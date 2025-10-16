Svjetski poznat simbol upornosti: Rijeka ju je uništila čak sedam puta, ali ona i dalje prkosi

U srcu zapadne Srbije, gdje se moćna rijeka Drina probija kroz planinske krajolike, na jednoj usamljenoj stijeni stoji prizor koji oduzima dah. Malena drvena kućica, poznata jednostavno kao "Kućica na Drini", postala je svjetski poznat simbol ne samo Srbije, već i nevjerojatne ljudske upornosti i sklada s prirodom. Njena priča, koja je započela kao ljetna avantura skupine mladića 1968. godine, prerasla je u legendu o borbi i ponovnom rađanju.

Sve je počelo u ljeto 1968. godine. Grupa plivača iz obližnje Bajine Bašte, predvođena braćom Milijom i Milanom Mandićem, često je koristila stijenu usred rijeke kao mjesto za odmor. Međutim, užareni kamen nije pružao nikakvu zaštitu od jakog ljetnog sunca.

Vođeni mladenačkim entuzijazmom, odlučili su izgraditi jednostavno sklonište. Koristeći daske koje je sama rijeka nanosila na obale, podigli su prvu, skromnu konstrukciju. Ipak, nepredvidiva narav Drine pokazala je svoju snagu već te jeseni, kada je nadošla voda odnijela njihovo malo utočište.

Neustrašivi duh i neprestana obnova

No, ideja o kućici na stijeni bila je jača od vodene stihije. Već sljedećeg ljeta, 1969. godine, mladići su se organizirali i izgradili pravu, čvršću kolibu. Transport materijala bio je pravi pothvat: lakše daske prevozili su čamcima i kajacima, dok su teže trupce puštali niz rijeku da ih struja donese do stijene, gdje su ih hvatali i ugrađivali. Ova kućica postala je omiljeno okupljalište mladih i romantično sklonište.

Međutim, to je bio tek početak duge borbe. Do danas, hirovita Drina, čiju neukrotivu prirodu opisuje i poznata izreka "tko će krivu Drinu ispraviti", uništila je kućicu čak sedam puta.

Svaki put, lokalni entuzijasti, predvođeni neumornim Milijom sve do njegove smrti 2017. godine, ponovno bi je izgradili, ponekad loveći rijekom ostatke stare konstrukcije kako bi je vratili na njeno mjesto. Svaka nova verzija bila je jača, a posljednje su ojačane i betonskim gredama kako bi se oduprle snazi vode.

Kućica je desetljećima bila lokalna tajna, poznata uglavnom stanovnicima Bajine Bašte. Njena popularnost počela je rasti osnivanjem Drinske regate 1994. godine, čija ruta prolazi tik uz stijenu, otkrivajući je tisućama sudionika. Globalna slava stigla je iznenada. U kolovozu 2012. godine, fotografija mađarske fotografkinje Irene Becker osvanula je u časopisu National Geographic kao jedna od fotografija mjeseca.

Više od obične kolibe

Slika usamljene kolibe koja prkosi prirodi obišla je svijet, a mediji poput Business Insidera i Daily Maila uvrstili su je na popise najneobičnijih kuća na svijetu. Odjednom, malena kućica na Drini, smještena tek dva kilometra uzvodno od centra Bajine Bašte, postala je globalni fenomen i nezaobilazna turistička atrakcija.

Iako je njena stvarna povijest dovoljno fascinantna, stijena je obavijena i velom legende. Lokalno predanje kaže da je upravo taj kamen u rijeku bacio junak Kraljević Marko kako bi njegov konj Šarac mogao preskočiti Drinu, a navodno se i danas na stijeni vide otisci njegovih kopita.

Danas kućica nije samo fotografska kulisa, već i podsjetnik na snagu zajedništva. Smještena na pragu Nacionalnog parka Tara, koji je zbog svoje iznimne ljepote i bioraznolikosti kandidat za UNESCO-vu zaštitu, ona savršeno utjelovljuje duh ovog kraja – surov, ali prekrasan, i u stalnom dijalogu između čovjeka i prirode.

Priča o kućici na Drini priča je o snu koji je odbio nestati. Od skromnog skloništa za dječake do svjetske ikone, ona stoji kao spomenik upornosti, prijateljstvu i dubokom poštovanju prema rijeci koja joj daje život, ali i prijeti uništenjem. Ona je dokaz da i najjednostavnije ideje, nošene srcem i zajedništvom, mogu postati vječne, prkoseći vremenu i silama prirode.

