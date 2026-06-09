Peludna groznica vam uništava san? Liječnica otkriva genijalan trik s jastučnicom

Sezona peludne groznice u punom je jeku, a vrhunac sezone peludi trava očekuje se tijekom lipnja i početkom srpnja. Za milijune ljudi koji se bore s alergijama, to ne znači samo kihanje i suzenje očiju tijekom dana, već i neprospavane noći koje dovode do umora i iscrpljenosti.

Simptomi peludne groznice često se pogoršavaju noću, pretvarajući odmor u borbu za dah. Liječnica obiteljske medicine dr. Janine David objašnjava zašto se to događa i nudi praktične savjete koji mogu donijeti olakšanje i osigurati miran san.

Zašto su simptomi gori tijekom noći?

Mnogi se pitaju zašto začepljenost nosa i svrbež postaju gotovo nepodnošljivi upravo kada legnu u krevet. Dr. David ističe nekoliko ključnih razloga koji remete san alergičara.

"Kada vam se nos začepi, tijelo se tijekom spavanja mora više oslanjati na disanje na usta. Zbog toga san postaje puno lakši i isprekidan, pa umjesto da ostanete u dubokom, obnavljajućem snu, veća je vjerojatnost da ćete se često buditi ili se osjećati kao da ste spavali bez pravog odmora. To vas idućeg dana čini mamurnima i umornima", pojašnjava liječnica.

Dodaje kako ležeći položaj može dodatno pogoršati začepljenost nosa jer se protok krvi u nos i sinuse povećava kada smo u vodoravnom položaju. Također, pelud koja se tijekom dana nakupila na koži i kosi može i dalje biti prisutna i dodatno iritirati dišne putove.

"Istraživanja pokazuju da 74 posto ljudi s alergijskim rinitisom pati od poremećaja spavanja, a to može imati ogroman negativan učinak na svakodnevni život, čineći obavljanje uobičajenih aktivnosti pravom borbom", naglašava liječnica. Prema nekim podacima, taj postotak je i veći, a procjenjuje se da čak 57 posto odraslih s peludnom groznicom ima poteškoća sa spavanjem.

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Pet savjeta za mirniji san

Kako biste ublažili noćne simptome i napokon se naspavali, dr. David preporučuje nekoliko promjena u večernjoj rutini.

Podignite uzglavlje

Ležanje na leđima može pogoršati osjećaj začepljenosti jer se sluz i pritisak nakupljaju u području sinusa. Blago podizanje glave može pomoći u poboljšanju disanja i smanjenju pritiska. Ponekad je dovoljan samo jedan dodatni jastuk, a možete pokušati i presavinuti ručnik te ga staviti ispod jastuka kako biste dobili potreban nagib.

Uklonite pelud iz spavaće sobe

Ako su vam prozori noću otvoreni, pelud može lako ući u prostoriju i pogoršati simptome. Osim toga, pelud se tijekom dana lijepi za kosu i odjeću, što znači da mnogi nesvjesno unose alergene izravno u krevet. Obavezno se presvucite nakon boravka na otvorenom i istuširajte se prije spavanja kako biste smanjili izloženost alergenima tijekom noći. Izbjegavanje sušenja odjeće na otvorenom također može napraviti iznenađujuće veliku razliku.

Izbjegavajte večernji alkohol

Istraživanja su pokazala da alkohol može pogoršati simptome peludne groznice jer potencijalno pojačava oticanje nosne sluznice i povećava dehidraciju. Izbjegavajte alkohol kasno navečer, ostanite hidrirani vodom ili biljnim čajevima, a korištenje fiziološke otopine za ispiranje nosa može pomoći u smanjenju začepljenosti prije spavanja. Također, uzimanje antihistaminika navečer može osigurati da je njihovo djelovanje najjače tijekom noći.

Olakšajte disanje

Kako biste otvorili dišne putove i olakšali disanje prije spavanja, isprobajte nazalne trakice. One mehanički otvaraju nosnice i, prema nekim istraživanjima, mogu poboljšati protok zraka za više od 38 posto, pomažući vam da lakše dišete i bolje spavate kada patite od začepljenosti nosa, piše Daily Star.

Ohladite jastučnicu u zamrzivaču

Ako vas budnima drže svrbež očiju i osjećaj vrućine, isprobajte ovaj neobičan trik. Stavite jastučnicu u zamrzivač na 20 minuta prije spavanja. Hladnoća može pomoći u smirivanju upale oko očiju i nosa, olakšavajući vam da zaspite. Iako ovaj trik neće izliječiti peludnu groznicu, može učiniti noćne simptome podnošljivijima.

Problem koji se pogoršava

Peludna groznica nije samo prolazna neugodnost. Procjenjuje se da u Europi oko 40 posto stanovništva pati od nekog oblika peludne alergije, a problem se pogoršava zbog klimatskih promjena. Rastuće temperature i veće koncentracije ugljičnog dioksida dovode do duljih i intenzivnijih sezona cvjetanja, a pelud postaje alergenija. Zbog toga će sve veći broj ljudi patiti od jačih i dugotrajnijih simptoma, što dodatno naglašava važnost prevencije i prilagodbe životnog stila.

Kvalitetan san ključan je za cjelokupno zdravlje, a borba s alergijama ne bi trebala značiti odricanje od odmora. Primjenom ovih jednostavnih savjeta možete značajno ublažiti noćne tegobe, osigurati si mirniji san i imati više energije za suočavanje s dnevnim izazovima.

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