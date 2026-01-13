Hrvatska se našla na prestižnom popisu: 'Ovih 26 destinacija obilježiti će 2026. godinu'

Prestižni časopis za putovanja Wanderlust i ove je godine objavio svoju dugoiščekivanu listu "Good to Go", predstavljajući 26 destinacija koje će obilježiti 2026. godinu.

Riječ je o pomno odabranom popisu mjesta koja nude više od lijepih prizora. Naime, u fokusu su autentična iskustva, odgovoran pristup turizmu i uvjerljive lokalne priče koje putovanja čine smislenima.

Prestižna lista "The Good to Go" svake godine ističe zemlje koje slave važne obljetnice ili postaju dostupnije putnicima.

Ovogodišnji izbor naglašava raznolikost, od kulturnih prijestolnica i netaknute prirode do gastronomskih oaza i avanturističkih rajeva, nudeći inspiraciju za planiranje putovanja.

Na ovoj se laskavoj listi, uz bok svjetskim čudima, ponosno našla i Hrvatska, potvrđujući svoj status jedne od najprivlačnijih europskih destinacija. Koje su to druge zemlje i regije koje su zaslužile preporuku ovog utjecajnog magazina i koje obećavaju nezaboravne avanture u 2026. godini, saznajte u galeriji.