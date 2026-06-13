Povratak tradiciji: Odvažite se i sedam dana kuhajte po starinski uz recepte iz srca Zagorja
Ovaj tjedni jelovnik predstavlja izbor jednostavnih jela zagorske kuhinje i povratak njezinim tradicionalnim okusima
Kuhinja Hrvatskog zagorja predstavlja bogatu i raznoliku gastronomsku tradiciju nastalu iz potrebe i snalažljivosti, u kojoj su se od skromnih, sezonskih namirnica pripremala zasitna i hranjiva jela namijenjena svakodnevnom životu i radu.
Kroz povijest su se u njoj isprepletali germanski i ugarski utjecaji, koji su se postupno stopili s lokalnim običajima i oblikovali prepoznatljiv kulinarski identitet ovog kraja.
Ako ne znate što biste kuhali tijekom tjedna, možete isprobati ovaj tjedni jelovnik s autentičnim receptima, koji predstavlja povratak tradicionalnim okusima i jednostavnosti zagorske kuhinje.
Ponedjeljak: Pohana piletina i rizi bizi
Početak radnog tjedna obilježava jelo koje vole sve generacije – sočna pohana piletina uz klasični rizi bizi.
Sastojci:
- 4 veća pileća odreska (od prsa ili zabatka)
- 100 g glatkog brašna
- 2 jaja
- 150 g krušnih mrvica
- 300 g riže
- 200 g smrznutog graška
- 1 manja glavica luka
- Ulje za prženje, maslac, sol, papar
Postupak:
- Pileće odreske istucite batom za meso, posolite i popaprite. Pripremite tri tanjura: jedan s brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama. Svaki odrezak prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja i na kraju u krušne mrvice. Pecite u dubokom, zagrijanom ulju do zlatnožute boje s obje strane.
- Na malo maslaca ili ulja propirjajte sitno sjeckani luk. Dodajte rižu i kratko je pržite dok ne postane staklasta. Podlijte s dvostrukom količinom vruće vode ili temeljca, posolite i kuhajte na laganoj vatri. Pet minuta prije kraja kuhanja dodajte grašak i promiješajte.
- Poslužite toplu pohanu piletinu uz rizi bizi.
Utorak: Pečena piletina s heljdinom kašom
Utorkom na stol stiže mirisno pečenje – piletina nadjevena heljdinom kašom i jabukama.
Sastojci:
- 1 pile od oko 1.5 kg
- 200 g heljdine kaše
- 100 g pilećih jetrica
- 1 glavica luka
- 1 jabuka
- Svinjska mast, sol, papar, majčina dušica
Postupak:
- Pile dobro posolite i popaprite izvana i iznutra.
- Heljdinu kašu skuhajte napola u slanoj vodi (oko 10 minuta) i ocijedite.
- Za nadjev, na masti propirjajte sjeckani luk, dodajte sitno sjeckana jetrica i jabuku narezanu na kockice. Kratko pirjajte.
- Pomiješajte pirjane sastojke s polukuhanom heljdom, posolite, popaprite i dodajte malo majčine dušice po ukusu.
- Pripremljenim nadjevom nadjenite pile. Otvor zatvorite čačkalicama.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 190°C oko sat i pol. Tijekom pečenja, redovito ga podlijevajte vlastitim sokom. Meso će biti sočno, a kožica savršeno hrskava.
Srijeda: Krvavice s restanim krumpirom
Sredina tjedna rezervirana je za izdašno jelo koje grije – domaće krvavice s restanim krumpirom.
Sastojci:
- 4 para domaćih krvavica
- 1 kg krumpira
- 2 glavice luka
- Svinjska mast, sol, papar
Postupak:
- Krumpir skuhajte u ljusci, ohladite, ogulite i narežite na ploške. Na masti popržite sitno sjeckane glavice luka do zlatne boje, dodajte krumpir, posolite, popaprite i sve zajedno prepržite dok krumpir ne dobije koricu.
- Krvavice pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C otprilike pola sata, do hrskavosti. Pripazite da ne popucaju – možete ih probosti iglom na nekoliko mjesta.
- Poslužite vruće krvavice uz restani krumpir. Ovo jelo je pravi predstavnik zimske zagorske kuhinje.
Četvrtak: Zagorska pečenka
Za četvrtak se predlaže jelo za prave gurmane – sočna zagorska pečenka s aromatičnim začinima.
Sastojci:
- 1.5 kg svinjskog buta ili plećke u komadu (s kožom)
- 4-5 češnjeva češnjaka
- 1 žlica slatke mljevene paprike
- 1 žličica kima
- 2 dcl bijelog vina
- Svinjska mast, sol, papar
Postupak:
- Meso dobro nasolite i popaprite sa svih strana. Kožu zarežite oštrim nožem u obliku rešetke.
- Češnjak sitno nasjeckajte i pomiješajte s paprikom i kimom. Tom mješavinom dobro utrljajte cijeli komad mesa.
- U posudu za pečenje stavite nekoliko žlica masti, položite meso i stavite peći u pećnicu zagrijanu na 220°C na 20 minuta.
- Smanjite temperaturu na 180°C, podlijte meso vinom i s malo vode.
- Nastavite peći oko dva sata, povremeno podlijevajući meso vlastitim sokom.
- Pečenku prije rezanja ostavite da odmori 15-ak minuta. Poslužite uz pečeni krumpir.
Petak: Zapečeni zagorski štrukli
Petak je dan za klasik zagorske kuhinje u zapečenoj varijanti – štrukli sa sirom i vrhnjem, jelo koje može biti i slano i slatko, a uvijek je slasno.
Sastojci:
- Tijesto: 250 g glatkog brašna, 125 ml mlake vode, 1 žlica ulja, prstohvat soli.
- Nadjev: 500 g svježeg kravljeg sira, 1 jaje, sol.
- Preljev: 200 ml kiselog vrhnja, 1 jaje, malo maslaca.
Postupak:
- Od brašna, vode, ulja i soli zamijesite glatko tijesto, malo ga nauljite i ostavite da odmori 30 minuta.
- Za nadjev, dobro pomiješajte sir, jaje i sol po ukusu.
- Tijesto tanko razvaljajte na pobrašnjenom stolnjaku, premažite nadjevom i uz pomoć stolnjaka zarolajte.
- Rubom tanjura režite jastučiće (štrukle).
- Posudu za pečenje dobro namažite maslacem i složite štrukle jedan do drugoga.
- Posebno umutite kiselo vrhnje s jajetom i malo soli te prelijte preko štrukli.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 200°C oko 30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Poslužite toplo kao samostalno jelo.
Subota: Teletina ispod peke
Subotnji ručak najava je vikenda i druženja: jelo koje se priprema polako i s ljubavlju – teletina s povrćem ispod peke.
Sastojci:
- 1.5 kg teletine od buta ili plećke
- 1.5 kg krumpira
- 3 mrkve
- 2 glavice luka
- 1 paprika
- Nekoliko češnjeva češnjaka
- 2 dcl bijelog vina
- Ružmarin, sol, papar, ulje
Postupak:
- Meso narežite na veće komade, a povrće na krupnije. Krumpir narežite na četvrtine, luk na ploške, a mrkvu na kolutove.
- Sve sastojke stavite u nauljenu posudu za peku. Dobro posolite, popaprite i promiješajte. Dodajte grančicu ružmarina i cijele češnjeve češnjaka.
- Podlijte vinom i s još malo ulja.
- Pripremite žar. Stavite posudu na pripremljeno mjesto, poklopite pekom i zagrnite je žarom.
- Pecite oko sat i pol do dva, ovisno o jačini žara. Na polovici pečenja možete provjeriti i promiješati sastojke.
- Poslužite toplo, ravno iz posude.
Nedjelja: Purica s mlincima
Nedjelja je rezervirana za kraljicu zagorske trpeze - puricu s mlincima.
Sastojci:
- 1 purica od oko 3 kg
- 500 g domaćih mlinaca
- 100-150 g svinjske masti
- Sol, papar
Postupak:
- Pećnicu zagrijte na 240°C. Puricu dobro nasolite i popaprite izvana i iznutra.
- Stavite je u posudu za pečenje i prelijte s nekoliko žlica vruće, otopljene svinjske masti.
- Pecite je prvih 15 minuta na 240°C, a zatim smanjite temperaturu na 200°C.
- Nastavite peći još oko dva i pol sata, redovito je podlijevajući masnoćom koju pusti tijekom pečenja.
- Pred kraj pečenja, mlince natrgajte na manje komade. Prelijte ih kipućom posoljenom vodom, promiješajte i ostavite da stoje par minuta.
- Dobro ocijedite mlince te ih prelijte s obilnom količinom masnoće od pečenja purice i dobro promiješajte.
- Poslužite vruće mlince uz pečenu puricu. Simbol slavlja i zajedništva.
Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!
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