3. Mirovni ljiljani izvrsni su za uređenje doma jer ljeti imaju prekrasne bijele cvjetove, no to nije sve što mogu. Ova sobna biljka je profesionalac u uklanjanju zagađivača zraka — apsorbira amonijak, formaldehid i trikloretilen te čini unutarnji zrak čišćim. Također, proizvodi pelud i cvjetni miris (pripazite ako imate alergije na pelud). Da biste ih posadili, tlo koje koristite mora dobro držati vlagu i polako se sušiti tijekom vremena. To je zato što mirovni ljiljani ne vole kad se potpuno osuše, ali također ne vole kad se drže u zemlji koja je uvijek mokra - jer to može stvoriti gljivice u korijenju. Pokušajte presaditi svoju biljku mirovnog ljiljana svake druge godine tijekom proljeća zbog svježeg tla. Na kraju može prerasti vaš lonac, što ga čini djeljivim, pa bi bilo najbolje da ga izvadite iz lonca i podijelite na manje dijelove.