Generacija Z nameće trendove, širi se pokret 'dnevnog života': 'Ima još ljudi poput mene'

Prije nego što je smršavila više od 50 kilograma, Stephanie Bailey isprobala je "svaku dijetu na planetu i svaki zamisliv trening" kako bi pomaknula kazaljku na vagi. Pokušavala je čak i s VHS kazetama vježbi Richarda Simmonsa i Tae Bo programom Billyja Blanksa, no unatoč znoju i trudu, rezultati su izostajali.

"Bilo je puno uspona i padova, i tek sam prije tri ili četiri godine osjetila pravu promjenu životnog stila", izjavila je 38-godišnja Bailey za The Post. "Prirodno sam naučila kako se hraniti i počela sam uživati u vježbanju."

Bailey danas svoju energiju usmjerava na SoulCycle i treninge snage. Svoju je odjeću za izlaske zamijenila sportskom opremom kao dio rastućeg pokreta nazvanog "daylife" ili "dnevni život".

Što je zapravo 'dnevni život'?

Društvena fitness platforma Sweatpals skovala je pojam "daylife" kako bi opisala wellness iskustva koja zamjenjuju tradicionalna društvena okupljanja kao način povezivanja i izgradnje zajednice. Zamislite druženja uz pilates umjesto piva ili treninge snage umjesto tjeskobe uzrokovane mamurlukom.

"Osobno, radije bih proveo petak navečer u teretani ili na trčanju i probudio se u subotu ujutro pun energije i spreman za uživanje u danu, umjesto mamuran ili jadan zbog pića i kasnog izlaska", rekao je Salar Shahini, osnivač i direktor Sweatpalsa.

"Znao sam da mora postojati još ljudi koji se osjećaju kao ja", dodao je. "Imamo LinkedIn za poslovno povezivanje i aplikacije za upoznavanje partnera, ali što je s aplikacijom koja vam omogućuje da se povežete s drugima koji vole iste fitness rutine?"

Kulturološki pomak prema zdravlju

Lansiranje Sweatpalsa 2023. godine poklopilo se s velikim kulturološkim zaokretom. Nedavna istraživanja pokazala su da se mladi Amerikanci zabavljaju 70 posto manje nego prije dva desetljeća. Istovremeno, potrošnja alkohola u SAD-u pala je na najnižu razinu u 90 godina, sa samo 54 posto odraslih koji prijavljuju da piju alkohol. Čini se da ovaj trend apstinencije, koji predstavlja pad od 13 posto od 2022. godine, potiču visoki troškovi pića, povećana svijest o zdravlju i nedostatak interesa među pripadnicima generacije Z.

U isto vrijeme, članstva u teretanama bilježe ogroman porast, u nekim slučajevima čak i premašujući razine prije pandemije.

"Mislim da danas više ljudi ide u teretanu nego ikada prije", izjavio je Kenny Santucci, osnivač fitness studija The Strength Club. "Upravo sam imao više od 25 ljudi na svojim treninzima, tako da se stvari vraćaju u normalu."

Čak su i događaji usmjereni na trčanje, aktivnost koja se nekad smatrala kaznom na tjelesnom odgoju ("Trči krug!"), u velikom porastu.

Od mučenja do rekreacije

Koristeći ovaj val jutarnje energije, Sweatpals se udružio s organizatorima događaja Daybreaker kako bi postao službena platforma za prodaju ulaznica i domaćin njihovih jutarnjih plesnih zabava bez alkohola.

Upravo su takve zabave na popisu želja Stephanie Bailey za 2024. godinu. No, zanimaju je i druge aktivnosti.

"Sve više me privlače i terapijske i oporavljajuće aktivnosti", nastavila je. "Radila bih to sama za zabavu, ali nikada nisam razmišljala o tome kao o aktivnosti s prijateljima, na primjer, da odemo u saunu ili nešto slično."

I nije jedina. Wellness usluge poput akupunkture, hiperbaričnog kisika, ledenih kupki, terapije crvenim svjetlom i infuzija vitamina doživljavaju pravi procvat. Santucci je ispričao kako je nedavno bio na događaju s hladnim uranjanjem i saunom koji je privukao između 40 i 50 posjetitelja.

"Prije pet, šest godina, prije pandemije, svi bismo išli na piće ili večeru", primijetio je. "Dugo sam ljubitelj saune i hladnih kupki. Bilo je to nešto što smo radili nakon treninga dok sam se bavio sportom na fakultetu, i nitko to nikada nije htio raditi. Smatralo se mučenjem, a sada je to oblik rekreacije."

Potraga za 'trećim mjestima'

Bailey kaže da je koristila Sweatpals kada ju je posao odveo u Los Angeles, gdje nema krug prijatelja koji bi je pratili na trčanje ili planinarenje, piše New York Post.

"Lijepo je imati dodatnu grupu ljudi s kojima možete nešto raditi i povezati se", rekla je. "Nakon COVID-a, ljudi ne rade svaki dan u uredu, pa su ona 'treća mjesta', poput kafića u koji idete nakon posla, nestala. Zato je dobro imati ove aktivnosti u teretani i zdravije opcije koje okupljaju ljude i stvaraju osjećaj povezanosti izvan posla."

Istraživanja su povezala takozvana "treća mjesta", poput kafića, parkova, knjižnica i teretana, s boljom kvalitetom života, blagostanjem i zdravljem. Santucci kaže da su ta mjesta sve važnija jer sve više ljudi provodi vrijeme na internetu. Procjenjuje se da pripadnici generacije Z provode u prosjeku tri sata dnevno samo na društvenim mrežama.

Tim koji stoji iza Sweatpalsa nada se da će ih potaknuti da se odmaknu od ekrana i posvete fitnessu. Platforma je aktivna na 24 tržišta s više od milijun korisnika i dvjesto tisuća događaja koji se objavljuju svaki mjesec. "Olakšavamo ljudima da se pridruže zajednicama bez ikakvih prepreka, bilo da traže ekipu koja uživa u istom tipu vježbanja ili se sele u novi grad i žele upoznati prijatelje bez odlazaka u bar", zaključio je Shahini.

