Biser kojem slava nikada ne blijedi: Stoljećima u izolaciji, danas sinonim za romantiku

Biser Južnog Pacifika, Bora Bora, otok je snova smješten u zavjetrinskoj skupini otoka Francuske Polinezije. Njezina ljepota oduzima dah, a slava ne blijedi. Sa svojim tirkiznim lagunama, bujnim zelenim vrhovima i luksuznim bungalovima nad vodom, Bora Bora je za mnoge oličenje raja na Zemlji. Ime otoka potječe od tahićanskog izraza "Pora Pora", što znači "prvorođeni", iako se u davnini nazivao i Vava'u.

Geografski položaj i nastanak

Smještena oko 230 kilometara sjeverozapadno od Tahitija, Bora Bora je zapravo atol, ostatak ugaslog vulkana koji se uzdiže iz oceana. Glavni otok okružen je prostranom, kristalno čistom lagunom i zaštitnim koraljnim grebenom. U srcu otoka dominiraju dva vrha – Mount Otemanu (727 m) i Mount Pahia (661 m), nijemi svjedoci vulkanske prošlosti. Greben koji okružuje otok isprekidan je nizom malih pješčanih otočića, poznatih kao motu, na kojima su smještena mnoga ekskluzivna odmarališta. Jedini plovni ulaz u lagunu, prolaz Teavanui, nalazi se na zapadnoj strani.

Povijest: Od prvih doseljenika do danas

Vjeruje se da su prvi polinezijski doseljenici stigli na Bora Boru oko 3. stoljeća nove ere. Stoljećima je otok živio izolirano, razvijajući svoju jedinstvenu kulturu i hijerarhiju. Prvi Europljanin koji je ugledao otok bio je nizozemski istraživač Jacob Roggeveen 1722. godine, a slavni kapetan James Cook posjetio ga je 1769. godine uz pomoć tahićanskog navigatora Tupaije. Otok je bio neovisno kraljevstvo sve do 1888. godine, kada ga je Francuska anektirala kao koloniju.

Tijekom Drugog svjetskog rata, Bora Bora je igrala stratešku ulogu za Sjedinjene Američke Države. U sklopu operacije "Bobcat", Amerikanci su izgradili pomorsku bazu, pistu na Motu Mute (koja je i danas u funkciji kao zračna luka Bora Bore) te postavili obalne topove radi obrane od mogućeg napada. Iako otok nije vidio borbe, ostaci topova i danas privlače posjetitelje kao podsjetnik na to razdoblje. Ova infrastruktura kasnije je postavila temelje za razvoj turizma.

Biser Tihog oceana

Luksuzni odmor

Bora Bora je postala sinonim za luksuzni turizam i romantična putovanja, posebno za medeni mjesec. Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući svojim prepoznatljivim bungalovima izgrađenim na stupovima iznad tirkizne lagune. Prvi takvi bungalovi izgrađeni su još 1970-ih godina u sklopu hotela Bora Bora, a danas su standardni dio ponude većine odmarališta, od kojih su mnoga smještena na privatnim motuima, nudeći gostima osjećaj potpune izolacije i ekskluzivnosti.

Aktivnosti u raju

Iako mnogi dolaze radi opuštanja, Bora Bora nudi i obilje aktivnosti. Laguna je glavno igralište: ronjenje s maskom (snorkeling) i autonomno ronjenje otkrivaju čudesan podvodni svijet prepun šarenih koralja, tropskih riba, morskih pasa (čiji je izlov zabranjen) i raža, uključujući veličanstvene mante. Popularni su izleti brodom po laguni, hranjenje morskih pasa i raža, jet-ski, jedrenje na dasci i veslanje na SUP dasci.

Na kopnu, posjetitelji mogu istražiti unutrašnjost otoka pješačkim stazama (uspon na Mount Pahia nudi spektakularne poglede) ili organiziranim safari turama. Glavno naselje Vaitape nudi uvid u lokalni život, s trgovinama, restoranima (uključujući legendarni Bloody Mary's) i tržnicom. Također se mogu posjetiti ostaci drevnih polinezijskih ceremonijalnih platformi (marae) i topovi iz Drugog svjetskog rata. Za nezaboravan doživljaj, tu su i panoramski letovi helikopterom. Javna plaža Matira, često uvrštavana među najljepše plaže svijeta, također je nezaobilazna.

Praktični savjeti

Do Bora Bore se najčešće dolazi letom do međunarodne zračne luke Faa'a (PPT) na Tahitiju, a zatim kratkim domaćim letom kompanije Air Tahiti do zračne luke Bora Bora (BOB) smještene na Motu Mute. Od zračne luke do hotela ili glavnog otoka potreban je transfer brodom. Najbolje vrijeme za posjet je tijekom suhe sezone, od svibnja do listopada. Službeni jezici su francuski i tahićanski, no engleski se široko koristi u turizmu. Valuta je pacifički franak (CFP), vezan uz euro (€). Iako poznata po visokim cijenama, postoje i povoljnije opcije smještaja poput pansiona i Airbnba na glavnom otoku.

Kultura i Priroda

Život na otoku

Unatoč globalnoj popularnosti, Bora Bora čuva svoju polinezijsku dušu. Tahićanski jezik i kultura žive kroz glazbu, ples i tradiciju. Lokalno stanovništvo poznato je po svojoj gostoljubivosti. Tradicionalni vijenci od cvijeća ("Hei Upo'o") simbol su dobrodošlice. Gospodarstvo se gotovo u potpunosti oslanja na turizam, iako su kokosove palme (za kopru) i ribarstvo nekad bili važniji.

Jedinstvena flora i fauna

Laguna Bora Bore vrvi životom – koraljni vrtovi dom su stotinama vrsta riba jarkih boja. Morski psi (poput crnovrših grebenskih) i razne vrste raža česti su stanovnici. Na kopnu, padine vulkanskih vrhova prekrivene su bujnom vegetacijom, iako su niži dijelovi otoka uglavnom kultivirani ili naseljeni. Otok je nekad bio dom jedinstvenim vrstama kopnenih puževa, no mnoge su nažalost ugrožene ili izumrle zbog uvedenih invazivnih vrsta. Simbol Francuske Polinezije, mirisni cvijet Tiaré (Gardenia taitensis), raste i ovdje.

Bora Bora s pravom nosi titulu jednog od najpoželjnijih odredišta na svijetu, a u galeriji pogledajte neke od njezinih veličanstvenih prizora.

POGLEDAJTE VIDEO Jednostavno, a drugačije: Recept za rižoto od bundeve s mascarponeom