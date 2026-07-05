Idealan za ljetno predjelo: Pjenasti umak od sira gotov je za tren, a chefica otkriva tajnu

Hillary Sterling, izvršna chefica hvaljenog talijanskog restorana Ci Siamo u New Yorku, postigla je pun pogodak kada je kreirala pjenasti umak od pecorina. To je jelo postalo ljetni hit i zvijezda je njezine debitantske kuharice "Ammazza!", objavljene u svibnju 2026. godine.

Riječ je o svilenkastom, orašastom i istovremeno oštrom umaku koji se savršeno sljubljuje s hrskavim ljetnim povrćem, a njegova svestranost čini ga idealnim dodatkom svakom obroku, od opuštenih druženja do elegantnih večera.

Tajna je u emulziji i strpljenju

Ključ savršene teksture leži u tehnici pripreme. Hillary Sterling objašnjava kako je važno postići pravu ravnotežu kako se intenzitet sira ne bi izgubio, ali bi se njegova oštrina ublažila. "Emulgiranjem pecorina u lagano tijesto, a zatim umiješavanjem u gusti, punomasni grčki jogurt, ublažava se njegov intenzitet, a da se pritom ne otupi njegova oštrina", kaže chefica. Upravo taj postupak pretvara naribani sir u prozračnu kremu. Sterling naglašava dva ključna savjeta za uspjeh: "Budite strpljivi prilikom dodavanja vode i ulja kako smjesa ne bi postala prerijetka ili se razdvojila, te koristite što gušći grčki jogurt kako bi se zadržala pjenasta konzistencija.''

Recept za pjenasti pecorino s hrskavim ljetnim povrćem

Ovo je originalni recept Hillary Sterling koji je podijelila s magazinom People, a koji se nalazi i u njezinoj kuharici.

Sastojci:

170 g sira pecorino Romano, naribanog (oko jedna i pol šalica)

Pola šalice plus dvije žlice vode (oko 150 ml), podijeljeno

Dvije žlice ekstradjevičanskog maslinovog ulja, plus još za prelijevanje

Jedna i tri četvrtine šalice punomasnog grčkog jogurta (oko 400 g)

Krupna morska sol

Svježe ljetno povrće (poput sirovih ili kratko blanširanih mahuna, cherry rajčica, krastavaca, paprika, tikvica i rotkvica)

Priprema:

U blender stavite naribani pecorino i pola šalice vode. Blendajte dok ne dobijete pastu, otprilike 45 sekundi. Dok blender radi, polako u tankom mlazu ulijevajte maslinovo ulje i blendajte još 15 sekundi. Dodajte preostale dvije žlice vode i nastavite blendati dok smjesa ne postane sjajna i ne formira se lagano, prozračno tijesto, otprilike još 30 sekundi. Prema potrebi zaustavite blender i špatulom ostružite stranice posude. Prebacite smjesu u veliku zdjelu. Dodajte grčki jogurt i nježno ga umiješajte silikonskom špatulom dok se sve ne sjedini. Izbjegavajte korištenje pjenjače jer će previše prozračiti smjesu i narušiti teksturu. Pokrijte i stavite u hladnjak na 30 minuta do sat vremena prije posluživanja, dok se tekstura ne učvrsti. (Umak možete čuvati u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku do dva tjedna.) Kada ste spremni za posluživanje, prebacite umak u zdjelu za posluživanje. Pospite ga krupnom morskom soli i prelijte s još malo maslinovog ulja. Poslužite uz odabrano svježe ljetno povrće za umakanje.

Najbolji dio ovog jela, prema chefici, jest njegova nevjerojatna svestranost. "Može se koristiti kao podloga za hrskave krumpire, kao umak uz janjeći but, dodatak plati sa sirovim povrćem ili jednostavno možete uživati u njemu na prepečenom kruhu", ističe.

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