Generacija Z na ljubav gleda drugačije: 'Nekad je prvi izlazak značio potencijalnu vezu'

Za pripadnike generacije Z, ljubavni život sve je češće povezan s financijskim ograničenjima. Novo istraživanje pokazuje da gotovo trećina mladih samaca izlazi na spojeve isključivo zbog besplatne hrane, dok sve više njih otvoreno priznaje da novac ima ključnu ulogu u njihovim odnosima.

Prema podacima tvrtke Intuit, koja je u rujnu provela anketu među 1500 odraslih Amerikanaca, 31 posto ispitanika rođenih između 1997. i 2012. priznalo je da je barem jednom pristalo na spoj samo radi obroka. Istraživanje ukazuje na to da financijski pritisci sve snažnije oblikuju suvremene romantične obrasce – od planiranja proračuna za spojeve do pitanja tko će platiti račun, piše New York Post.

Foto: Pexels

Mnogi idu na spojeve zbog besplatne hrane

Općenito, 51 posto Amerikanaca izjavilo je da danas izlazi rjeđe zbog ekonomske nesigurnosti, dok je taj udio među pripadnicima generacije Z još viši – 58 posto. Mnogi pritom redefiniraju pojam "uspješnog spoja", usmjeravajući se na pristupačne i kreativne oblike druženja, poput šetnji, kuhanja kod kuće ili piknika.

"Za generaciju Z, financijske navike i ambicija postale su novi ljubavni jezik. Novac i osjećaj financijske stabilnosti danas su simbol sigurnosti i povjerenja u vezi", objašnjava Ashleigh Ewald, studentica javne politike na Georgia Techu.

Prema istraživanju Deloittea, gotovo polovica pripadnika generacije Z i milenijalaca ne osjeća se financijski sigurno, što dodatno utječe na njihove ljubavne odluke. Inflacija i rast troškova života potaknuli su mlade da biraju "pristupačne spojeve", gdje su kreativnost i autentičnost važniji od luksuza.

Prosječan Amerikanac kao idealan budžet za prvi spoj procjenjuje iznos od 50 do 100 dolara (42 i 85 eura). No, kako svjedoče sami ispitanici, granice se sve češće pomiču.

"Djevojka mora jesti, ali ne bih izašla s bilo kim samo zbog besplatne večere. Nije stvar u novcu, već u trudu i ambiciji. Ako netko ne može priuštiti piće od 15 dolara (12 eura), možda nije spreman za izlazak", kaže Katie Fites, 22-godišnja medijska stručnjakinja iz Jacksonvillea.

Foto: Pexels

Generacija Z je štedljivija

Slično razmišljaju mnogi mladi koji preferiraju opuštene i nenametljive spojeve – kavu, šetnju ili večer uz film umjesto skupih večera.

Osnivač aplikacije za spojeve LoveTrack, Jason Lee, primjećuje da je generacija Z štedljivija, ali i inovativnija od prethodnih. "Najpopularnije ideje za spojeve na našoj platformi često su besplatne – piknici, potraga za blagom, zajedničko kuhanje ili filmska večer kod kuće", objašnjava Lee.

Terapeutkinja Allison Guilbault iz New Yorka dodaje kako su podjela računa, dijeljenje vožnji i plaćanje vlastitih pića postali nova društvena norma. "Za razliku od starijih generacija, pripadnici Z generacije ne doživljavaju štedljivost kao negativnu osobinu", ističe.

No novac, unatoč svemu, ostaje osjetljiva tema. Prema Intuitu, trećina Amerikanaca prekinula je vezu zbog financijskih neslaganja, dok 44 posto pripadnika generacije Z priznaje da bi izlazili samo s osobom koja zarađuje više od njih.

Psihologinja i stručnjakinja za veze Sabrina Romanoff ističe da takvi obrasci nisu novi, ali su danas izraženiji: "Spojevi su postali transakcijski. Nekad je prvi izlazak značio potencijalnu vezu, a danas mnogi u njemu vide priliku za besplatni obrok ili piće."

Financijska odgovornost također sve više utječe na privlačnost – prema istraživanju aplikacije Hily, 57 posto žena i 63 posto muškaraca prekinulo bi odnos s osobom koja ne zna upravljati novcem, dok trećina žena i više od trećine muškaraca smatra štedljivost privlačnom.

Za mnoge mlade parove, financijska neovisnost postala je temelj sigurnosti. Više od polovice njih drži odvojene bankovne račune i otvoreno razgovara o primanjima.

"Pitanje plaće više nije tabu. Pitamo ga kad odnos postane ozbiljan jer znamo da ljubav ne plaća stanarinu", napominje financijska edukatorica Taylor Price, predstavnica generacije Z.

"Odrasli smo u pandemijskoj ekonomiji, svjedočili smo kako inflacija umanjuje realnu vrijednost plaća i postalo nam je jasno da tradicionalni financijski obrasci naših roditelja više nisu primjenjivi. Stoga besplatan obrok danas nadilazi simboliku hrane – predstavlja racionalno upravljanje ograničenim resursima i još jednu odgodu troška na već opterećenoj kartici", zaključuje Price.

