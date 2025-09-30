Računa li se ako prevarite partnera s umjetnom inteligencijom? Psiholog: 'Isti su razlozi'

Jedna od najtežih stvari kod prevare je to što za svakoga znači nešto drugo. Kako tehnologija sve više ulazi u naše ljubavne živote, granice nevjere postaju još nejasnije. Danas nije potrebna fizička prisutnost – sexting, tajne poruke ili OnlyFans već mijenjaju pojam prevare.

S dolaskom umjetne inteligencije pojavljuje se i novi oblik digitalne nevjere. Mediji sve češće pišu o ljudima koji ulaze u romantične odnose s AI partnerima. No što kad osoba koja već ima partnera počne skrivenu “aferu” s umjetnim ljubavnikom?

Što kažu stručnjaci?

Prema psihologu dr. Justinu Lehmilleru s Instituta Kinsey, ovo je već naša stvarnost – i možemo samo očekivati da će postati sve raširenija.

"Kako tehnologija napreduje i postaje dostupnija većem postotku populacije, vrlo je vjerojatno da ćemo vidjeti sve više ljudi koji se upuštaju u romantične i seksualne odnose s umjetnom inteligencijom," izjavio je Lehmiller. "To uključuje i ponašanja koja bi neki mogli smatrati nevjerom."

Nedavna studija koju je proveo DatingAdvice.com u suradnji s Institutom Kinsey potvrđuje da mnogi ljudi doista vide AI afere kao oblik nevjere. Prema istraživanju, čak 61 posto samaca smatra neki oblik romantičnog ili seksualnog angažmana s umjetnom inteligencijom izvan veze prevarom. Preciznije, 32 posto ispitanika kaže da se sexting s AI-jem računa kao prevara, dok 29 posto smatra da je stvaranje romantičnog odnosa s AI partnerom čista nevjera, piše Cosmopolitan.

Psihologija iza AI prevare

Jedna stvar kod prevare ostaje ista: iako nam tehnologija daje nove načine da je počinimo, psihologija koja stoji iza nje uglavnom se ne mijenja. Prema Lehmilleru, oni koji varaju s AI partnerima vjerojatno to čine iz istih razloga koji ljude tjeraju na prevaru s drugim ljudima.

"Neki možda žele istražiti fantazije s umjetnom inteligencijom koje im se ne čine izvedivima ili prihvatljivima s ljudskim partnerom. Drugi možda traže malo dodatne romantične, emocionalne ili seksualne pažnje izvan onoga što već dobivaju u svakodnevnom životu, kao način suočavanja sa stresom ili međuljudskim problemima," objašnjava Lehmiller.

Može li AI poslužiti kao "manje zlo"?

Druga stvar kod nevjere jest da je mnogi vide kao hijerarhiju u kojoj različiti oblici predstavljaju veće ili manje prijestupe – sjetimo se samo pojma "mikro-prevara". Postavlja se pitanje: postoji li svijet u kojem bi AI mogao poslužiti kao svojevrsni ispušni ventil koji smanjuje stvarnu, ljudsku nevjeru? Za one koji sexting s AI ljubavnicom vide kao manje zlo od afere s "drugom ženom" od krvi i mesa, ovo se može činiti kao logično rješenje.

Međutim, Lehmiller nije optimist. "Mislim da je moguće da ćemo vidjeti određeno smanjenje, ali dosadašnja istraživanja pokazuju da većina ljudi koji koriste AI u romantične ili seksualne svrhe ne vide AI kao zamjenu za ljudske odnose," kaže on. "To znači da će ljudi koji su spremni prevariti svoje partnere vjerojatno to nastaviti činiti s drugim ljudima, čak i kada su im AI partneri dostupni."

Izdaja je stvarna, čak i ako partner nije

Nažalost, vremena se mijenjaju, tehnologija nas gura naprijed (ili unazad, ovisno o perspektivi), ali čini se da je prevara vječna. I bez obzira na to događa li se s čovjekom ili robotom, osjećaji će na kraju biti povrijeđeni.

"Kako AI postaje sve sofisticiraniji i sposobniji oponašati intimnost, sve više korisnika imat će interakcije koje uključuju tajnost, emocionalno ulaganje i autentične osjećaje," kaže Lehmiller. "To su obilježja romantične izdaje i ona će uzrokovati povrijeđene osjećaje, čak i ako je drugi partner umjetna inteligencija."

Jer prava istina o prevari – ona vječna kao i sam čin – jest da, unatoč svim našim raspravama o tome što se "računa", a što ne, ono što prevaru čini prevarom nije s kim je, kako je učinjena ili koliko je daleko otišla. Suština je u izdaji povjerenja. A to je stvarno – čak i kada vaš AI ljubavnik nije.

