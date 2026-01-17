Ona je Trumpova miljenica: Popularna je na društvenim mrežama i nigdje ne ide bez Tajne službe

Kai Madison Trump (18) je američka influencerica, članica poznate Trump obitelji, kći Donalda Trumpa Jr. i Vanesse Haydon, a ujedno je i najstarija unuka Donalda Trumpa, predsjednika SAD-a.

Kai je rođena 12. svibnja 2007. godine, a odrastala je u obitelji koja je često bila u javnom fokusu zbog političkog i poslovnog utjecaja njezinog djeda, Donalda Trumpa. Osim što je poznata kao unuka bivšeg predsjednika, Kai je postala i prepoznatljiva na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke iz svog života i osobne interese.