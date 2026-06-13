Povratak tradiciji: Odvažite se i sedam dana kuhajte po starinski uz recepte iz srca Zagorja

Kuhinja Hrvatskog zagorja predstavlja bogatu i raznoliku gastronomsku tradiciju nastalu iz potrebe i snalažljivosti, u kojoj su se od skromnih, sezonskih namirnica pripremala zasitna i hranjiva jela namijenjena svakodnevnom životu i radu.

Kroz povijest su se u njoj isprepletali germanski i ugarski utjecaji, koji su se postupno stopili s lokalnim običajima i oblikovali prepoznatljiv kulinarski identitet ovog kraja.

Ako ne znate što biste kuhali tijekom tjedna, možete isprobati ovaj tjedni jelovnik s autentičnim receptima, koji predstavlja povratak tradicionalnim okusima i jednostavnosti zagorske kuhinje.

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Ponedjeljak: Pohana piletina i rizi bizi

Početak radnog tjedna obilježava jelo koje vole sve generacije – sočna pohana piletina uz klasični rizi bizi.

Sastojci:

4 veća pileća odreska (od prsa ili zabatka)

100 g glatkog brašna

2 jaja

150 g krušnih mrvica

300 g riže

200 g smrznutog graška

1 manja glavica luka

Ulje za prženje, maslac, sol, papar

Postupak:

Pileće odreske istucite batom za meso, posolite i popaprite. Pripremite tri tanjura: jedan s brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama. Svaki odrezak prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja i na kraju u krušne mrvice. Pecite u dubokom, zagrijanom ulju do zlatnožute boje s obje strane. Na malo maslaca ili ulja propirjajte sitno sjeckani luk. Dodajte rižu i kratko je pržite dok ne postane staklasta. Podlijte s dvostrukom količinom vruće vode ili temeljca, posolite i kuhajte na laganoj vatri. Pet minuta prije kraja kuhanja dodajte grašak i promiješajte. Poslužite toplu pohanu piletinu uz rizi bizi.

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Utorak: Pečena piletina s heljdinom kašom

Utorkom na stol stiže mirisno pečenje – piletina nadjevena heljdinom kašom i jabukama.

Sastojci:

1 pile od oko 1.5 kg

200 g heljdine kaše

100 g pilećih jetrica

1 glavica luka

1 jabuka

Svinjska mast, sol, papar, majčina dušica

Postupak:

Pile dobro posolite i popaprite izvana i iznutra. Heljdinu kašu skuhajte napola u slanoj vodi (oko 10 minuta) i ocijedite. Za nadjev, na masti propirjajte sjeckani luk, dodajte sitno sjeckana jetrica i jabuku narezanu na kockice. Kratko pirjajte. Pomiješajte pirjane sastojke s polukuhanom heljdom, posolite, popaprite i dodajte malo majčine dušice po ukusu. Pripremljenim nadjevom nadjenite pile. Otvor zatvorite čačkalicama. Pecite u pećnici zagrijanoj na 190°C oko sat i pol. Tijekom pečenja, redovito ga podlijevajte vlastitim sokom. Meso će biti sočno, a kožica savršeno hrskava.

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Srijeda: Krvavice s restanim krumpirom

Sredina tjedna rezervirana je za izdašno jelo koje grije – domaće krvavice s restanim krumpirom.

Sastojci:

4 para domaćih krvavica

1 kg krumpira

2 glavice luka

Svinjska mast, sol, papar

Postupak:

Krumpir skuhajte u ljusci, ohladite, ogulite i narežite na ploške. Na masti popržite sitno sjeckane glavice luka do zlatne boje, dodajte krumpir, posolite, popaprite i sve zajedno prepržite dok krumpir ne dobije koricu. Krvavice pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C otprilike pola sata, do hrskavosti. Pripazite da ne popucaju – možete ih probosti iglom na nekoliko mjesta. Poslužite vruće krvavice uz restani krumpir. Ovo jelo je pravi predstavnik zimske zagorske kuhinje.

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Četvrtak: Zagorska pečenka

Za četvrtak se predlaže jelo za prave gurmane – sočna zagorska pečenka s aromatičnim začinima.

Sastojci:

1.5 kg svinjskog buta ili plećke u komadu (s kožom)

4-5 češnjeva češnjaka

1 žlica slatke mljevene paprike

1 žličica kima

2 dcl bijelog vina

Svinjska mast, sol, papar

Postupak:

Meso dobro nasolite i popaprite sa svih strana. Kožu zarežite oštrim nožem u obliku rešetke. Češnjak sitno nasjeckajte i pomiješajte s paprikom i kimom. Tom mješavinom dobro utrljajte cijeli komad mesa. U posudu za pečenje stavite nekoliko žlica masti, položite meso i stavite peći u pećnicu zagrijanu na 220°C na 20 minuta. Smanjite temperaturu na 180°C, podlijte meso vinom i s malo vode. Nastavite peći oko dva sata, povremeno podlijevajući meso vlastitim sokom. Pečenku prije rezanja ostavite da odmori 15-ak minuta. Poslužite uz pečeni krumpir.

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Petak: Zapečeni zagorski štrukli

Petak je dan za klasik zagorske kuhinje u zapečenoj varijanti – štrukli sa sirom i vrhnjem, jelo koje može biti i slano i slatko, a uvijek je slasno.

Sastojci:

Tijesto: 250 g glatkog brašna, 125 ml mlake vode, 1 žlica ulja, prstohvat soli.

Nadjev: 500 g svježeg kravljeg sira, 1 jaje, sol.

Preljev: 200 ml kiselog vrhnja, 1 jaje, malo maslaca.

Postupak:

Od brašna, vode, ulja i soli zamijesite glatko tijesto, malo ga nauljite i ostavite da odmori 30 minuta. Za nadjev, dobro pomiješajte sir, jaje i sol po ukusu. Tijesto tanko razvaljajte na pobrašnjenom stolnjaku, premažite nadjevom i uz pomoć stolnjaka zarolajte. Rubom tanjura režite jastučiće (štrukle). Posudu za pečenje dobro namažite maslacem i složite štrukle jedan do drugoga. Posebno umutite kiselo vrhnje s jajetom i malo soli te prelijte preko štrukli. Pecite u pećnici zagrijanoj na 200°C oko 30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Poslužite toplo kao samostalno jelo.

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Subota: Teletina ispod peke

Subotnji ručak najava je vikenda i druženja: jelo koje se priprema polako i s ljubavlju – teletina s povrćem ispod peke.

Sastojci:

1.5 kg teletine od buta ili plećke

1.5 kg krumpira

3 mrkve

2 glavice luka

1 paprika

Nekoliko češnjeva češnjaka

2 dcl bijelog vina

Ružmarin, sol, papar, ulje

Postupak:

Meso narežite na veće komade, a povrće na krupnije. Krumpir narežite na četvrtine, luk na ploške, a mrkvu na kolutove. Sve sastojke stavite u nauljenu posudu za peku. Dobro posolite, popaprite i promiješajte. Dodajte grančicu ružmarina i cijele češnjeve češnjaka. Podlijte vinom i s još malo ulja. Pripremite žar. Stavite posudu na pripremljeno mjesto, poklopite pekom i zagrnite je žarom. Pecite oko sat i pol do dva, ovisno o jačini žara. Na polovici pečenja možete provjeriti i promiješati sastojke. Poslužite toplo, ravno iz posude.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nedjelja: Purica s mlincima

Nedjelja je rezervirana za kraljicu zagorske trpeze - puricu s mlincima.

Sastojci:

1 purica od oko 3 kg

500 g domaćih mlinaca

100-150 g svinjske masti

Sol, papar

Postupak:

Pećnicu zagrijte na 240°C. Puricu dobro nasolite i popaprite izvana i iznutra. Stavite je u posudu za pečenje i prelijte s nekoliko žlica vruće, otopljene svinjske masti. Pecite je prvih 15 minuta na 240°C, a zatim smanjite temperaturu na 200°C. Nastavite peći još oko dva i pol sata, redovito je podlijevajući masnoćom koju pusti tijekom pečenja. Pred kraj pečenja, mlince natrgajte na manje komade. Prelijte ih kipućom posoljenom vodom, promiješajte i ostavite da stoje par minuta. Dobro ocijedite mlince te ih prelijte s obilnom količinom masnoće od pečenja purice i dobro promiješajte. Poslužite vruće mlince uz pečenu puricu. Simbol slavlja i zajedništva.

Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!

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