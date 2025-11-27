FREEMAIL
GALA KONCERT

Zorica Kondža rasplesala Lisinski: Dalić, Vrdoljak, Frka Petešić...pogledajte tko je sve došao

Zorica Kondža rasplesala Lisinski: Dalić, Vrdoljak, Frka Petešić...pogledajte tko je sve došao
Foto: Goran Stanzl/pixsell
Zorica Kondža
1 /22
U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je Božićni gala koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom", koji je i ove godine okupio niz uglednih uzvanika te ljubitelja tradicionalnih blagdanskih glazbenih programa. Posebnu atmosferu stvorila je Zorica Kondža (65), koja je svojim izvedbama oduševila publiku i donijela dašak emocije u blagdanski Zagreb.

Među gostima su se istaknuli brojni poznati iz javnog, poslovnog i političkog života: Zlatko i Davorka Dalić, Nikola Vrdoljak, Martina BienenfeldZvonimir Frka Petešić, Joško Lokas i Božo Skoko, Irena Weber i mnogi drugi. 

27.11.2025.
21:26
Gabriela Zrilić
Goran Stanzl/pixsell
