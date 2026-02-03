Kućica nestvarne ljepote u skrivenom kutku Hrvatske: Za nju su nudili tri hotela u Dubaiju

U Gornjim Dubravama skriva se istinski dragulj prirode i arhitekture. Bajkovita kamena kućica smještena je uz kanjon rijeke, na prijelazu gdje Gorski kotar polako poprima obilježja Like. U nju se iz pećine ulijeva izvor i stvara malo jezero, a u neposrednoj blizini nalazi se i ulaz u pećinu Zalu, dugu više od 8.000 metara.

I u šatoru biste "umirali" od ljepote, a kamoli pored preuređene mlinice - kameno zdanje na dvije etaže, stopljeno s prekrasnom prirodom.

"Kupili smo objekt prije 20 godina. Rekao mi je tada čovjek ovako: 'U mojoj obitelji mlin je bio 300 godina, a vidjet ćemo koliko će u tvojoj'", priča domaćin Nikola Gašparović.

Desetke na Bookingu

Gašparović je poznati ugostitelj koji je u Modrušu imao restoran. Ovu kamenu kuću renovirao je sa sinom Martinom.

U zaselku Perići, nedaleko od Gornjih Dubrava, usred šume i tik uz rijeku Bistricu, nalazi se Bistrica Cottage – kuća za odmor s četiri zvjezdice.

Gašparović priča kako su na noćenje stizali gosti iz Amerike, Kine, Japana i brojnih drugih krajeva svijeta; imućni njemački iznajmljivači potegnuli su čak iz Schwarzwalda kako bi vidjeli kuću koja na Bookingu nikada nije ocijenjena manje od savršene desetke, dok je jedan bogati hotelijer iz Dubaija obitelji Gašparović nudio čak tri svoja hotela u zamjenu za njihovu kamenu kućicu.

Fotografije iz 1932. godine

Kuća se prostire na 58 četvornih metara te obuhvaća prizemlje i potkrovlje s balkonom. Smještena je na oko 2000 četvornih metara prirodno omeđenog zemljišta koje s jedne strane zatvara rijeka, a s druge kamene stijene, stvarajući dojam potpune izdvojenosti.

Obnova se oslanjala na arhivske fotografije iz 1932. godine kako bi se očuvala izvorna vizura objekta – čvrsto kameno prizemlje i drveni gornji kat. Ta kombinacija nije tek estetski izbor, već i praktično rješenje: kameni temelji podignuti su upravo onoliko koliko je potrebno da rijeka, čiji se vodostaj mijenja, ostane sigurno udaljena od životnog prostora. Sačuvani su i zidovi nekadašnje mlinice, danas obloženi novim drvetom koje prostoru daje dodatnu toplinu.

Premda skrivena duboko u šumi, kuća je u potpunosti prilagođena suvremenom načinu života. Ima električnu energiju, brzi internet, klimatizaciju u svim prostorijama te održive sustave poput biološkog pročistača otpadnih voda i grijanja na drva. Luksuz se ovdje ne očituje u raskoši, nego u promišljenoj, nenametljivoj jednostavnosti. Pažljivo birani detalji odmah privlače pažnju; nas su posebno osvojile retro utičnice i prekidači, kao i vidljivi kablovi položeni preko unutarnjih kamenih zidova.

Interijer je koncipiran kao mjesto okupljanja i obiteljske bliskosti. Prizemlje je uređeno kao otvoreni prostor koji povezuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak s otvorenim ognjištem nalik onima u starim seoskim kućama. U potkrovlju se nalazi spavaći dio.

Hot tub na obali

Sav namještaj u kući izrađen je ručno i po mjeri: kuhinja od orahovine, blagovaonski stol od oraha i divlje kruške, stolice od divlje kruške, kao i kreveti i škrinje u potkrovlju. Autentičnost prostora dodatno naglašavaju pažljivo odabrani detalji poput bakelitnih prekidača, porculanskih rasvjetnih tijela, mesinganih slavina i lanenih zavjesa.

Velike staklene stijene gotovo u potpunosti brišu granicu između interijera i prirode. Iz prizemlja se otvara pogled na rijeku i slap, dok se s kata pruža vizura jezerca i guste šume. Bez obzira na to gdje se nalazite u kući, priroda je stalno prisutna – istodobno kao scenografija i kao glavni akter. Dojam je gotovo bajkovit, piše KAportal.

Vanjski prostor osmišljen je s jednakom pažnjom kao i unutrašnjost. Ispred kuće nalaze se terasa, livada namijenjena igri i opuštanju, vanjska pečenjara i sjenica za druženja, dok se stražnji dio imanja otvara prema dječjem igralištu i prostoru za vježbanje. Posebna atrakcija je drveni hot tub smješten neposredno uz obalu rijeke Bistrice. Učvršćen u kamen, bez električne energije, pumpi i kemikalija, zagrijava se isključivo na drva te nudi jedinstveno iskustvo kupanja uz pogled na slap, šumu i noćno nebo posuto zvijezdama. Za one sklonije hladnijim izazovima, svega nekoliko koraka dalje čeka i prirodni “cold plunge” u samoj rijeci.

Povratak prirodi

Iako je u funkciji kuće za odmor od 2020. godine, Bistrica Cottage s vremenom se profilirala kao destinacija sama po sebi. Privlači domaće i strane goste koji ne traže samo smještaj, već iskustvo – povratak prirodi, sporiji ritam i osjećaj da su točno tamo gdje trebaju biti.

