.

Društvo drevnog Egipta u mnogim je aspektima bilo naprednije nego što se često pretpostavlja. Žene su mogle posjedovati imovinu, sklapati ugovore, upravljati poslovima i pokretati razvod braka. Takva razina pravne i gospodarske samostalnosti bila je rijetkost u mnogim drugim starim civilizacijama.

Drevni Egipćani ostavili su trag i u područjima koja nadilaze arhitekturu. Razvili su kalendar temeljen na godini od 365 dana, koji se smatra pretečom današnjeg sustava računanja vremena. Koristili su i rane oblike paste za zube te različite higijenske pripravke. Crna šminka oko očiju, prepoznatljiv element egipatskih prikaza, nije služila samo estetskoj svrsi. Vjerovalo se da pruža zaštitu od sunčeve svjetlosti, prašine i određenih bolesti.

Zašto faraonova kletva vjerojatno nije postojala

Stanovnici Egipta svoju domovinu nazivaju Misr, imenom koje je u uporabi stoljećima i ima korijene u semitskim jezicima. Naziv Egipat potječe iz starogrčkog jezika, a povezuje se s izrazom Hwt-Ka-Ptah, odnosno nazivom hrama posvećenog bogu Ptahu u drevnom Memfisu.

Jedna od najpoznatijih priča povezanih s egipatskom prošlošću svakako je legenda o faraonovoj kletvi. Mit je stekao svjetsku popularnost nakon otkrića grobnice faraona Tutankamona 1922. godine, no nikada nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili njegovo postojanje.

Priča se dodatno proširila nakon što je britanska književnica Marie Corelli u novinama objavila tvrdnju o navodnom drevnom upozorenju koje prijeti svima koji naruše mir faraonskih grobnica. U stvarnosti, većina ljudi povezanih s otvaranjem grobnice nastavila je živjeti još godinama. Od ukupno 58 osoba koje su sudjelovale u istraživanju i otvaranju grobnice, samo je manji broj preminuo u sljedećem desetljeću, uglavnom od prirodnih uzroka. Unatoč tome, priča o kletvi postala je neizostavan dio popularne kulture i brojnih filmskih adaptacija.

Život između tradicije i suvremenosti

Egipat se često doživljava kroz prizmu drevne civilizacije, no zapravo je riječ o modernoj zemlji s više od stotinu milijuna stanovnika, u kojoj svakodnevicu obilježavaju obiteljske veze, zajedništvo i snažan osjećaj gostoprimstva.

Obiteljske veze imaju središnje mjesto u društvu, a okupljanja uz zajedničke obroke važan su dio svakodnevice. Gostoprimstvo se smatra jednom od temeljnih vrijednosti, zbog čega su srdačnost i otvorenost prema posjetiteljima često među prvim dojmovima koje strani gosti stječu o zemlji.

Posebnu atmosferu pruža Kairo, jedan od najvećih gradova Afrike i Bliskog istoka. Život u egipatskoj prijestolnici traje duboko u noć. Kafići, restorani i gradske ulice ostaju puni ljudi i nakon ponoći, a druženje uz čaj ili šišu sastavni je dio urbanog života. Večernji ritam razlikuje se od onoga na koji su navikle mnoge europske zemlje pa nije neuobičajeno da se glavni obrok dana poslužuje tek u kasnijim večernjim satima.

Petak ima posebno značenje jer predstavlja najvažniji dan u islamskom tjednu. Nakon zajedničke molitve obitelji se okupljaju na ručku, a društveni život poprima sporiji i opušteniji ritam.

Okusi koji odražavaju stoljeća različitih utjecaja

Egipatska kuhinja nastajala je pod utjecajem mediteranskih, afričkih i bliskoistočnih tradicija. Iako su kruh, riža i mahunarke temelj prehrane, raznolikost jela znatno je veća nego što se često pretpostavlja.

Najpoznatije nacionalno jelo je koshary, kombinacija riže, tjestenine, leće i slanutka uz umak od rajčice i prženi luk. Iako na prvi pogled djeluje neobično, riječ je o jednom od najpopularnijih jela u zemlji i nezaobilaznom dijelu egipatske ulične gastronomije.

Za doručak se često poslužuje ful medames, jelo od polagano kuhanog boba začinjenog maslinovim uljem, limunom i češnjakom. Posebno mjesto zauzima i ta'ameya, egipatska inačica falafela koja se priprema od boba umjesto slanutka, zbog čega ima karakterističnu zelenu boju i drukčiju teksturu.

Među tradicionalnim jelima ističe se i molokhia, gusta juha pripremljena od listova biljke jute, koja se najčešće poslužuje uz rižu i meso. Kada je riječ o pićima, čaj je sastavni dio svakodnevice, a posebno je popularan karkade, osvježavajući napitak od hibiskusa koji se pije tijekom cijele godine.

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