Ikona računalne ere 1980-ih vraća se na scenu: Stvorili su uređaj koji prkosi trendovima

U eri stalne povezanosti, gdje notifikacije neprestano zahtijevaju pažnju korisnika, sve veći broj ljudi osjeća zamor i traži bijeg od digitalnog opterećenja. Pametni telefoni, nekoć obećanje napretka, za mnoge su postali izvor stresa i anksioznosti.

U kontekstu rastuće potrebe za digitalnim odmorom, ali i sve više zabilježenih slučajeva ovisnosti o ekranima, na tržištu se pojavljuje neočekivano, ali poznato ime. Commodore, ikona računalne ere 1980-ih, vraća se na scenu s uređajem koji prkosi modernim trendovima: preklopnim telefonom osmišljenim s ciljem vraćanja kontrole u ruke korisnika, piše Hypebeast.

Foto: Profimedia

Što je Commodore Callback 8020?

Na prvi pogled, Callback 8020 preklopnim dizajnom i fizičkom tipkovnicom izgleda kao uređaj iz prošlosti. No, ispod retro vanjštine krije se pažljivo osmišljena filozofija. Uređaj nije klasificiran kao "običan" mobilni telefon, ali ne pripada ni kategoriji pametnih telefona u suvremenom smislu.

Uređaj na sistemskoj razini blokira pristup internetskim preglednicima i aplikacijama društvenih mreža, čime se eliminira mogućnost neprestanog pregledavanja sadržaja, provjeravanja e-pošte ili korištenja poslovnih aplikacija. Umjesto toga, telefon pokreće Sailfish OS, europski operativni sustav usmjeren na privatnost, koji zahvaljujući sloju za kompatibilnost može pokretati oko 99 posto Android aplikacija, ali bez Googleovih servisa (uz iznimku Google Mapsa). To znači da su ključne aplikacije poput WhatsAppa, Ubera ili Spotifyja i dalje dostupne, ali bez ometajućih elemenata. Zaslon osjetljiv na dodir tvornički je isključen, čime se korisnike potiče na korištenje T9 unosa teksta.

Foto: Profimedia

Nostalgija s modernim specifikacijama

Iako je fokus na digitalnom blagostanju, Commodore nije štedio na hardveru bitnom za kvalitetno korisničko iskustvo. Uređaj je opremljen stražnjom kamerom od 48 megapiksela sa Sonyjevim senzorom, autofokusom i bljeskalicom, što je rijetkost u ovoj kategoriji. Poseban naglasak stavljen je na zvuk. Callback 8020 ima audiofilske DAC čipove i klasični 3,5-milimetarski priključak za slušalice, ciljajući na ljubitelje glazbe visoke kvalitete. Unutar kućišta nalazi se MediaTek Helio G81 procesor, četiri gigabajta RAM-a i 64 gigabajta proširive memorije. Baterija od 1.550 mAh je izmjenjiva, još jedan detalj koji priziva duh starijih uređaja. Dizajn je prožet nostalgijom, od vanjskog zaslona s crvenim sjajem inspiriranim klasičnim Commodore kalkulatorima do pet boja kućišta poput "BASIC Beige". Za dozu zabave bez rizika od ovisnosti, predinstalirana je i probrana kolekcija igara s legendarnog računala Commodore 64.

Važno je naglasiti da ovo nije uskrsnuće originalne tvrtke koju je osnovao Jack Tramiel. Brend Commodore i prepoznatljivi logo danas su u vlasništvu tvrtke Commodore International Corporation, osnovane 2025. godine. Ipak, nova tvrtka nastoji očuvati nasljeđe originalnog brenda. U savjetničkom timu nalaze se veterani originalnog Commodorea, uključujući Leonarda Tramiela, sina osnivača Jacka, te vodeće kreatore kultnih sustava kao što je Commodore 64. Misija tvrtke je, prema njihovim navodima, prenijeti pionirski duh brenda u moderno doba, s fokusom na suvremene potrebe korisnika, što uključuje i zaštitu od negativnih aspekata tehnologije. Ime "8020" također je posveta prošlosti, referirajući se na Commodoreov modem 8010 i estetiku osamdesetih i dvijetisućitih.

Cijena i transparentnost

Njihov poslovni model ne uključuje praćenje navika korisnika niti prodaju informacija oglašivačima. Ta predanost privatnosti odražava se i na cijeni, koja je u početku izazvala burne reakcije. Prvotno najavljena cijena od 499 američkih dolara (oko 437 eura) za osnovni model mnogima se učinila visokom. Međutim, tvrtka je uvažila povratne informacije zajednice te je uoči početka prednarudžbi objavila smanjenje cijene za sto dolara (87 eura). Novi početni iznos za većinu modela sada je 399 dolara (oko 350 eura). Ova promjena postignuta je kroz inovativan i transparentan pristup.

Kako bi se cijena smanjila, iz osnovnog paketa uklonjene su audiofilske slušalice, koje su sada dostupne kao zasebna opcija, čime se smanjuje početni trošak i količina elektroničkog otpada. Ključan potez bio je i uvođenje rigorozno testiranih "post-consumer" memorijskih čipova kao standardne opcije, uz identično jednogodišnje jamstvo, dok su novi premium čipovi dostupni uz nadoplatu. Kroz takav transparentan pristup troškovima, Commodore nastoji osnažiti potrošače u donošenju informiranih odluka.

Commodore Callback 8020 zasigurno nije telefon za svakoga jer ne konkurira najnovijim modelima na tržištu ni po snazi ni po mogućnostima. Njegova se vrijednost očituje u funkcionalnostima koje namjerno isključuje. Namijenjen je rastućoj publici koja želi povratiti svoje vrijeme i mentalni mir, te dozu nostalgije u odnosu s tehnologijom.

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