Želite bivšem partneru porukom čestitati rođendan? Možda da prvo pročitate što o tome kažu stručnjaci

Gotovo svaki put kada se nađete u situaciji da se pitate trebate li poslati poruku bivšem partneru, odgovor je vjerojatno – ne. U pravilu, to je jedna od onih situacija "ako uopće morate pitati...". Također spada u kategoriju "bolje spriječiti nego liječiti", a u ovom slučaju, slanje riskantne poruke za koju ste sami sebe uvjerili da je potpuno bezazlena, definitivno nije sigurna opcija za vaše mentalno zdravlje. Ipak, moramo priznati da je borba protiv poriva da se javite puno lakša u teoriji nego u praksi. A ako postoji jedan dan u godini kada je najteže odoljeti i ne poslati poruku bivšoj ljubavi, to je zasigurno njihov rođendan.

Dakle, ako se pitate je li dobra ideja poslati poruku "Sretan rođendan", dopustite da vam odmah damo kratak odgovor: vjerojatno nije. No, kako to obično biva, duži odgovor je nešto kompliciraniji.

Ni stručnjaci se ne slažu

Postoje nijanse koje treba uzeti u obzir, a čak se i stručnjaci za veze ne slažu u potpunosti oko ovog pitanja. U nekim slučajevima, to može biti sasvim u redu. U drugima, možda neće donijeti željene rezultate, ali bi rizik mogao biti vrijedan toga. A u trećim situacijama (vjerojatno većini), to je i dalje ona užasna ideja za koju vas svi vaši prijatelji uvjeravaju da jest.

Na kraju, odluka je na vama. No, kako bismo vam pomogli odvagnuti sve "za" i "protiv" prije nego što pritisnete "pošalji", donosimo razmišljanja stručnjaka s obje strane debate.

Kada stručnjaci kažu da je u redu čestitati rođendan

Postoje situacije u kojima je slanje rođendanske čestitke bivšem partneru društveno prihvatljivo i ne nosi nikakav rizik. Evo što kažu stručnjaci za veze:

Ako je veza završila u dobrim odnosima: "Ako ste prekinuli na relativno prijateljski način, sasvim je u redu poslati poruku", kaže Manya Wakefield , savjetnica za oporavak nakon teških veza. Ako nema zle krvi, kratka i pristojna čestitka može biti lijepa gesta.

"Ako ste prekinuli na relativno prijateljski način, sasvim je u redu poslati poruku", kaže , savjetnica za oporavak nakon teških veza. Ako nema zle krvi, kratka i pristojna čestitka može biti lijepa gesta. Ako ste ostali prijatelji: "Ukoliko ste vas dvoje u prijateljskim odnosima i redovito komunicirate, ne samo da možete, već biste i trebali čestitati rođendan", savjetuje stručnjakinja za veze Ashley Harris . U tom slučaju, ignoriranje rođendana bilo bi čudnije od slanja poruke, piše Cosmopolitan.

"Ukoliko ste vas dvoje u prijateljskim odnosima i redovito komunicirate, ne samo da možete, već biste i trebali čestitati rođendan", savjetuje stručnjakinja za veze . U tom slučaju, ignoriranje rođendana bilo bi čudnije od slanja poruke, piše Cosmopolitan. Ako poruka nema skriveno značenje: "Ako 'sretan rođendan' zaista znači samo 'sretan rođendan' i nema nikakvih skrivenih namjera, to je prikladno i prihvatljivo", objašnjava Tennesha Wood. Ključ je u iskrenosti i jednostavnosti.

Kada je bolje preskočiti čestitanje

S druge strane, postoje jasni znakovi da slanje poruke nije dobra ideja i da je bolje jednostavno pustiti taj dan da prođe.

Ako je veza bila toksična: "Ako je to bila veza koja vas je iscrpljivala i činila nesretnima, najbolje je ne otvarati stare rane. Uložite svoje vrijeme u ljude koji vas izgrađuju, a ne ruše", jasan je savjet stručnjaka.

"Ako je to bila veza koja vas je iscrpljivala i činila nesretnima, najbolje je ne otvarati stare rane. Uložite svoje vrijeme u ljude koji vas izgrađuju, a ne ruše", jasan je savjet stručnjaka. Ako ste oboje krenuli dalje: "Završili ste vezu i oboje ste nastavili sa svojim životima", kaže stručnjakinja Amy Olson . "Rođendanska poruka koja stigne iznenada može poslati krivi signal – da ih niste preboljeli i da se želite pomiriti."

"Završili ste vezu i oboje ste nastavili sa svojim životima", kaže stručnjakinja . "Rođendanska poruka koja stigne iznenada može poslati krivi signal – da ih niste preboljeli i da se želite pomiriti." Ako se nadate pomirenju: Ako je vaša poruka zapravo prikriveni pokušaj da ponovno pokrenete komunikaciju i oživite staru vatru, budite svjesni da to rijetko uspijeva i može dovesti do razočaranja s obje strane.

Zašto je to gotovo uvijek loša ideja?

Sad kad smo čuli stručnjake, dopustite i jedno osobno mišljenje. Ako mislite da je slanje poruke "Sretan rođendan!" nekome s kim ste nekoć bili u vezi ili zaljubljeni u njega savršeno bezopasno, bojimo se da se zavaravate.

Istina je da, iako takve poruke nisu nužno zlonamjerne, gotovo uvijek imaju neki skriveni motiv. Rijetko je rođendanska čestitka bivšem partneru išta drugo osim prikrivenog pokušaja da dokažete njima i/ili sebi da ste ih preboljeli, ili izgovor za ponovno uspostavljanje kontakta u nadi (koliko god ona bila nerealna) da ćete obnoviti vezu.

Ne postoji altruistična rođendanska poruka kada su bivši u pitanju. Uglavnom zato što bivši nikada ne može samo napisati "Sretan rođendan!" i na tome stati. Takva poruka uvijek dolazi s dodatkom poput: "...i nadam se da si dobro" ili "Znam da se dugo nismo čuli, ali...".

U najboljem slučaju, skupit ćete snage i pristojno odgovoriti s "Hvala!" te zauvijek izbrisati razgovor. No, u najgorem slučaju, rođendan vam može uništiti duh iz prošlosti. Ponekad je najbolja komunikacija – nikakva komunikacija.

Jednostavno pravilo koje rješava sve

Sve bi bilo puno lakše da postoji utvrđeno pravilo za ovu situaciju. I to pravilo bi trebalo glasiti: Jednostavno nemojte.

Postoji vrlo malo iznimaka od ovog pravila. Ako ste vi i vaš bivši jedan od onih rijetkih parova koji su iskreno ostali prijatelji, naravno, pošaljite poruku. Pod "prijatelji" podrazumijevamo nekoga s kim komunicirate barem tri do četiri puta mjesečno bez ikakve drame ili skrivenih osjećaja.

Kako se kaže: "Ako nemaš reći ništa lijepo, radije nemoj reći ništa." Dakle, ako ne možete napisati "Sretan rođendan" bez da zapravo želite reći "Sretan rođendan, uništio/la si mi život i nadam se da ti torta ima okus pijeska", onda radije nemojte reći ništa. Ako budete imali sreće, vaš bivši partner će vam uzvratiti istom uslugom.

