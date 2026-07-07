Popularni napitak koji mnogi piju svaki dan snižava kolesterol, a ovo je optimalna doza

Nedavna istraživanja otkrila su da jedan od najpopularnijih napitaka na svijetu, koji većina nas konzumira svakodnevno, može značajno smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Ipak, čini se da velik broj ljudi nije svjestan njegovih blagotvornih učinaka na zdravlje, posebno kada je riječ o prevenciji kardiovaskularnih problema.

Prema Savjetodavnom panelu za čaj (TAP), čak 72 posto ljudi razmišlja o zdravlju svoga srca, no tek trećina navodi pijenje čaja kao jednu od mjera koje poduzimaju kako bi se zaštitili.

Znanstvenik dr. Tim Bond ističe kako mnogi propuštaju iskoristiti jednostavan, a učinkovit način za brigu o srcu. "Nova studija objavljena u časopisu Frontiers in Nutrition ističe bogat sadržaj polifenola u čaju i navodi jasne prednosti svakodnevnog pijenja čaja za održavanje našeg srca u vrhunskom stanju", objašnjava dr. Bond.

Utjecaj čaja na zdravlje

Ova saznanja nadopunjuju već postojeći niz istraživanja koja potvrđuju blagotvorne učinke čaja na razinu kolesterola, krvni tlak, upalne procese i zgrušavanje krvi. Unatoč tome, svijest o ovim prednostima iznenađujuće je niska, piše Mirror.

"Kada je u anketi TAP-a postavljeno pitanje o zdravstvenim koristima pijenja čaja, samo 16 posto Britanaca povezalo ga je sa zdravljem srca, dok je 17 posto reklo da je šalica čaja dobra za snižavanje krvnog tlaka. Nadalje, samo 16 posto ispitanika povezalo je pijenje čaja sa smanjenjem razine šećera u krvi, a tek 14 posto uspostavilo je vezu između čaja i kontrole tjelesne težine. To otkriva šokantno nisku razinu svijesti o pozitivnom učinku koji jednostavno kuhanje vode za čaj može imati na naše srce", dodaje dr. Bond.

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Blagotvorni učinci čaja, kako zelenog tako i crnog, pripisuju se prvenstveno polifenolima, snažnim antioksidansima. Zeleni čaj je bogat katehinima, koji dokazano doprinose snižavanju lipoproteina niske gustoće (LDL), poznatog kao "loš" kolesterol. S druge strane, crni čaj sadrži flavonoide koji također pomažu u kontroli kolesterola i poboljšavaju funkciju krvnih žila. Razna istraživanja o utjecaju čaja pokazala su da redovita konzumacija može smanjiti rizik od koronarnih bolesti srca.

Dr. Bond je istaknuo i drugu nedavno objavljenu studiju koja je proučavala prehrambene navike u odnosu na pojavu srčanog i moždanog udara. Istraživači su otkrili da su osobe koje su konzumirale prehranu bogatu proteinima, nadopunjenu s nekoliko šalica zelenog čaja, imale smanjen rizik od moždanog i srčanog udara. To je posebno bio slučaj kod žena.

Liječnica opće prakse i članica TAP-a, dr. Nisa Aslam, pojasnila je rezultate: "Zdravstvene koristi prehrane bogate proteinima i zelenim čajem vjerojatno su posljedica kombiniranih učinaka proteina koji grade mišiće i antioksidativnih svojstava zelenog čaja, što pomaže u kontroli apetita i tjelesne težine, istovremeno štiteći krvne žile od oštećenja."

Optimalna doza za najbolje rezultate

Kako biste iskoristili maksimalne prednosti ovog napitka, stručnjaci sugeriraju i optimalnu dnevnu količinu. "Prethodna istraživanja su pokazala da je idealna doza četiri šalice čaja dnevno, ili 400 do 600 miligrama flavonoida poznatih kao flavan-3-oli, kako bi se ublažili učinci stresa na tijelo", naglasio je dr. Bond.

Važno je upamtiti da, iako je čaj iznimno koristan dodatak prehrani, on nije zamjena za propisanu terapiju, uravnoteženu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost. Upravljanje razinama kolesterola ključan je dio prevencije i zahtijeva cjelovit pristup.

"Ove znanstvene studije dobrodošao su dodatak rastućem broju dokaza u korist pijenja čaja za podršku zdravlju srca", zaključio je dr. Bond. S obzirom na to da su kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći uzrok smrti u svijetu, ohrabrujuće je pomisliti da nam jednostavno pijenje jednog od omiljenih svjetskih napitaka može donijeti toliko dobrobiti.

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