2.Sinusi: Ove sluzokožom pokrivene šupljine zadaju mnogo problema, ali nitko nije siguran čemu zapravo služe. Možda služe da ovlažuju zrak kojeg udišemo, neki nagađaju kako pomažu u čišćenju nosne šupljine (no za to nam ne trebaju šupljine nego samo žlijezde), treći kažu kako povećavaju rezoniranje glasa (no više ne urličemo kao majmuni),. a neki kažu kako jednostavno služe da olakšaju glavu. No koja god funkcija bila, stvaraju puno više problema no što ih stvaraju.