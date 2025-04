Kako danas izgleda najpoznatija Playboy zečica? Plavokosa ljepotica otkrila mračne tajne poznate vile

U svojoj knjizi Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny, Holly je detaljno opisala kako su djevojke morale poštovati stroga pravila, uključujući policijski sat, ograničavanje izlazaka i sudjelovanje u neugodnim večernjim ritualima. Seksualni odnosi s Hefnerom nisu bili glamurozni niti dobrovoljni u pravom smislu riječi – "sve je bilo pod pritiskom, kao da to moraš učiniti da bi ostala tamo", napisala je.