Generacija Z na ljubav gleda drugačije: 'Nekad je prvi izlazak značio potencijalnu vezu'
Ova generacija mijenja pravila ljubavne igre, njihovi spojevi sve su manje romantični, a sve više odraz stvarnih ekonomskih prilika
Za pripadnike generacije Z, ljubavni život sve je češće povezan s financijskim ograničenjima. Novo istraživanje pokazuje da gotovo trećina mladih samaca izlazi na spojeve isključivo zbog besplatne hrane, dok sve više njih otvoreno priznaje da novac ima ključnu ulogu u njihovim odnosima.
Prema podacima tvrtke Intuit, koja je u rujnu provela anketu među 1500 odraslih Amerikanaca, 31 posto ispitanika rođenih između 1997. i 2012. priznalo je da je barem jednom pristalo na spoj samo radi obroka. Istraživanje ukazuje na to da financijski pritisci sve snažnije oblikuju suvremene romantične obrasce – od planiranja proračuna za spojeve do pitanja tko će platiti račun, piše New York Post.
Mnogi idu na spojeve zbog besplatne hrane
Općenito, 51 posto Amerikanaca izjavilo je da danas izlazi rjeđe zbog ekonomske nesigurnosti, dok je taj udio među pripadnicima generacije Z još viši – 58 posto. Mnogi pritom redefiniraju pojam "uspješnog spoja", usmjeravajući se na pristupačne i kreativne oblike druženja, poput šetnji, kuhanja kod kuće ili piknika.
"Za generaciju Z, financijske navike i ambicija postale su novi ljubavni jezik. Novac i osjećaj financijske stabilnosti danas su simbol sigurnosti i povjerenja u vezi", objašnjava Ashleigh Ewald, studentica javne politike na Georgia Techu.
Prema istraživanju Deloittea, gotovo polovica pripadnika generacije Z i milenijalaca ne osjeća se financijski sigurno, što dodatno utječe na njihove ljubavne odluke. Inflacija i rast troškova života potaknuli su mlade da biraju "pristupačne spojeve", gdje su kreativnost i autentičnost važniji od luksuza.
Prosječan Amerikanac kao idealan budžet za prvi spoj procjenjuje iznos od 50 do 100 dolara (42 i 85 eura). No, kako svjedoče sami ispitanici, granice se sve češće pomiču.
"Djevojka mora jesti, ali ne bih izašla s bilo kim samo zbog besplatne večere. Nije stvar u novcu, već u trudu i ambiciji. Ako netko ne može priuštiti piće od 15 dolara (12 eura), možda nije spreman za izlazak", kaže Katie Fites, 22-godišnja medijska stručnjakinja iz Jacksonvillea.
Generacija Z je štedljivija
Slično razmišljaju mnogi mladi koji preferiraju opuštene i nenametljive spojeve – kavu, šetnju ili večer uz film umjesto skupih večera.
Osnivač aplikacije za spojeve LoveTrack, Jason Lee, primjećuje da je generacija Z štedljivija, ali i inovativnija od prethodnih. "Najpopularnije ideje za spojeve na našoj platformi često su besplatne – piknici, potraga za blagom, zajedničko kuhanje ili filmska večer kod kuće", objašnjava Lee.
Terapeutkinja Allison Guilbault iz New Yorka dodaje kako su podjela računa, dijeljenje vožnji i plaćanje vlastitih pića postali nova društvena norma. "Za razliku od starijih generacija, pripadnici Z generacije ne doživljavaju štedljivost kao negativnu osobinu", ističe.
No novac, unatoč svemu, ostaje osjetljiva tema. Prema Intuitu, trećina Amerikanaca prekinula je vezu zbog financijskih neslaganja, dok 44 posto pripadnika generacije Z priznaje da bi izlazili samo s osobom koja zarađuje više od njih.
Psihologinja i stručnjakinja za veze Sabrina Romanoff ističe da takvi obrasci nisu novi, ali su danas izraženiji: "Spojevi su postali transakcijski. Nekad je prvi izlazak značio potencijalnu vezu, a danas mnogi u njemu vide priliku za besplatni obrok ili piće."
Financijska odgovornost također sve više utječe na privlačnost – prema istraživanju aplikacije Hily, 57 posto žena i 63 posto muškaraca prekinulo bi odnos s osobom koja ne zna upravljati novcem, dok trećina žena i više od trećine muškaraca smatra štedljivost privlačnom.
Za mnoge mlade parove, financijska neovisnost postala je temelj sigurnosti. Više od polovice njih drži odvojene bankovne račune i otvoreno razgovara o primanjima.
"Pitanje plaće više nije tabu. Pitamo ga kad odnos postane ozbiljan jer znamo da ljubav ne plaća stanarinu", napominje financijska edukatorica Taylor Price, predstavnica generacije Z.
"Odrasli smo u pandemijskoj ekonomiji, svjedočili smo kako inflacija umanjuje realnu vrijednost plaća i postalo nam je jasno da tradicionalni financijski obrasci naših roditelja više nisu primjenjivi. Stoga besplatan obrok danas nadilazi simboliku hrane – predstavlja racionalno upravljanje ograničenim resursima i još jednu odgodu troška na već opterećenoj kartici", zaključuje Price.
