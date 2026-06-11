Tajna savršeno poširanih jaja: Chef s tri zvjezdice otkriva ključni sastojak

Poširana jaja, s čvrstim bjelanjkom koji obavija savršeno tekući žumanjak, za mnoge predstavljaju kulinarski izazov. Iako se čine jednostavnima za pripremu, postizanje idealne teksture kod kuće može biti frustrirajuće. No, tajna više nije rezervirana samo za profesionalne kuhinje. Priznati chef otkrio je ključan savjet koji se krije u jednoj jeftinoj namirnici koju vjerojatno već imate u smočnici.

Alain Roux, cijenjeni chef i vlasnik restorana The Waterside Inn s tri Michelinove zvjezdice, podijelio je svoju tehniku za pripremu ovog jela, a tajna leži u jednom jednostavnom sastojku - octu.

Trik koji jamči uspjeh

Prema Rouxu, ocat je presudan za uspjeh jer pomaže bjelanjku da se brže zgruša i zadrži kompaktan oblik tijekom kuhanja. "Ocat će pomoći bjelanjku da koagulira i zadrži svoj oblik dok se kuha", objasnio je chef. Međutim, ocat nije jedini ključ uspjeha. Roux naglašava da je važno koristiti isključivo najsvježija jaja te je iznimno važno održavati preciznu kontrolu nad temperaturom vode, koja treba lagano krčkati, ali ne i snažno ključati.

Drugi savjet poznatog chefa je da pričekate stvaranje nježnog vrtloga u posudi neposredno prije dodavanja jaja. Vrtlog pomaže da se bjelanjak omota oko žumanjka, stvarajući uredan i zaobljen oblik. Također, upozorava da se posuda ne smije pretrpati. Priprema četiri jaja odjednom "već je dovoljan izazov". Naglašava kako nakon dvije minute jaje treba podići rupičastom žlicom i nježno pritisnuti rubove kako biste osjetili teksturu. Postupak se ponavlja svakih 30 do 60 sekundi dok jaje ne bude savršeno kuhano.

Recept za savršena poširana jaja

Sastojci:

4 vrlo svježa jaja, po mogućnosti iz slobodnog uzgoja

1,5 l vode

3 žlice bijelog vinskog octa (za vodu)

4 čajne žličice bijelog vinskog octa (po jedna za svako jaje)

Lonac promjera oko 20 cm

Priprema:

Razbijte svako jaje u zasebnu malu zdjelicu ili kalup. Na svako jaje prelijte jednu čajnu žličicu octa. Zdjelice zatim nježno zavrtite i ostavite da odstoje četiri do pet minuta. U međuvremenu, zakuhajte vodu u loncu. Kada proključa, smanjite toplinu tako da voda više ne vrije snažno, već samo lagano krčka, s malim mjehurićima koji dopiru do površine. Žlicom promiješajte vodu uz rub lonca kako biste stvorili vrtlog. U središte vrtloga pažljivo spustite dva jaja, jedno po jedno. Nježno obnovite vrtlog i dodajte preostala dva jaja. Kuhajte ih tri do četiri minute za tekući žumanjak. Za jaja srednje veličine može biti potrebno dodatnih minutu do dvije. Gotova jaja pažljivo izvadite rupičastom žlicom i stavite ih na tanjur obložen kuhinjskim papirom kako bi se ocijedio višak vode. Malim nožem ili škarama možete urediti rubove i ukloniti eventualne "repove" bjelanjka. Vaša savršena poširana jaja spremna su za posluživanje.

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