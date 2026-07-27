Liječnici upozoravaju na popularnu aktivnost na otvorenom: Povezana je s ozljedama glave

Električni bicikli i romobili, nekoć smatrani praktičnim i ekološkim rješenjem za gradske gužve, postaju sve veći javnozdravstveni problem diljem svijeta. Od Detroita do Zagreba, hitne službe i bolnice bilježe alarmantan porast teških ozljeda povezanih s njihovim korištenjem, a stručnjaci pozivaju na strožu regulaciju i veću odgovornost vozača.

U metropolitanskom području Detroita, u Michiganu, policija i liječnici suočavaju se s naglim porastom ozbiljnih nesreća uzrokovanih električnim biciklima. Dr. Robert Sherwin iz Medicinskog centra Detroit za Fox 2 Detroit izjavio je kako na hitnom prijemu viđa sve, od lakših ogrebotina do teških trauma.

"Ovi bicikli klase 3 više nalikuju motornim vozilima", rekao je. "Dostižu brzinu do 45 kilometara na sat, a mnogi vozači to ne očekuju i nemaju iskustva s takvim brzinama. Teži su od običnih bicikala i puno brži, ali ljudsko tijelo se ne mijenja samo zato što bicikl ima motor."

Dok liječnici upozoravaju na fizičke posljedice, neki vlasnici trgovina biciklima, poput Johna Hughesa, smatraju da je "pravi problem" oduvijek bio dijeljenje ceste s automobilima.

"Vozači automobila ne paze na bicikliste... ljudi ne poštuju bicikle kao prijevozno sredstvo i tu nastaje opasnost. Promet je gust, svi su na mobitelima, neprestano tipkaju i voze." S druge strane, korisnici poput Cama Casona ističu prednosti, navodeći kako je njegov električni bicikl "vrlo učinkovit način" za odlazak na posao i fakultet, znatno jeftiniji od automobila.

Šokantni podaci o nesrećama

Problem je posebno izražen u velikim urbanim središtima. Zdravstveni centar NYU Langone Health objavio je savjetodavno izvješće o porastu ozljeda mozga i kralježnice povezanih s električnim biciklima i romobilima među vozačima i pješacima u New Yorku. Prema studiji objavljenoj u časopisu Neurosurgery, hitni medicinski slučajevi koji uključuju ova vozila činili su gotovo sedam posto svih pacijenata primljenih na traumatologiju u bolnici NYC Health + Hospitals/Bellevue.

Statistike su poražavajuće: trećina od 914 pacijenata liječenih zbog ovakvih ozljeda zadobila je traumatsku ozljedu mozga. Više od dvije trećine zahtijevalo je hospitalizaciju, a oko 30 posto trebalo je intenzivnu njegu. Najčešći uzrok ozljeda, u gotovo polovici slučajeva, bio je sudar s automobilom ili kamionom.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Studija je također otkrila da je manje od trećine vozača nosilo kacigu, što je izravno povezano sa "značajno višom stopom" ozljeda mozga i lica. Zabrinjava i podatak da je 20 posto pacijenata bilo pozitivno na alkohol, što je bilo povezano s težim traumama glave i još rjeđim nošenjem kacige.

Hrvatska se suočava s istim trendom

Situacija u Hrvatskoj nije nimalo bolja, osobito kada su u pitanju električni romobili i najmlađi sudionici u prometu. U lipnju 2026. godine Metković je potresla vijest o smrti 14-godišnjaka koji je preminuo od posljedica pada s romobila, a u trenutku nesreće nije nosio zaštitnu kacigu.

Već godinu ranije, liječnici iz Klinike za dječje bolesti Zagreb upozorili su na dramatičan porast broja i težine ozljeda. Prema njihovim podacima, broj hospitalizacija djece zbog padova s romobila porastao je za 285 posto, dok se broj teških ozljeda mozga, uključujući prijelome lubanje i potrese mozga, čak upeterostručio.

Iako hrvatski zakon propisuje minimalnu dob od 14 godina za upravljanje romobilom i obvezno nošenje kacige, praksa pokazuje da se propisi često krše, a čak 40 posto hospitalizirane djece bilo je mlađe od dopuštene dobi.

Potreba za boljom regulacijom i infrastrukturom

Kako raste zabrinutost za sigurnost, države i gradovi počinju stezati regulativu. U New Jerseyju je, primjerice, uveden zakon koji zahtijeva registraciju električnih bicikala te posjedovanje vozačke ili posebne dozvole za e-bicikl za vozače starije od 15 godina, piše New York Post.

Slično tome, Pariz je u potpunosti zabranio najam javnih električnih romobila. Dr. Hannah Weiss s Medicinskog fakulteta NYU Grossman ističe kako nalazi studije upućuju na rješenja: "Korištenje kaciga, sigurniji dizajn biciklističkih staza i provođenje zakona mogli bi spriječiti mnoge od ovih ozljeda." Njezin kolega, dr. Paul P. Huang, dodaje kako "urbana infrastruktura mora pratiti brzi rast popularnosti električnih bicikala i romobila".

Dok zakonodavci pokušavaju uhvatiti korak s tehnologijom, jasno je da električna vozila predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov. Unatoč njihovoj praktičnosti, podaci o teškim ozljedama pozivaju na hitnu akciju, edukaciju i, prije svega, na osobnu odgovornost svakog vozača.

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