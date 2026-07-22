Nova studija otkriva koliko je kave sigurno za srce i tko bi je trebao izbjegavati

Najnovije istraživanje donosi olakšanje za milijune ljubitelja kave, sugerirajući da popularni jutarnji ritual za većinu ljudi ne samo da nije štetan, već može biti i koristan za zdravlje srca. Suprotno dugogodišnjim strahovima, umjerena konzumacija kave povezuje se s manjim rizikom od niza kardiovaskularnih bolesti. Ipak, stručnjaci upozoravaju da granica između koristi i štete ovisi o količini, načinu pripreme i individualnim razlikama.

Što kaže Američka udruga za srce

Nova znanstvena studija Američke udruge za srce, objavljena u časopisu Circulation, analizirala je najnovija istraživanja o utjecaju kofeina na zdravlje. Zaključak je da unos do 400 miligrama kofeina dnevno, što odgovara otprilike pet šalica crne kave, nije povezan s povećanim kardiovaskularnim rizikom za većinu odraslih osoba.

"Kofein iz kave ključan je dio svakodnevice za milijune ljudi. Naš pregled najnovijih istraživanja pokazuje da je unos do 400 mg kofeina dnevno siguran i ne povećava kardiovaskularni rizik za većinu odraslih", izjavio je Gregory Marcus, profesor medicine na Sveučilištu Kalifornija i voditelj znanstvene skupine.

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Prednosti umjerene konzumacije

Istraživanje je pokazalo da je umjereno ispijanje crne kave, bez dodanog šećera, vrhnja i slično, povezano s nižim rizikom od razvoja dijabetesa tipa dva, bolesti srca, moždanog udara i zatajenja srca. Zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala da konzumacija kave smanjuje rizik od fibrilacije atrija, jedne od čestih srčanih aritmija, ali istovremeno može povećati rizik od preuranjenih ventrikularnih kontrakcija.

Ispijanje dvije do četiri šalice kave s kofeinom na dan povezuje se s manjim rizikom od bolesti srca i moždanog udara. Međutim, studija upozorava da bi više od četiri šalice dnevno moglo povećati rizik od zatajenja srca kod nekih pojedinaca, što ukazuje na važnost umjerenosti.

Nije svaka kava ista: Način pripreme je ključan

Stručnjaci naglašavaju da način pripreme značajno utječe na zdravstvene učinke kave. Pokazalo se da nefiltrirana kava, poput turske, espressa ili one pripremljene u francuskoj preši, sadrži spoj zvan kafestol. Ovaj spoj može povisiti razinu LDL-a, poznatog kao "loš" kolesterol. S druge strane, filtrirana i instant kava ne sadrže značajne količine kafestola, zbog čega se smatraju zdravijim izborom za srce.

Jednako je važno i ono što dodajete u kavu. "Dodavanje šećera, aromatiziranih sirupa, mlijeka ili vrhnja vjerojatno smanjuje njezine potencijalne zdravstvene koristi", navodi se u izvješću, ističući da takvi dodaci mogu pretvoriti inače koristan napitak u kalorijsku bombu.

Opasnost iz energetskih pića

Dok je umjerena konzumacija kave uglavnom sigurna, visoke doze kofeina, kakve se nalaze u energetskim pićima i takozvanim "energy shotovima", mogu biti štetne. Ova pića mogu sadržavati tri do četiri puta više kofeina po mililitru od obične kave, što je povezano s povećanim rizikom od visokog krvnog tlaka i nepravilnog srčanog ritma.

"Visoke doze kofeina, poput onih koje se nalaze u energetskim pićima, mogu imati štetne učinke na srce i treba ih izbjegavati", upozorio je profesor Marcus.

Individualan pristup je najvažniji

Na kraju, ne postoji univerzalno pravilo za sigurnu konzumaciju kofeina. Reakcija na kofein uvelike ovisi o nizu čimbenika, uključujući dob, genetiku, postojeće zdravstvene probleme i brzinu kojom tijelo metabolizira kofein. Osobe koje sporije razgrađuju kofein mogu biti osjetljivije na njegove učinke.

"Ono što može biti razumna količina za jednu osobu, kod druge može izazvati neželjene učinke poput lupanja srca, tjeskobe ili poremećaja spavanja. Zato je važno obratiti pažnju na to kako vaše tijelo reagira na kofein i razgovarati s liječnikom o tome što je ispravno za vas", zaključio je profesor Marcus.

Ukratko, najnovije znanstveno istraživanje daje "zeleno svjetlo" za umjereno uživanje u kavi, osobito ako je riječ o crnoj i filtriranoj. Ključ je u osluškivanju vlastitog tijela i izbjegavanju ekstrema.

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