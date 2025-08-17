Znate li kako izgleda partnerica Darka Rundeka? Poveo je na crveni tepih, svi su gledali u nju

Na Sarajevo film festivalu u rijetkom zajedničkom izlasku pojavili su se Darko Rundek (69) i njegova dugogodišnja partnerica Sanda Hržić. Na crvenom tepihu stigli su nasmijani, držeći se za ruke, a pažnju su privukli i svojim modnim odabirom.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Darko je za ovu priliku odjenuo crno odijelo s bijelom košuljom. Uz to je ukomponirao crne sunčane naočale i crne cipele, dok se Sanda odlučila za plavi sako preko tamne košulje i crnih hlača.

Foto: Armin Durgut/pixsell

I ona je za ovu prigodu odlučila cijeli styling podignuti crnim naočalama te torbicom prugastog printa.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Par je zajedno već desetljećima, a 1991. godine dobili su sina posebnog imena – David Vida Dimitrija Sebastiana Ernesta Viktora. O njihovoj vezi javnost zna vrlo malo jer su svoj odnos uvijek čuvali od medija. Poznato je tek da žive na Braču, da uzgajaju vlastiti vrt i da su vrlo ekološki osviješteni. Godine 2021. otkrili su da žive po načelima “zero waste” načina života, nastojeći proizvoditi što manje otpada.

POGLEDAJTE VIDEO: Darko Rundek za RTL.hr o glazbi i životu na Braču: 'Vrijeme traži od nas da probamo pronaći vezu sa Zemljom i prirodom