Napravite jaja Benedict po receptu poznate kuharice: Restoranski klasik kod kuće

Jaja Benedict predstavljaju ukusan doručak, no mnogi izbjegavaju njihovu pripremu kod kuće zbog složenosti. Britanska kuharica Mary Berry, koja je nedavno proslavila 90. rođendan, nudi recept koji značajno pojednostavljuje proces, omogućujući ljubiteljima gastronomije da u ovom klasičnom jelu uživaju u udobnosti vlastitog doma.

Njezin pristup, usavršen tijekom duge karijere, usmjeren je na demistifikaciju ključnih tehnika poput poširanja jaja i izrade hollandaise umaka, čime ih čini dostupnima i manje iskusnim kuharima, piše Mirror.

Recept za jaja Benedict sa špinatom

"To je klasično jelo, pravi užitak kada jedete vani, ali se smatra zahtjevnim za pripremu kod kuće. Potrebno je malo pažnje, ali se itekako isplati, pokušajte! Ako volite, koristite dimljenu slaninu", ističe Berry.

Njezin ključni savjet za poširanje jaja odnosi se na održavanje mirnoće tijekom procesa, uz napomenu da će se bjelanjak isprva raširiti, ali će se tijekom kuhanja formirati u željeni oblik. Ovaj recept je predviđen za četiri osobe.

Sastojci:

8 tankih šnita prošarane slanine

Maslac, za mazanje i prženje

4 jaja

2 muffina (peciva), prerezana na pola

200 g mladog špinata

Za hollandaise umak:

2 žumanjka

1 čajna žličica bijelog vinskog octa, plus malo za poširanje jaja

100 g neslanog maslaca, otopljenog

Sol i svježe mljeveni papar

Postupak:

Započnite s pripremom slanine. Pržite je četiri do pet minuta u suhoj tavi s neprianjajućim dnom na jakoj vatri ili ispod grila dok ne postane hrskava. Odložite je sa strane i održavajte toplom. Izrada hollandaise umaka: Pjenjačom pomiješajte žumanjke i ocat u zdjeli otpornoj na toplinu. Postavite zdjelu iznad lonca s lagano kipućom vodom (u parnoj kupelji). Postupno, u tankom mlazu, dodajte otopljeni maslac, neprestano miješajući dok se umak ne zgusne i postane sjajan. Začinite solju i paprom, maknite s vatre, prekrijte prozirnom folijom i stavite sa strane. Poširanje jaja: U loncu zakuhajte dovoljno vode da jaja budu potpuno potopljena. Smanjite vatru kako bi voda lagano ključala i dodajte malo octa. Razbijte svako jaje u zasebnu malu posudu. Žlicom stvorite blagi vrtlog u vodi te pažljivo spustite jaje u središte. Kada se bjelanjak počne stvrdnjavati, rešetkastom žlicom ga nježno oblikujte oko žumanjka. Kuhajte tri do četiri minute, dok bjelanjak ne bude čvrst, a žumanjak tekući. Izvadite jaje rešetkastom žlicom i ocijedite ga na kuhinjskom papiru. Tostirajte polovice engleskih muffina, premažite ih maslacem i rasporedite na četiri tanjura. U tavi na malo maslaca kratko pirjajte špinat dok ne povene te ga začinite. Na svaku polovicu muffina rasporedite špinat, zatim položite poširano jaje i prelijte žlicom hollandaise umaka. Na vrh dekorativno posložite dvije kriške slanine.

