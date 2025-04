Donosimo 24 savjeta stručnjaka za čist i uredan dom: Ove stvari nikako nemojte raditi!

24. Nedovoljno vremena za organizaciju: Organizacija doma zahtijeva trud i vrijeme. Ako pokušate sve napraviti odjednom, vjerojatno ćete se brzo iscrpiti i odustati. Umjesto toga, pristupite organiziranju korak po korak i posvetite dovoljno vremena svakom području. "Dajte procesima uklanjanja nereda i organizacije vrijeme koje zaslužuju – to je jedini način da dobijete trajan rezultat", savetuje Sarah Sequin iz QC Design School.

21. Neorganizirane stvari za kućne ljubimce: Kućni ljubimci donose radost, ali i dodatni nered. Kako biste to spriječili, ostavite za njih poseban prostor: košaru za igračke pokraj kreveta, zatvorenu kutiju za kozmetiku i opremu, te stalno mjesto za zdjelice i povodce. Tako ćete održati red i brzo pronaći što vam treba.

20. Pretrpane otvorene police: Ovakve otvorene police mogu izgledati moderno i prozračno, no lako postanu prenatrpane. Koristite ih promišljeno – za dekorativne elemente ili često korištene stvari. Imajte na umu da su takve police izložene prašini i masnoći, osobito u kuhinji, pa je i održavanje zahtjevnije.

18. Nedovoljno doniranja: Uklanjanje nereda nije jednokratna aktivnost. Novi predmeti stalno dolaze u dom, a bez redovitog doniranja ili izbacivanja stvari, nered brzo ponovno nastane. Clara Schoen iz The Home Organized predlaže postavljanje stalne kutije za donacije. Kad se napuni, odmah je odnesite u obližnju humanitarnu organizaciju. Ovaj sustav ne samo da oslobađa prostor, već vas i uči pažljivijem pristupu potrošnji.

13. Ne živjeti jednostavno: Uređen dom zahtijeva predanost jednostavnosti. U društvu koje nas stalno potiče na kupovinu, lako je zadržavati predmete koji više nemaju svrhu. Julianna iz The Simplicity Habit naglašava važnost prepoznavanja onoga što vam više ne treba i aktivnog odvajanja od tih predmeta. Oslobađanjem od suvišnih stvari oslobađate i prostor – fizički i mentalni.

9. Previše umjetnosti na zidovima: Galerije na zidovima su popularne i mogu izgledati sjajno, ali ako nisu pažljivo isplanirane, lako mogu djelovati neuredno i prenatrpano. Previše malih okvira, različiti stilovi i nepravilni razmaci mogu stvoriti vizualni nered. Stručnjaci savjetuju da se držite jedne do dvije boje okvira i birate veće komade umjesto mnoštva sitnih – tako će prostor izgledati skladnije i elegantnije.

5. Pretrpana vrata hladnjaka: Iako je praktično koristiti hladnjak kao mjesto za napomene, popise za trgovinu i tjedne obiteljske rasporede, vrata hladnjaka puna magneta, papirića i fotografija mogu vizualno preopteretiti prostor. Osim toga na svemu će se skupljati prašina. "Zadržite jedan spremnik za sve važne podsjetnike i popise. Kada je pun, to je znak da imate maksimum papira koje trebate zadržati", savjetuje stručnjakinja za organizaciju Jeni Aron iz Clutter Cowgirl.

4. Nedovoljno prostora za pohranu cipela: Ništa ne ostavlja dojam nereda kao pod s razbacanom obućom. Ako vam fali prostora, rjeđe nošene cipele spremite na drugo mjesto. "Postavite košaru pokraj vrata u koju ćete ubacivati cipele. To može učiniti veliku razliku. Ispraznite je svakih nekoliko dana i vratite cipele na policu ili u ormarić", predlaže profesionalna organizatorica Alejandra Costello.

2. Previše kabela i žica: Od televizijskih do produžnih kabela, žice razbacane posvuda mogu izgledati ozbiljno neuredno, a uz to su i potencijalna opasnost od spoticanja i padova. "Kabeli za napajanje mogu zatrpati dragocjeni prostor. Držite ih pod kontrolom korištenjem držača za kablove", preporučuje Good Housekeeping. Produžne kablove možete pričvrstiti uz zid ili ih sakriti u specijalizirane kutije za kabele, kako ne bi bili izloženi pogledu i smetali kretanju.

1. Previše namještaja: Svi volimo kupovati namještaj, ali ako krenete u kupovinu bez jasnog plana, lako možete završiti u prenatrpanom i nefuncionalnom domu, punom predmeta koji se međusobno ne nadopunjuju ili ne odgovaraju prostoru. Previše komada ili namještaj koji je prevelik za sobu može lako učiniti vaš prostor neurednim i prenatrpanim. "Nemojte svaki centimetar sobe ispuniti namještajem", savjetuje Julianna iz The Simplicity Habita. "Uklonite dijelove koje ne koristite ili koji stvaraju gužvu u prostoru."

Organizirani dom je sretan dom – no čine li vaša organizacijska rješenja (ili njihov nedostatak) vaš prostor još pretrpanijim? Od pokušaja da sve riješite odjednom, do ozbiljnijih problema poput nereda na kuhinjskim policama, ovo su najčešći krivci zbog kojih vaš dom može izgledati neuredno. I što je još važnije – tu su i savjeti stručnjaka kako to ispraviti.

