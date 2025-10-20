Prvi s jednom karakteristikom: Generacija Z mijenja pravila na svim područjima života

Uđite u bilo koji hostel u jugoistočnoj Aziji, Europi ili Južnoj Americi i velika je vjerojatnost da ćete zateći skupinu mladih između 18 i 25 godina u ležernoj odjeći, kako igraju beer pong ili sviraju gitaru. Mnogi od njih su na takozvanoj "godini pauze" (eng. gap year), provodeći mjesece putujući svijetom s ruksakom na leđima.

Oni žive u zajedničkim hostelskim spavaonicama, koriste najjeftinije oblike prijevoza i ponekad volontiraju u zamjenu za smještaj ili obrok, a sve u ime stjecanja životnog iskustva i stvaranja uspomena dok su mladi. Međutim, taj tradicionalni model godine pauze počeo se mijenjati. Mladi i dalje putuju, istražuju i "pronalaze sebe", ali to više nije automatski jednogodišnji odmor nakon srednje škole ili fakulteta s jasno definiranim krajem.

Dolazak Generacije Z na tržište rada uzdrmao je mnoge društvene norme, a način na koji pristupaju putovanjima nije iznimka. No, ako tradicionalni trend godine pauze blijedi, što ovi mladi rade umjesto toga? Ovo je nekoliko ključnih promjena.

Novi trend: 'Mini-mirovine' umjesto jedne velike godine pauze

Zbog studentskih dugova, ekonomske nestabilnosti i brzih tehnoloških promjena, mnogi pripadnici Generacije Z jednostavno ne vjeruju u tradicionalni, dugoročni put karijere. Ideja o radu za istu tvrtku više od 30 godina, zadržavanju jednog stabilnog posla i odlasku u mirovinu s dobrom mirovinom prosječnom 25-godišnjaku zvuči kao znanstvena fantastika.

Stoga, koncept uzimanja jedne godine slobodno prije uranjanja u poslovni svijet više nema istu težinu. Ta vrsta profesionalne postojanosti više se ne očekuje niti se čini realnom, čak ni u usporedbi s milenijalcima. Umjesto toga, mnogi pripadnici Generacije Z planiraju češće, privremene "mini-mirovine". Štede novac kako bi svakih nekoliko godina uzeli par mjeseci slobodno za putovanje, rad na osobnom projektu, učenje nečeg novog ili jednostavno za postojanje bez popisa obaveza. Ovi prekidi ne moraju nužno uključivati putovanja, već predstavljaju potragu za fleksibilnijim načinom života.

Generacija Z kao digitalni nomadi: Putovanja uz rad na daljinu

Unatoč svemu, mnogi svježe diplomirani pripadnici Generacije Z i dalje žele putovati. Mnogi od njih pronašli su način kako unovčiti svoje digitalne vještine da bi financirali putovanja – vještine poput grafičkog dizajna, pisanja, video montaže, upravljanja društvenim mrežama ili programiranja. Umjesto klasičnog "backpackinga" i preživljavanja na jeftinoj hrani, mnogi se odlučuju za život digitalnog nomada, piše Yahoo.

Oni nisu nužno freelanceri s punim radnim vremenom, niti rade tradicionalne poslove na daljinu. To je nešto bliže dodatnom poslu sa strane (eng. side hustle), kojim zarađuju od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura mjesečno, što je često dovoljno za pokrivanje troškova života u inozemstvu. Na platformama poput Upworka pronalaze klijente iz cijelog svijeta. A kada možete održavati skroman životni stil radeći samo nekoliko sati dnevno s plaže na Tajlandu, tradicionalna godina pauze koja vam na kraju isprazni bankovni račun i natjera vas da potrošite zadnji novac na povratnu kartu gubi smisao.

Društvene mreže i putovanja: Je li avantura postala klišej?

Nekada se provođenje nekoliko mjeseci skakanja između hostela i jedenja jeftine ulične hrane u dalekim gradovima smatralo istinskom avanturom. Za mnoge mlade to je bio obred prijelaza, prožet buntom protiv društva, a mnoge životne lekcije naučene su upravo na cesti.

Danas su ljudi prezasićeni. Svatko je već tisuću puta vidio iste fotografije izlaska sunca na Baliju i vidikovca na Machu Picchu na Instagramu. Društveni mediji su, nažalost, većinu međunarodnih destinacija pretvorili u mainstream, a ono što se nekada smatralo "izvan utabanih staza" sada je izuzetno dobro dokumentirano na TikToku. Danas je za mnoge mlade veći uspjeh osmisliti životni stil koji nudi trajnu slobodu, a ne samo jednokratni jednogodišnji bijeg.

Uvijek online: Zašto se Gen Z ne želi "isključiti"?

Generacija Z često je na meti kritika jer je stalno na telefonima, ali oni su tako odrasli. Oni su prva generacija čiji je cijeli adolescentni i odrasli život potpuno digitalno uređen. To je najveća razlika između njih i milenijalaca, a taj se jaz itekako očituje u njihovim navikama izvan mreže – ili, u slučaju Generacije Z, nedostatku istih.

To je dio razloga zašto sve manje pripadnika ove generacije uzima tradicionalnu godinu pauze. Navikli su biti povezani – s prijateljima, s poslom, pa čak i s potpuno online zajednicama. Stoga im ideja potpunog isključivanja na nekoliko mjeseci ili potreba za "digitalnim detoksom" jednostavno nije toliko privlačna kao prethodnim generacijama. Verzija odmora Generacije Z uključuje putovanja na način koji ih i dalje drži povezanima s njihovim online identitetima, bilo to dobro ili loše.

Za sve veći broj pripadnika Generacije Z, ono što je nekad bila jedna godina provedena u inozemstvu pretvorilo se u kraće, ali češće pauze, a za neke i u sposobnost održavanja potpuno fleksibilnog i udaljenog načina života. Sveukupni ekonomski pritisak i neizvjesno tržište rada utjecali su na dugoročne izglede za karijeru ove generacije, pa ne čudi što se i tradicionalna godina pauze prije početka te iste karijere također promijenila.

