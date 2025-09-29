Zagrebački sportski djelatnici poručuju: 'Zamijeni stolicu pokretom!'

U povodu Europskog tjedna sporta, djelatnici Sportskog saveza Grada Zagreba i brojnih gradskih sportskih saveza i ove su godine aktivno sudjelovali u obilježavanju ovoga događaja. U organizaciji Sportskog saveza Grada Zagreba aktivnost je održana u jedinstvenom okruženju Nacionalnog parka Plitvička jezera, pod geslom “Be Active – Zamijeni stolicu pokretom!”

Predsjednik SSGZ-a Vjekoslav Šafranić, glavna tajnica Suzana Šop, djelatnici Stručne službe te predstavnici brojnih gradskih sportskih saveza zamijenili su uredske stolice šetnjom, rekreacijom i boravkom u prirodi – s ciljem promoviranja redovite tjelesne aktivnosti i zdravog načina života.

„Željeli smo i vlastitim primjerom pokazati koliko je redovita tjelesna aktivnost važna - ne samo za sportaše, nego i za sve radno aktivne ljude.“ - poručio je predsjednik Vjekoslav Šafranić.

Redovita tjelesna aktivnost dokazano donosi brojne koristi: smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, stresa i pretilosti, jača imunitet, povećava razinu energije i poboljšava produktivnost na poslu. Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, što se može ostvariti kroz brzu šetnju, vožnju bicikla, lagano trčanje ili jednostavne vježbe istezanja tijekom radnog dana. Posebno je važno naglasiti da su brojni sportski djelatnici bivši profesionalni sportaši, koji su svoje sportske karijere nastavili na administrativnim i organizacijskim poslovima. Za njih održavanje tjelesne aktivnosti ima dodatnu vrijednost – ne samo u očuvanju zdravlja, nego i u zadržavanju životnih navika i vrijednosti stečenih tijekom sportske karijere. Usto, oni su svjesni da svojim ponašanjem i životnim stilom trebaju biti primjer članovima klubova, kolegama i građanima.

„Ako svojim ponašanjem i svakodnevnim navikama pokazujemo koliko je kretanje važno, tada motiviramo i druge da budu aktivni. Uloga sportskih djelatnika nije samo organizacijska – mi trebamo živjeti ono što promoviramo i biti pokretači pozitivnih promjena u društvu.” - istaknula je glavna tajnica Suzana Šop.

Gotovo 65 posto odraslih u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu

Europski tjedan sporta inicijativa je Europske komisije pokrenuta 2015. godine kao odgovor na sve izraženiji problem tjelesne neaktivnosti među europskim građanima. Obilježava se svake godine od 23. do 30. rujna, s ciljem poticanja građana svih dobnih skupina na više kretanja i usvajanja zdravijih životnih navika.

Ta inicijativa osobito je važna u hrvatskome kontekstu. Naime, Hrvatska bilježi visoku prosječnu starost stanovništva od oko 45 godina, što je usporedivo s prosjekom Europske unije (44,7 godina). Istodobno, gotovo 65 posto odraslih osoba u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu, a zabrinjavajuće je da su hrvatski muškarci najpretiliji u Europi – čak 73 posto ih ima višak kilograma.

“Sportski savez Grada Zagreba ovim događajem dao je primjer dobre prakse u ostvarivanju ciljeva Europskog tjedna sporta, posebno u poticanju građana na uključivanje u rekreativne aktivnosti.” - rekla je Valentina Novosel iz Zagrebačkog saveza sportske rekreacije “Sport za sve”.

Sudionici različitih naraštaja podsjetili su da sport ne poznaje granice – on povezuje ljude, potiče zdravlje i gradi zajednicu.

“Obilježavanje Europskog tjedna sporta na Plitvicama podsjetilo nas je na važnost kretanja, boravka u prirodi i zajedničkog uživanja u vrijednostima sporta i aktivnog života.” - istaknula je Ana Marija Sabljić iz Zagrebačkog odbojkaškog saveza.

Sportski savez je nedvojbeno pokazao visoku razinu organizacije i dao primjer dobre prakse u ostvarivanju ciljeva Europskog tjedna sporta. Time se ujedno podupire provedba Programa javnih potreba u sustavu sporta Grada Zagreba, kojim se kontinuirano osigurava široka dostupnost sporta i rekreacije svima.

