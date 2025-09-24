Jedna uobičajena navika nije baš dobra za mozak: 'Možda ćete se šokirati kada saznate'

Neki ljudi misle da je početak dana prilično nevažan, ali neuroznanstvenica dr. Wendy Suzuki tvrdi da to jednostavno nije istina. Možda ćete se šokirati kada saznate da je mozak izuzetno osjetljiv neposredno nakon buđenja.

Dr. Suzuki, profesorica sa Sveučilišta u New Yorku, upozorila je da jedna navika kvari dan. "Pogrešno ste započeli dan i vaš mozak to mrzi. Ako vam je prvi potez ujutro provjera telefona, vaš mozak propušta svoj najmoćniji prozor u dan", objasnila je u videu na Instagramu.

Dr. Suzuki tvrdi je da je mozak odmah nakon buđenja obično u svom "vrhunskom neuroplastičnom načinu rada", što se odnosi na povećanu sposobnost prilagodbe i transformacije na temelju okoline i iskustva. Dopamin, prepoznat kao "kemikalija koja izaziva dobar osjećaj", također se obnavlja tijekom spavanja, što znači da su koncentracije prirodno povišene.

Međutim, stručnjakinja je rekla da svatko tko prvo posegne za ekranom može ometati ovaj mehanizam. "Dopamin i kortizol su prirodno visoki, što vam daje poticaj motivaciji, kreativnosti i fokusu", objasnila je.

"Ekrani otimaju taj potencijal. Dakle, evo eksperimenta. Sljedećih pet jutara odgodite vrijeme provedeno pred ekranom za samo 20 minuta. Umjesto toga, napravite vježbe istezanja. Zapišite tri stvari na koje se želite usredotočiti ili samo sjedite s kavom i svojim mislima. Promatrajte što se događa kada date svom mozgu prostora da vas vodi", objasnila je dr. Suzuki.

Osim toga, ključno je napomenuti da skrolanje po mobitelu prije spavanja može imati štetan utjecaj i na mentalno zdravlje. U jednoj studiji, istraživači sa Sveučilišta King Saud u Saudijskoj Arabiji otkrili su da je čak devet od deset sudionika uživalo u vremenu provedenom pred ekranom prije spavanja, piše The Mirror.

Iako je nešto manje od polovice (41,7 posto) prijavilo "lošu kvalitetu sna", znanstvenici su procijenili "dvostruko" povećanje rizika među ljudima koji koriste svoje pametne telefone "16 do 30 minuta" prije spavanja. Opasnost se dodatno povećala na "više od tri puta" za one koji koriste svoje uređaje "31 do 45 minuta" tijekom noćnih sati.

"Naši nalazi sugeriraju da zaposlenici koji više koriste svoje pametne telefone prije spavanja imaju veći rizik od lošeg sna. Treba posvetiti više pozornosti zlouporabi pametnih telefona i njihovom utjecaju na kvalitetu sna, zdravlje i produktivnost odraslih", istaknuo je tim znanstvenika.

Ključno je napomenuti da studija nije definitivno utvrdila korištenje mobitela kao uzrok lošeg sna, već je identificirala obrazac u rezultatima. Međutim, drugi stručnjaci sugeriraju da postoji uzročno-posljedična veza.

Rosey Davidson, savjetnica za spavanje u Just Chill Baby Sleep, svojevremeno je za Gloucestershire Live rekla da naše navike prije spavanja mogu značajno utjecati na kvalitetu sna.

"Gledanje u ekran mobitela kasno noću utječe na naš san te nas izlaže plavom svjetlu, koje potiskuje proizvodnju melatonina, hormona ključnog za san. Za poboljšanje sna i mentalnog zdravlja, uspostavite rutinu prije spavanja koja ograničava vrijeme provedeno pred ekranom sat vremena prije spavanja", rekla je.

Rosey, također, savjetuje da ne koristite telefone odmah ujutro, jer ta navika može uvelike utjecati na vaše raspoloženje tijekom dana.

"Kad se probudimo, naš mozak prelazi iz moždanih valova dubljeg sna (poput delta i theta valova) kroz alfa valove i konačno u beta valove. Ovaj prijelaz nas čini opuštenijima i podložnijima sugestijama, zbog čega konzumiranje sadržaja s mobitela odmah nakon buđenja može snažno utjecati na naše raspoloženje i način razmišljanja za taj dan", kazala je.

"Nakon buđenja, odvojite nekoliko trenutaka da udahnete i postavite namjere prije nego što posegnete za telefonom. Ako ga možete staviti da se puni na drugoj strani spavaće sobe ili izvan nje, to postavlja dodatnu barijeru", savjetovala je stručnjakinja.

