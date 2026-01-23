Potrošila je više od 45.000 eura da klonira uginulog psa: 'Sada ne bih to napravila'

Vanessa Johnson, koja je potrošila oko 46.200 eura na kloniranje preminulog psa dok je bila, kako kaže, "duboko u tuzi", progovorila je o teškim i bolnim stranama tog iscrpljujućeg i iznimno skupog procesa.

Iako danas neizmjerno voli svog novog psića, priznaje da vjerojatno ne bi donijela istu odluku da je malo pričekala da se oporavi od gubitka.

Ljubav koja je započela slučajno

Kada je Johnson iz Claremonta u Kaliforniji 2013. godine privremeno udomila šestogodišnjeg shih tzua po imenu Oliver kako bi pomogla prijateljici, nije aktivno tražila kućnog ljubimca. Međutim, zaljubila se u njega i nedugo zatim ga je i službeno posvojila.

"Bio je najslađi, najnježniji dječak. Ušao je u auto, privio mi se uz prsa i sjećam se kako sam pomislila: 'Ovo je moj pas.' I to je bilo to", objasnila je. "Oliver je imao najbolju osobnost. Bio je tvrdoglav, luckast, imao je svoje mišljenje, bio mi je potpuno odan i stalni pratitelj. Bio je toliko dobro odgojen da sam ga svuda vodila sa sobom. Bili smo gotovo uvijek zajedno."

Odluka donesena u jeku tuge

Kada je Oliver tragično uginuo jedanaest godina kasnije, 2024. godine, od zatajenja bubrega, Johnson se teško nosila s njegovom smrću. Pretražujući na internetu načine kako se nositi s tugom, naišla je na oglas za kloniranje kućnih ljubimaca i privukla ju je ideja o mogućnosti da očuva dio svog voljenog psa.

"Nakon što je Oliver uginuo, tražila sam načine kako se nositi s gubitkom i tugom kada sam naišla na članak, ili možda oglas, o kloniranju kućnih ljubimaca", objasnila je. "Iako sam znala da kloniranje postoji, nikada ga nisam uistinu razmatrala kao opciju do tog trenutka. Jednom kada sam donijela tu odluku, tuga nije nestala, ali je omekšala. Dala mi je nešto za što sam se mogla držati, nešto čemu sam se mogla radovati, mogućnost druge prilike s dijelom Olivera."

Ciklus nade i razočaranja

Johnson je objasnila da su bila potrebna tri pokušaja da se Oliver klonira, a svaki neuspjeh bio je izuzetno emocionalno težak. Cijeli proces trajao je jedanaest mjeseci, a na kraju se rodilo štene kojem je dala ime Ollie. Međutim, ubrzo je shvatila da je "imati štene" nešto sasvim drugo od brige za starijeg psa.

Foto: Shutterstock

"To iskustvo bilo je ciklus nade i razočaranja", priznala je. Počela je preispitivati svoju odluku, objašnjavajući da je, kada se odlučila za kloniranje, bila duboko pogođena tugom. Do trenutka kada je Ollie stigao, nalazila se u potpuno drugačijem emocionalnom stanju.

Sumnje i ljubav unatoč svemu

"Gledajući unatrag, mogu reći da sam pričekala da prođem daljnji put u svom tugovanju prije nego što sam započela proces, vjerojatno ga ne bih klonirala", priznala je. "Vjerojatno bih otišla u sklonište i udomila starijeg psa, i sada vidim da bih bila u stanju otvoriti svoje srce drugom psu, te da bi stariji pas možda lakše odgovarao mom načinu života nego štene. Ipak, duboko volim Ollieja, a on je izliječio i nastavlja liječiti moje srce na načine koje nisam očekivala. Dvije stvari mogu biti istinite istovremeno, a za mene jesu obje."

Johnson je napomenula da, budući da Olivera nikada nije poznavala kao štene, teško može reći koliko će on i Ollie biti slični, ali je rekla da dva psa "izgledaju potpuno isto" i da su im "osnovne osobnosti vrlo slične".

Odgovor na kritike

Kao odgovor onima koji bi je mogli kritizirati zbog kloniranja psa umjesto udomljavanja, rekla je kako je godinama volontirala u skloništima, bila uključena u spašavanje i donirala višestrukim organizacijama za spašavanje, piše Daily Mail.

"Cijeli život sam imala udomljene pse. Čak i sada, imati kloniranog psa ne mijenja tu predanost". rekla je. "Nastavljam donirati i pomagati u pronalaženju domova za pse iz skloništa. Mislim da ono što ljudima često stvara nelagodu nije ideja pomaganja životinjama, već količina novca koja je uključena. Svatko od nas donosi odluke o onome što nam je najvažnije."

Na kraju, podsjetila je druge da ne donose ishitrene odluke dok su shrvani tugom.

"Kad tugujete, to vas može natjerati na svakakve stvari, mene svakako jest", izjavila je. "Ono što se nadam da će ljudi iz ovoga naučiti jest da si daju dopuštenje da tuguju u potpunosti, da poštuju tu vezu bez umanjivanja i da shvate da ljubav ne nestaje kada ljubimac ode, ona samo mijenja oblik. Ponekad nas tuga vodi do neočekivanih izbora, puteva ozdravljenja ili čak novih početaka, i to nije čudno ili pogrešno. To nas čini ljudima."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem