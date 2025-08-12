Veliko slavlje u obitelji: Ljupka Gojić postala teta, otkrila spol bebe
Sretne vijesti Ljupka je obznanila na svom Instagramu
Poduzetnica i bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić (43) ima poseban razlog za slavlje. Naime u obitelj joj je stigla nova prinova. Njezin brat Dado i njegova partnerica Nika dobili su sina, a vijest je razveselila cijelu obitelj i brzo se proširila društvenim mrežama.
Ponosna teta Ljupka, koja često dijeli lijepe trenutke iz privatnog života, objavila je fotografiju bebine ručice.
"Ponosna teta po drugi put", napisala je. Nakon što je sama postala mama triju djevojčica – Jane Sienne, Mile Amelie i Mari Dane i nakon Dadine kćeri, u obitelj je stigao prvi dječak. Sreću nije skrivala ni baka Željka, koja je na Instagramu objavila fotografiju sina, snahe i novorođenčeta uz simpatičan opis: “Peto pa muško”.
Objavu su ubrzo nakon toga preplavile čestitke, emotivne poruke i lijepe želje.
