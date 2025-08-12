Veliko slavlje u obitelji: Ljupka Gojić postala teta, otkrila spol bebe

Poduzetnica i bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić (43) ima poseban razlog za slavlje. Naime u obitelj joj je stigla nova prinova. Njezin brat Dado i njegova partnerica Nika dobili su sina, a vijest je razveselila cijelu obitelj i brzo se proširila društvenim mrežama.

Ponosna teta Ljupka, koja često dijeli lijepe trenutke iz privatnog života, objavila je fotografiju bebine ručice.

Foto: Instagram/screenshot

"Ponosna teta po drugi put", napisala je. Nakon što je sama postala mama triju djevojčica – Jane Sienne, Mile Amelie i Mari Dane i nakon Dadine kćeri, u obitelj je stigao prvi dječak. Sreću nije skrivala ni baka Željka, koja je na Instagramu objavila fotografiju sina, snahe i novorođenčeta uz simpatičan opis: “Peto pa muško”.

Foto: Instagram/screenshot

Objavu su ubrzo nakon toga preplavile čestitke, emotivne poruke i lijepe želje.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova generacija modela: Najuspješnija hrvatska manekenka otkrila kako bi reagirala da kćeri krenu njezinim stopama