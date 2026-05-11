Instagram je ukinuo važnu postavku privatnosti: Doznajte što to znači za naše poruke

Korisnici koji preko Instagrama šalju privatne poruke prijateljima i obitelji od 8. svibnja više nemaju mogućnost korištenja end-to-end enkripcije (E2EE) za direktne poruke. Riječ je o tehnologiji koja osigurava da sadržaj razgovora mogu vidjeti isključivo pošiljatelj i primatelj poruke, bez mogućnosti pristupa trećih strana, uključujući samu platformu.

Meta je još 2019. godine najavila uvođenje dodatne zaštite privatnosti u svoje aplikacije. End-to-end enkripcija kasnije je uvedena u Messenger i Instagram, dok je na WhatsAppu uključena automatski i koristi se kao standardni oblik zaštite komunikacije, piše Express.

Instagram ukinuo opciju privatnosti

Na Instagramu ta opcija nikada nije bila uključena prema zadanim postavkama, nego su je korisnici morali sami aktivirati unutar postavki razgovora. Sličan model koristi i aplikacija Telegram.

Iz Instagrama su na službenoj stranici za podršku korisnicima poručili da će svi korisnici čiji su razgovori pogođeni ovom promjenom dobiti upute kako preuzeti sadržaj koji žele sačuvati, uključujući poruke, fotografije i videozapise.

Glasnogovornik Mete za portal PCMag objasnio je zašto je opcija uklonjena: "Vrlo malo korisnika je uključivalo end-to-end enkripciju u Instagram porukama. Svi koji žele nastaviti koristiti potpuno zaštićenu komunikaciju to i dalje mogu putem WhatsAppa."

Odluka je izazvala brojne kritike stručnjaka za digitalnu sigurnost i zaštitu privatnosti. Matthew Hodgson, suosnivač i direktor platforme za sigurnu komunikaciju Element, smatra da je riječ o još jednom primjeru kako velike tehnološke tvrtke privatnost korisnika stavljaju u drugi plan.

"Da je privatnost zaista prioritet, takva zaštita bila bi uključena automatski, a ne skrivena opcija koju kompanija može ukloniti kada joj to poslovno odgovara", izjavio je Hodgson i dodao kako ova promjena pokazuje da korisnici zapravo nemaju potpunu kontrolu nad vlastitim podacima. "Privatnost ne bi smjela ovisiti o promjeni poslovne strategije neke kompanije", upozorio je.

Ugrožena privatnost korisnika

Uklanjanjem enkripcije s Instagrama Meta tehnički ponovno dobiva mogućnost pristupa sadržaju privatnih poruka korisnika, što otvara pitanja o načinu korištenja tih podataka.

Hodgson smatra da je ova odluka povezana i s razvojem umjetne inteligencije: "Sedam godina obećanja da je budućnost privatna nestalo je jednom tihom promjenom. Gašenje enkripcije na Instagramu istovremeno znači i veći pristup podacima koji mogu služiti za razvoj AI sustava."

Napomenuo je i kako su glasovne poruke i privatni razgovori očito postali vrjedniji od prava korisnika na privatnu komunikaciju.

Za razliku od Instagrama, aplikacije poput WhatsAppa, Appleova iMessagea i Signala i dalje koriste end-to-end enkripciju kao standardnu zaštitu komunikacije. S druge strane, servisi poput Gmaila nemaju takvu vrstu zaštite, što omogućuje analizu sadržaja poruka radi personaliziranog oglašavanja i razvoja AI alata prilagođenih korisnicima. Google je ranije pojasnio kako bez pristupa sadržaju elektroničke pošte ne može razvijati određene personalizirane funkcije umjetne inteligencije.

