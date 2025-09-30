Računa li se ako prevarite partnera s umjetnom inteligencijom? Psiholog: 'Isti su razlozi'
Službeno smo zakoračili u eru nevjere potpomognute umjetnom inteligencijom. I, realno govoreći, ovo je vjerojatno bilo neizbježno
Jedna od najtežih stvari kod prevare je to što za svakoga znači nešto drugo. Kako tehnologija sve više ulazi u naše ljubavne živote, granice nevjere postaju još nejasnije. Danas nije potrebna fizička prisutnost – sexting, tajne poruke ili OnlyFans već mijenjaju pojam prevare.
S dolaskom umjetne inteligencije pojavljuje se i novi oblik digitalne nevjere. Mediji sve češće pišu o ljudima koji ulaze u romantične odnose s AI partnerima. No što kad osoba koja već ima partnera počne skrivenu “aferu” s umjetnim ljubavnikom?
Što kažu stručnjaci?
Prema psihologu dr. Justinu Lehmilleru s Instituta Kinsey, ovo je već naša stvarnost – i možemo samo očekivati da će postati sve raširenija.
"Kako tehnologija napreduje i postaje dostupnija većem postotku populacije, vrlo je vjerojatno da ćemo vidjeti sve više ljudi koji se upuštaju u romantične i seksualne odnose s umjetnom inteligencijom," izjavio je Lehmiller. "To uključuje i ponašanja koja bi neki mogli smatrati nevjerom."
Nedavna studija koju je proveo DatingAdvice.com u suradnji s Institutom Kinsey potvrđuje da mnogi ljudi doista vide AI afere kao oblik nevjere. Prema istraživanju, čak 61 posto samaca smatra neki oblik romantičnog ili seksualnog angažmana s umjetnom inteligencijom izvan veze prevarom. Preciznije, 32 posto ispitanika kaže da se sexting s AI-jem računa kao prevara, dok 29 posto smatra da je stvaranje romantičnog odnosa s AI partnerom čista nevjera, piše Cosmopolitan.
Psihologija iza AI prevare
Jedna stvar kod prevare ostaje ista: iako nam tehnologija daje nove načine da je počinimo, psihologija koja stoji iza nje uglavnom se ne mijenja. Prema Lehmilleru, oni koji varaju s AI partnerima vjerojatno to čine iz istih razloga koji ljude tjeraju na prevaru s drugim ljudima.
"Neki možda žele istražiti fantazije s umjetnom inteligencijom koje im se ne čine izvedivima ili prihvatljivima s ljudskim partnerom. Drugi možda traže malo dodatne romantične, emocionalne ili seksualne pažnje izvan onoga što već dobivaju u svakodnevnom životu, kao način suočavanja sa stresom ili međuljudskim problemima," objašnjava Lehmiller.
Može li AI poslužiti kao "manje zlo"?
Druga stvar kod nevjere jest da je mnogi vide kao hijerarhiju u kojoj različiti oblici predstavljaju veće ili manje prijestupe – sjetimo se samo pojma "mikro-prevara". Postavlja se pitanje: postoji li svijet u kojem bi AI mogao poslužiti kao svojevrsni ispušni ventil koji smanjuje stvarnu, ljudsku nevjeru? Za one koji sexting s AI ljubavnicom vide kao manje zlo od afere s "drugom ženom" od krvi i mesa, ovo se može činiti kao logično rješenje.
Međutim, Lehmiller nije optimist. "Mislim da je moguće da ćemo vidjeti određeno smanjenje, ali dosadašnja istraživanja pokazuju da većina ljudi koji koriste AI u romantične ili seksualne svrhe ne vide AI kao zamjenu za ljudske odnose," kaže on. "To znači da će ljudi koji su spremni prevariti svoje partnere vjerojatno to nastaviti činiti s drugim ljudima, čak i kada su im AI partneri dostupni."
Izdaja je stvarna, čak i ako partner nije
Nažalost, vremena se mijenjaju, tehnologija nas gura naprijed (ili unazad, ovisno o perspektivi), ali čini se da je prevara vječna. I bez obzira na to događa li se s čovjekom ili robotom, osjećaji će na kraju biti povrijeđeni.
"Kako AI postaje sve sofisticiraniji i sposobniji oponašati intimnost, sve više korisnika imat će interakcije koje uključuju tajnost, emocionalno ulaganje i autentične osjećaje," kaže Lehmiller. "To su obilježja romantične izdaje i ona će uzrokovati povrijeđene osjećaje, čak i ako je drugi partner umjetna inteligencija."
Jer prava istina o prevari – ona vječna kao i sam čin – jest da, unatoč svim našim raspravama o tome što se "računa", a što ne, ono što prevaru čini prevarom nije s kim je, kako je učinjena ili koliko je daleko otišla. Suština je u izdaji povjerenja. A to je stvarno – čak i kada vaš AI ljubavnik nije.
