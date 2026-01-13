Navika kod pripreme čaja, koju većina nas ima, podijelila stručnjake: 'Nemojte to raditi'

Priprema šalice čaja naizgled je jednostavan postupak, no mnogi ljubitelji ovog napitka nesvjesno rade pogrešku koja može negativno utjecati na njegov okus. Stručnjaci upozoravaju na jednu naviku koja se odnosi na postupanje s vrećicom čaja nakon namakanja. Riječ je o cijeđenju vrećice čaja, radnji za koju se vjeruje da napitku daje gorak i neugodan okus, piše Mirror.

Prema istraživanju časopisa Saga, čak 68 posto ispitanika priprema čaj koristeći vrećicu izravno u šalici, za razliku od 23 posto koji koriste čajnik ili devet posto koji preferiraju čaj u listićima. Upravo je kod pripreme u šalici najčešća navika cijeđenja vrećice, što prema nekim stručnjacima predstavlja ključnu pogrešku.

Foto: Shutterstock

Razlozi zašto cijeđenje čaja utječe na okus

Angela Pryce, stručnjakinja za nabavu čaja, pojašnjava zašto cijeđenje vrećice može negativno utjecati na okus. "Nikada nemojte stiskati vrećice čaja jer to može učiniti vaš čaj gorkim zbog oslobađanja taninske kiseline", izjavila je za časopis Saga.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tanini su prirodni polifenolni spojevi prisutni u čaju i drugim biljkama, a odgovorni su za karakterističan opor i suh okus u napicima poput čaja, kave i vina. Sve vrste čaja sadrže tanine, no njihova koncentracija ovisi o načinu pripreme i vremenu namakanja. Stoga, umjesto cijeđenja, Pryce preporučuje da se vrećica jednostavno izvadi iz šalice nakon preporučenih tri do pet minuta.

Međutim, s navedenom tvrdnjom ne slažu se svi stručnjaci. Uredništvo časopisa BBC Science Focus nudi drugačiju perspektivu. "Iako neki poznavatelji čaja tvrde da se cijeđenjem vrećice oslobađaju tanini koji čine čaj gorkim, ne postoji znanstveni dokaz da su tanini zarobljeni u vrećici sve dok se ona ne stisne", navodi se u njihovoj analizi.

Foto: Shutterstock

"Dulje namakanje rezultira višom koncentracijom svih spojeva koji utječu na okus, uključujući i tanine, što dovodi do intenzivnijeg okusa čaja. Cijeđenjem se taj proces samo ubrzava jer se ekstrakt mehanički istiskuje umjesto da se čeka pasivna difuzija. U prilog tome govori i činjenica da se pojedine vrećice čaja prodaju s vezicama koje olakšavaju cijeđenje", pojašnjavaju stručnjaci.

Kvaliteta vode značajan je čimbenik koji utječe na okus čaja. Preporučuje se korištenje meke ili filtrirane vode jer ona omogućuje pravilnu ekstrakciju i oslobađanje bogatijih aroma, što je teže postići s tvrdom vodom zbog visokog udjela minerala.

Prilikom pripreme čaja s vrećicom izravno u šalici, važno je obratiti pozornost na redoslijed dodavanja sastojaka, posebice ako dodajete mlijeko. Profesorica kemije Michelle Francl savjetuje: "Mlijeko je potrebno dodati na kraju, nakon što se vrećica izvadi. Dodavanje hladnog mlijeka na početku snižava temperaturu vode, što ometa pravilnu infuziju. U nekim slučajevima može doći i do zgrušavanja proteina u mlijeku."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima