Koliko je buđenja tijekom noći normalno? 'To može postati problem u ovom slučaju'

Svi smo doživjeli nemirne noći ispunjene prevrtanjem po krevetu, probuđeni bukom automobila u daljini ili zbog kratkog odlaska na toalet. No, znanstvenici su otkrili koliko često bismo se trebali buditi, a ta se brojka značajno mijenja kako starimo.

Noćna buđenja su češća nego što mislite

Istraživanja su se pozabavila pitanjem koliko je buđenja tijekom noći normalno i što se mijenja kako starimo. Jedna studija, objavljena u časopisu Journal of Psychosomatic Research, otkrila je da smo možda više noćna bića nego što se ranije mislilo, pri čemu se trećina Britanaca potpuno probudi usred noći najmanje tri puta tjedno. Drugo istraživanje pokazalo je da se nešto manje od četvrtine ljudi budi barem jednom svake noći.

Međutim, kako godine prolaze, naš unutarnji tjelesni sat počinje se mijenjati, što rezultira sve češćim buđenjima. Tipično, tijekom noći doživljavamo kratka, mini buđenja otprilike 20 puta, iako su ona obično toliko prolazna da ih se ne sjećamo niti ih primjećujemo.

Kako starenje utječe na kvalitetu sna?

Kada je riječ o značajnijim buđenjima, sasvim je normalno da se to dogodi otprilike tri puta tijekom noći, a da to ne utječe na osjećaj svježine ujutro. Ipak, starija dob donosi raniju jutarnju budnost, što znači da vas ovakvi prekidi sna mogu ostaviti potpuno budnima i spremnima za dan već oko tri ili četiri sata ujutro, piše Surrey Live.

Osobe koje su se ranije budile dva do tri puta noću mogle bi primijetiti da se ta brojka gotovo udvostručuje na četiri ili gotovo pet puta nakon što navrše 60 godina, jer se njihov cirkadijalni ritam skraćuje.

Kada problemi sa spavanjem postaju razlog za brigu?

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) prepoznaje štetne učinke neadekvatnog odmora. "Problemi sa spavanjem su česti, a razlozi zbog kojih se borimo sa snom vjerojatno će se mijenjati tijekom naših života. Primjerice, bolest, posao ili rođenje djeteta mogući su uzroci. Nekoliko neprospavanih noći obično nije razlog za brigu, ali to može postati problem ako nedostatak sna počne utjecati na vaš svakodnevni život. Ako loš san utječe na vaš svakodnevni život ili vam uzrokuje tjeskobu, obratite se svom liječniku", navode iz NHS-a.

Dodatni čimbenici koji mogu utjecati na učestalost buđenja tijekom noći uključuju razinu stresa, konzumaciju kofeina, uvjete u okolini i temeljne zdravstvene probleme. Normalno je ostati budan od nekoliko minuta do otprilike 30 minuta maksimalno.

Kao opća smjernica, zdravstvene službe preporučuju da zdravoj odrasloj osobi obično treba otprilike sedam do devet sati odmora po noći, iako dobrobit i svakodnevne okolnosti mogu utjecati na to koliko nam je sna zaista potrebno.

Pokazatelji da vam možda nedostaje sna ili da imate poteškoća sa spavanjem mogu uključivati teškoće pri uspavljivanju, dugo ostajanje budnim tijekom noći, buđenje više puta, rano ustajanje bez mogućnosti ponovnog usnivanja, osjećaj potištenosti, probleme s koncentracijom ili veću razdražljivost nego inače.

