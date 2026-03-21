Brzo brisanje ima svoju cijenu: Ponekad papirnati ručnici naprave više štete nego koristi

Papirnati ručnici mnogima su prvi izbor za čišćenje gotovo svega – od masnih mrlja koje bi uništile omiljene krpe do prekrivanja hrane u mikrovalnoj kako bismo spriječili prskanje.

No oni nisu uvijek najbolji izbor i mogu ostaviti sitne komadiće papira ili jednostavno napraviti štetu na određenim površinama. Postoje površine na kojima ih jednostavno ne biste trebali koristiti, piše Real Simple.

Foto: Shutterstock

Ne treba ih koristiti na ovim površinama

Papirnati ručnici olakšavaju svakodnevno čišćenje, no postoji nekoliko površina na kojima bi ih trebalo izbjegavati prema stručnjacima za čišćenje.

Staklo i ogledala

"Nikada ne preporučujem korištenje papirnatih ručnika na staklu ili ogledalima. Većina papirnatih ručnika napravljena je od drvenih vlakana koja se raspadaju dok brišete, ostavljajući tragove i sitne čestice", objašnjava Jessica English, stručnjakinja za čišćenje.

Umjesto toga, preporučuje korištenje kvalitetne krpe od mikrovlakana namijenjene staklu. Zbog gustoće vlakana, krpa hvata prašinu i upija sredstvo za čišćenje ravnomjerno pa površina ostaje čista bez tragova ili ostataka vlakana.

Ekrani elektroničkih uređaja

Ekrani računala, tableta i telefona lako se zaprljaju otiscima prstiju pa ih je potrebno redovito čistiti. No ove osjetljive površine imaju posebnu zaštitu i zahtijevaju pažljivu njegu. Papirnati ručnici su pregrubi i mogu ogrebati ekran.

Za čišćenje se preporučuje mekana krpa od mikrovlakana koja uklanja prašinu, masnoću i otiske bez ogrebotina. Posebni sprejevi i maramice sigurne za ekrane također su opcija, posebno za tvrdokorne mrlje.

Foto: Shutterstock

Drveni namještaj

Od omiljene police do kuhinjskog stola, drveni namještaj zahtijeva specifičnu njegu. "Papirnati ručnici pregrubi su i previše suhi za drvene površine. Vlakna mogu napraviti mikro-ogrebotine u lakiranim ili poliuretanskim premazima, a u kombinaciji s raspršivačima mogu ostaviti tragove ili neujednačene ostatke. Ako se često trlja antikni ili vrhunski drveni namještaj, može postupno izgubiti sjaj", objašnjava English.

Za drvo je najbolje koristiti višekratnu krpu od mikrovlakana ili pamučnu krpu bez dlačica. Suha krpa skuplja prašinu, dok lagano navlažena uklanja mrlje i ostatke, a potom treba proći suhom krpom kako vlaga ne bi ostala na drvu.

Aparati od nehrđajućeg čelika

"Papirnati ručnici mogu se zakačiti u žljebove, ostaviti ostatke i napraviti sitne ogrebotine. Umjesto toga koristim mekanu krpu od mikrovlakana u kombinaciji sa sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika ili malom količinom razrijeđenog deterdženta za suđe", upozorava English.

Stručnjakinja za čišćenje Kristi Lord dodaje da se ovo odnosi i na crne aparate od nehrđajućeg čelika. Oni imaju tanki polimerni premaz koji se lako ošteti abrazivnim sredstvima, a ogrebotine otkrivaju svijetlo srebrnu boju ispod.

Tave od lijevanog željeza

Tave od lijevanog željeza imaju hrapave i neravne površine. Korištenje papirnatih ručnika na njima gotovo uvijek ostavlja male komadiće papira, što nije poželjno u hrani. Osim toga, papirnati ručnici nisu dovoljno čvrsti da tavu dobro očiste.

Za čišćenje lijevanog željeza najbolje je koristiti četku s čvrstim vlaknima ili strugalicu, a za sušenje krpu bez dlačica.

POGLEDAJTE GALERIJU

