Petrović: 'Do sada su sudionici istrčali više od 166.000 kilometara, četiri kruga oko Zemlje'

U vrijeme kada većina adventskih događanja mami mirisima fritula i kuhanog vina, Zagreb Advent Run izdvaja se kao događaj koji umjesto uživanja za stolom potiče – pokret.

O tome svjedoči i Mario Petrović, predsjednik MPR Grupe, član Upravnog vijeća, savjetnik Uprave te partner Sveučilišta Algebra Bernays i jedan od ključnih ljudi koji su prije deset godina pokrenuli ovu danas prepoznatljivu zagrebačku adventsku utrku.

Iz skromne ideje o nekoliko stotina entuzijasta u kostimima, ZAR je izrastao u međunarodni sportsko-humanitarni spektakl koji okuplja tisuće ljudi svih generacija, iz 46 zemalja, te je postao simbol zajedništva, zdravog života i adventske čarolije u pokretu. U razgovoru za Net.hr Petrović otkriva kako je nastala utrka, što je čini posebnom i zašto je upravo autentičnost ključ njezina uspjeha.

Kako je nastala ideja za Zagreb Advent Run i što je bila početna vizija kada ste pokretali ovaj projekt?

Zagreb Advent Run nastao je iz vrlo jednostavne, ali snažne ideje: spojiti pokret i zajedništvo u jedinstvenom blagdanskom ambijentu Zagreba. Početna vizija bila je okupiti nekoliko stotina entuzijasta u kostimima i protrčati centrom grada. Nitko tada nije očekivao da će se ta ''mala'' ideja pretvoriti u jedan od najprepoznatljivijih adventskih događaja u Zagrebu. Od samog početka znali smo da želimo da ZAR bude više od utrke, da bude iskustvo koje ljudi pamte i kojem se svake godine vraćaju.

Sjećate li se trenutka kada ste shvatili da se ZAR pretvara iz male inicijative u veliki adventski događaj?

Prijelomni trenutak bio je kad su prijave počele stizati brže nego što smo ih stigli komunicirati, uključujući sudionike iz inozemstva koji su Advent u Zagrebu planirali upravo zbog utrke. Kad smo na startu ugledali more kostimiranih trkača i snažan interes medija i partnera, postalo je jasno da više ne govorimo o maloj inicijativi, nego o ozbiljnom adventskom brendu grada.

Što po vašem mišljenju ZAR čini posebnim u odnosu na druge adventske događaje?

ZAR je poseban jer spaja ono što se rijetko nalazi na jednom mjestu: autentičnu emociju, fizičku aktivnost i jedinstvenu vizualnu priču adventskog Zagreba. Dok većina adventskih događanja počiva na konzumaciji hrane i pića, ZAR potiče ljude da se pokrenu, izađu na hladnoću, prijeđu vlastite granice i pritom učine nešto dobro. Atmosfera na utrci je kombinacija karnevala, sportskog natjecanja i velikog obiteljskog okupljanja. Ljudi dolaze s djecom, prijateljima, kolegama s posla, u kostimima i s osmijehom. To stvara energiju koju je teško opisati, ali koju nikad ne zaboravljate.

Koliko je ukupno trkača sudjelovalo na svim dosadašnjim izdanjima ZAR-a?

Kroz dosadašnjih deset izdanja kroz Zagreb Advent Run prošlo je više od 25.000 sudionika. Kada se ta brojka stavi u perspektivu, shvatite da govorimo o jednoj pravoj maloj ''vojsci'' ljudi koji su odlučili svoj advent povezati s kretanjem i zdravljem. Posebno veseli što se velik dio njih vraća iz godine u godinu, a istovremeno svaki put dolazi i veliki broj novih trkača. To znači da događaj živi, raste i organski se širi kroz preporuke i iskustva sudionika.

Iz koliko zemalja je dosad stiglo sudionika?

Do danas su na utrci sudjelovali trkači iz 46 država. U početku su to uglavnom bili gosti iz susjednih država, no s vremenom su počeli dolaziti i sudionici iz ostatka Europe pa i s drugih kontinenata. Ta međunarodna raznolikost potvrđuje da je ZAR izašao daleko izvan okvira lokalnog događaja i postao prepoznatljiv europski adventski proizvod.

Koji je postotak trkača na 5 km, a koji na 10 km?

Otprilike 70 posto sudionika trči dionicu od pet kilometara, dok se njih 30 posto odlučuje za deset kilometara. Kraća dionica privlači rekreativce, obitelji i početnike, a duža okuplja iskusnije trkače koji žele sportski izazov za kraj godine. Ta kombinacija čini utrku otvorenom i inkluzivnom za sve razine spremnosti.

Na kojoj dionici dominiraju muškarci, a na kojoj žene?

Na pet kilometara već tradicionalno sudjeluje više žena, što nam potvrđuje da je upravo kraća dionica njihov najčešći izbor za rekreativno trčanje i aktivan životni stil. Deset kilometara još uvijek je nešto više rezervirana za muškarce, ali iz godine u godinu vidimo kako se taj odnos izjednačava. Ono što nam je posebno važno jest da se na stazi sve te razlike stapaju u jednu sliku jer tisuće trkačica, trkača i djece zajedno stvaraju atmosferu zbog koje je Zagreb Advent Run postao prepoznatljiv: uključiv, motivirajući i otvoren svima.

Možete li podijeliti i podatak o ukupnom broju istrčanih kilometara tijekom svih izdanja utrke?

Kada zbrojimo sve dionice kroz sva dosadašnja izdanja, sudionici su zajedno istrčali više od 166.000 kilometara. To je otprilike jednako kao četiri kruga oko planeta Zemlje; lijepa simbolika koja pokazuje koliko daleko možemo stići kada se pojedinačni koraci i osobni motivi spoje u zajednički cilj.

Zašto ljudi toliko vole ovaj događaj i na koji način pretvoriti ovakvo iskustvo u tradiciju?

Ljudi vole ZAR jer se na njemu osjećaju dijelom nečega većeg od sebe. Ne dolaze samo po medalju ili rezultat, nego zbog osjećaja pripadnosti, radosti i posebne adventske čarolije. Tradicija se ne gradi kampanjama, već dosljednošću – da svake godine, bez obzira na okolnosti, isporučite iskustvo u kojem se ljudi osjećaju dobrodošlo, sigurno i inspirirano. Kada se sudionici sami vraćaju i dovode druge, znate da je tradicija zaživjela.

Koje vrijednosti želite posebno istaknuti kroz utrku i kako se one žive među trkačima, volonterima i organizatorima?

Vrijednosti koje želimo istaknuti su zajedništvo, solidarnost, odgovornost prema vlastitom zdravlju i senzibilitet za one kojima je pomoć potrebna. Te vrijednosti ne ostaju na razini slogana, one se vide na stazi, na cilju i iza kulisa. Trkači međusobno bodre jedni druge, čekaju prijatelje u cilju, volontiraju u sljedećim izdanjima. Volonteri strpljivo i s osmijehom pomažu sudionicima, često po hladnom vremenu, a organizacijski tim mjesecima prije događaja radi kako bi sve bilo sigurno i dostojno veličine samog događaja. Ta kultura međusobnog poštovanja i podrške ono je što čini srce ZAR-a.

Koliko vam je osobno trčanje pomoglo u poslovnim izazovima, fokusu i disciplini?

Trčanje mi je izrazito pomoglo da naučim bolje upravljati energijom, vremenom i fokusom. U poslovnom svijetu često ste izloženi pritiscima, rokovima i neizvjesnostima, a trčanje vas uči kako ostati prisutan ''ovdje i sada'', koncentriran na sljedeći korak i sljedeću dionicu. Trening nitko ne može odraditi umjesto vas, kao što ni odluke u poslu nitko ne može donijeti umjesto vas. Ta odgovornost gradi disciplinu.

Što vam danas znači trčanje – hobi, mentalna pauza, način života?

Trčanje je za mene danas kombinacija svega navedenog. S jedne strane, to je hobi koji me veseli i koji mi omogućuje da barem nekoliko puta tjedno odvojim vrijeme za sebe. S druge strane, to je vrlo snažan mentalni reset, vrijeme kad se misli pročišćavaju, prioriteti poslože, a stres ''ispada'' sa svakim korakom. Dugoročno, trčanje postaje i način života jer utječe na to kako razmišljate o zdravlju, prehrani, snu, ali i o vlastitim granicama.

Postoji li nešto što ste naučili u trčanju, a svakodnevno primjenjujete u vođenju poslovanja?

Najvažnije lekcije su strpljenje, kontinuitet i postavljanje realnih ciljeva. Kao što ne možete preskočiti faze u pripremi za dužu dionicu, tako ni u poslu ne možete preskočiti ključne korake u razvoju tima i projekata. Trčanje vas nauči prihvatiti da postoje teži dani. Bitno je da ne odustati nego se sutra ponovno pojaviti na stazi, odnosno u uredu.

Multitasking Vam nije stran pojam. Što je ono što Vas iz dana u dan motivira i na koji način se uspijevate baviti s toliko stvari odjednom?

Motivira me prije svega činjenica da radim na projektima u koje vjerujem i koji imaju smisao izvan samog poslovnog uspjeha. Kada vidite da vaš rad pokreće ljude, stvara nova iskustva, pomaže zajednici tada umor dobije drukčiji kontekst. Ključ nije u tome da budete ''superjunak'' koji sve radi sam, nego da imate kvalitetan tim i znate kada treba stati. Naučio sam birati prioritete i svjesno reći ''ne'' stvarima koje ne doprinose viziji. Multitasking je održiv samo ako imate jasnu sliku gdje idete i zašto.

Koliko događaji poput ZAR-a doprinose pozicioniranju Zagreba kao živog, aktivnog i turistički privlačnog grada tijekom Adventa?

Doprinos je velik jer stvaraju autentične slike i priče koje obilaze svijet. Tisuće kostimiranih trkača u srcu grada teško je zaboraviti. Takvi događaji pokazuju da je Zagreb tijekom Adventa više od kulise, da je to grad koji živi, diše i kreće se.

Kako privući pažnju na određeni događaj u današnjem vremenu kad smo prezasićeni sadržajima?

Danas pažnju ne dobiva najglasniji, nego najautentičniji. Ljudi vrlo brzo prepoznaju što je iskrena priča, a što je samo još jedna kampanja bez duše. Važno je jasno definirati zašto događaj postoji, kome je namijenjen i koju vrijednost donosi sudionicima. Zatim tu priču treba dosljedno živjeti kroz svaki detalj: od komunikacije, vizuala i partnera, do samog iskustva na licu mjesta. ZAR privlači pažnju jer se ne pretvara da je nešto što nije. On je upravo ono što obećava: vesela, dobro organizirana i osmišljena adventska utrka.

Što je zajedničko poslovnim i sportskim pritiscima – i kako osobno ostajete mirni i fokusirani?

Zajednički su osjećaj odgovornosti i činjenica da ponekad unatoč dobroj pripremi stvari ne idu po planu. Mir zadržavam tako što se pripremam unaprijed, okružujem se pouzdanim ljudima i velike izazove svjesno razlažem na manje, rješive korake, baš kao i dužu dionicu u trčanju.

Što biste poručili ljudima koji se dvoume treba li im trčanje uopće u životu?

Poručio bih im da ne razmišljaju o trčanju kroz prizmu rezultata, brzine ili usporedbe s drugima. Dovoljno je početi s kratkim, laganim dionicama i dopustiti da im tijelo i glava pokažu kakvu promjenu trčanje donosi. Ne mora svatko postati maratonac, ali svatko može osjetiti korist od pola sata provedenog na zraku, u pokretu. Trčanje je jedan od najjednostavnijih i najpristupačnijih načina da učinite nešto dobro za sebe, bez skupe opreme, dvorane ili komplicirane organizacije. A možda ih baš neki događaj poput ZAR-a potakne da naprave taj prvi korak.

ZAR svake godine podiže svijest o važnim društvenim temama. Zašto vam je ta dimenzija projekta posebno važna?

Od početka smo željeli da ZAR ne bude samo sportski, već i društveno angažiran projekt. Advent je vrijeme kada ljudi prirodno razmišljaju o darivanju, empatiji i zajedništvu, a mi smo htjeli tu energiju usmjeriti prema konkretnim, korisnim ciljevima. Svake godine naglasak stavljamo na neku važnu temu, bilo da je riječ o zdravlju, osjetljivim skupinama ili podršci udrugama koje rade izniman posao. Na taj način trčanje dobiva dodatnu dimenziju: svaki kilometar postaje mala donacija vremena, pažnje i solidarnosti. Vjerujem da upravo taj spoj sporta i društvene odgovornosti ostavlja najdublji trag.

Zašto bi se ljudi trebali prijaviti na ovogodišnji ZAR – koja je poruka 10. jubilarnog izdanja?

Deseto, jubilarno izdanje poseban je trenutak za sve nas: organizatore, trkače, volontere i partnere koji su bili dio ovog putovanja. Poruka je vrlo jasna: mali koraci, kada su dosljedni i iskreni, u deset godina mogu stvoriti nešto veliko, prepoznatljivo i vrijedno ponosa. Pozvao bih ljude da se prijave ne samo zbog utrke, nego zbog iskustva koje će dijeliti s tisućama drugih, zbog energije, emocije i činjenice da sudjeluju u priči koja traje već desetljeće. Ovo izdanje je i prilika da se zahvalimo svima koji su trčali prije, ali i da otvorimo vrata novim sudionicima koji će stvarati sljedećih deset godina ZAR-a.

Postoji li neka brojka, anegdota ili trenutak iz ovih deset godina koji vam je posebno ostao u sjećanju?

Puno je trenutaka koji su mi ostali u sjećanju, ali jedan mi posebno izmami osmijeh. Moj prijatelj je prije nekoliko godina trebao trčati ZAR sa suprugom, no ona se razboljela pred samu utrku. Umjesto da odustane, poveo je njihovog psa, stavio mu startni broj i zajedno su prošli cijelu dionicu. Ta priča savršeno odražava duh Zagreb Advent Runa jer se radi o zajedništvu, kreativnosti i radosti sudjelovanja, bez obzira na okolnosti.

