Rival komentirao McGrathovu žutu minutu: 'Nažalost, to je dio igre...'

Nakon što je postigao najbrže vrijeme u prvoj vožnji olimpijskog slaloma, Norvežanin Atle Lie McGrath potpuno je izgubio prisebnost kada je u Bormiju u drugoj vožnji prešao preko vrata, te se emocialno potpuno raspao. U nadrealnoj sceni, skijaš iz Osla, nakon što je skrenuo sa staze, ljutito je bacio štapove daleko preko zaštitne mreže, prije nego što je skinuo skije i krenuo preko padine prema šumi kako bi legao na snijeg, shrvan razočaranjem.

Nekoliko minuta kasnije po njega je došla motorna sanjka, prije nego što je ponovno navukao skije i spustio se do cilja, koji je prešao s ozbiljnim izrazom lica, bez razgovora s novinarima.

Razočaranje bilo ogromno za vodećeg u poretku Svjetskog kupa u slalomu, a o ovoj tituli, McGrath, rođen u Sjedinjenim Državama od majke Norvežanke i oca Amerikanca koji se natjecao na Olimpijskim igrama u Calgaryju 1988., sanjao je godinama.

A mogla je imati vrlo simbolično značenje nakon smrti njegovog djeda Sven Liea na dan ceremonije otvaranja, 6. veljače.

"Iskreno, ne znam kako ću se snaći na Olimpijskim igrama bez tebe ovdje. Jedino što me drži gore je to što si uvijek želio da slijedim svoje snove", napisao je Norvežanin, koji je nosio crnu traku oko ruke tijekom svojih utrka, sljedećeg dana na Instagramu.

U ponedjeljak su McGrathove Olimpijske igre brutalno završile, jer je eliminiran zbog naizgled beznačajne pogreške, na veliko razočaranje njegovog trenera, koji je u očaju podigao ruke.

"Lako mogu zamisliti što prolazi kroz glavu Atleu Lieu. Bio sam u potpuno istoj situaciji kao i on u Pyeongchangu 2018., gdje sam bio u vodstvu nakon prve vožnje, a onda sam odustao. Nažalost, to je dio igre“, suosjećao je osvajač brončane medalje Henrik Kristoffersen.

"Atle Lie je također zaslužio zlato. Bio je najbolji ove sezone, ali to je slalom“, dodao je olimpijski prvak Loïc Meillard, prvi Švicarac od 1948. godine koji je osvojio zlato u slalomu.

